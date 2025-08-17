×

Кавказский узел

Лента новостей
00:56, 17 августа 2025

Участники митинга раскритиковали вашингтонские договоренности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване прошел митинг сторонников "Национально-демократического полюса", участники которого раскритиковали подписанную Алиевым и Пашиняном в Вашингтоне декларацию и призвали объединиться для сопротивления действиям властей.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. Большинство из семи пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, оно содержит 17 статей. Карабахские депутаты и общественные деятели высказали возмущение в связи с договоренностями.

Вечером 15 августа на митинг на площади «Свобода» состоялся митинг, организованный политическим блоком "Национально-демократический полюс" (НДП), по приблизительным подсчетам корреспондента "Кавказского узла", в нем приняли участие более 500 сторонников блока. Акция длилась почти два часа. Участники держали флаги Армении и плакаты «Невозможен мир, если Арцах под оккупацией», «Судьбу народа определяет народ, а не предательское правительство», «Мир без достоинства – это война в будущем, с более жесткими правилами».

Перед митингом, "Национально-демократический полюс" распространил заявление касательно встречи США, Армении и Азербайджана в Вашингтоне 8 августа 2025 года, в котором отметил, что блок «всегда и последовательно выступал и продолжает выступать за углубление и расширение отношений с Западом, в частности, с США», что «этот выбор обусловлен не только политическими, экономическими и военными интересами, но и сочетанием цивилизационных и ценностных систем».

Далее в заявлении говорится, что «встреча в Вашингтоне подтверждает, что сторона, представляющая Армению, не является законным представителем армянского народа и не преследует армянские интересы». При этом приводится список пояснений данной позиции. Вкратце утверждается, что Азербайджан не желает возвратить армянских пленных, начался роспуск Минской группы ОБСЕ, в заявлении ничего не говорится о восстановлении прав народа Нагорного Карабаха на возвращение и гарантии безопасности и так далее.

Руководитель центра «Модус Вивенди» Ара Папян, выступая на митинге, заметил, что «без Арцаха (Нагорный Карабах) Армения уязвима в плане безопасности, экономически и духовно».

Он заявил, что «нельзя допустить роспуска МГ ОБСЕ», добавив, что «она была создана консенсусом Совета министров иностранных дел ОБСЕ, то есть представителями 57 стран, собравшихся в марте 1992 года, и они проголосовали за создание этой группы для мирного урегулирования карабахского конфликта».

Нам необходимо создать прочную правовую основу, могучее национальное правительство и сильную армию, чтобы дать отпор всякой агрессии против Армении

«Я уверен, что некоторые из этих стран проголосуют против роспуска, и МГ продолжит действовать, а вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) будет в центре внимания. Нам необходимо создать прочную правовую основу, могучее национальное правительство и сильную армию, чтобы дать отпор всякой агрессии против Армении», - сказал Папян.

Мирное соглашение, подписанный в Вашингтоне, он назвал «фальшивкой, так как "он не ратифицирован парламентом", и отметил, что «ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он противоречит действующей Конституции, вот почему Алиев принуждает Армению изменить Конституцию, где есть ссылка на Декларацию независимости, где фиксируется объединение Нагорного Карабаха и Армении».

Папян призвал общество, всех политических и общественных деятелей к сопротивлению, отметив, что «по указке Алиева армянская власть скармливает народу идею «мира», чтобы удержать свою власть, в то время как Азербайджан будет продолжать вооружаться для войны с Арменией».

В своем выступлении председатель общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айрян заявил, что «необходимо проводить работу для реализации права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на возвращение, с международными гарантиями и международным управлением, с размещением в Арцахе (Нагорном Карабахе) международных сил».

По его словам, «в Армении к власти пришли коллаборационисты, которые всеми силами пытаются закрыть арцахский вопрос, прикрываясь спасением Армении». «На основе карабахского движения создавалась сегодняшняя Армения. Однако делается все, чтобы устранить эту основу и упразднить республику. Потому вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) всегда должен быть на повестке, думать об объединении армянства, возобновить движение «Миацум» («Воссоединение с Арменией» - лозунг карабахского движения в 1988 году - прим. "Кавказского узла")», - сказал Айриян, добавив, что «те, кто работает над уничтожением Третьей Армянской Республики, должны уйти».

Признание нынешних границ Армении означает, что мы, армяне, признаем геноцид армян

Председатель Ассоциации национального самоопределения Паруйр Айрикян отметил в выступлении, что «признание нынешних границ Армении означает, что мы, армяне, признаем геноцид армян». «Современные границы Армении были сформированы незаконным российско-турецким соглашением, поэтому признание этих границ является политической безграмотностью», - сказал Айрикян.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

