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04:48, 20 февраля 2025

Пашинян заявил о необходимости изменить Конституцию Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новая Конституция закрепит идеологию «Реальной Армении», отождествляющей родину с международно признанным государством, заявил Никол Пашинян. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

Как писал "Кавказский узел", требование изменить Конституцию Армении, в частности, убрать из нее упоминание о Нагорном Карабахе, является условием Азербайджана для заключения мирного договора. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон. Для этого необходимо провести референдум, сообщил он в своем обращении к народу.

Для идеологии «Реальной Армении» крайне важно принять новую Конституцию путем всенародного референдума, поскольку все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей Конституции, по крайней мере в общественном восприятии, серьезно страдают от недостатка легитимности, считает армянский премьер.

«Идеология «Реальной Армении» отождествляет родину с международно-признанным государством Республикой Армения, а патриотизм – с интересами государства и системой установленных в нем прав и обязанностей», - полагает Пашинян.

По его мнению, для развития такой модели патриотизма важно, чтобы народ и каждый гражданин воспринимал себя не только как основателя государства, но и как источник правопорядка в нем, а конституционный строй - как всенародное соглашение о сосуществовании, достигнутое с его участием и решением.

«Для этой системы принципиально важно принятие новой Конституции путем всенародного референдума. Стратегическая цель принятия новой Конституции – это переход от реликтового, остаточного поведения без государственного народа к модели действия государствообразующего народа», - отметил Пашинян.

Заявление Пашиняна вызвало негодование в армянском сегменте Facebook*. Политолог Тигран Григорян, в частности, отметил, что вместо всех метаний было бы гораздо честнее прямо сказать народу, что «с момента войны прошло 4,5 года, и за это время мы по тем или иным причинам не смогли провести никаких реальных реформ, а сейчас мы вынуждены менять Конституцию по требованию Азербайджана, потому что у нас нет выхода, мы слабы. Мы не можем гарантировать, что на этом все закончится, но считаем, что альтернатива этому сценарию несет в себе еще большие риски».

Представитель Республиканской партии Армении Артак Закарян считает, что «в 2021 году Пашинян обманул народ фальшивым «миром», сдав Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) и 220 кв. км территории Армении, а в 2026 году будет обманывать «реальной Арменией», ведя ее к разрушению».

Адвокат Арсен Бабаян считает главным посланием Никола Пашиняна подмену Декларации о независимости Армении. «Декларацию независимости заменит какой-то документ, написанный его командой. Это означает ликвидацию существующего государства – Третьей Республики, и создание нового государства согласно видению правящей силы», - написал он в Facebook*.

Тюрколог Варужан Гегамян считает цель изменения Конституции двоякой. По его словам, это выполнение очередного требования Турции и Азербайджана. «Поправки затронут не только вопросы Арцаха и Геноцида армян, которые будут полностью исключены, но и создадут возможности для дальнейшего выполнения турецких требований, что приведет к утрате независимости Армении», - написал тюрколог в Facebook*.

Кроме того, Пашинян пытается продлить собственную власть за счет конституционных изменений, добавил Гегамян. «Изменение Конституции не имеет никакого отношения к текущим проблемам Армении. Это исключительно турецко-азербайджанское требование», -подчеркнул он.

Политолог Армен Варданян уверен, что референдум по конституционным изменениям, инициированный Николом Пашиняном, обречен на провал. По его словам, нынешняя власть переживает самый низкий уровень доверия за всю свою историю.

«Кроме того, оппозиция заявит, что эти изменения проводятся по требованию Алиева, и народ, естественно, отвергнет этот референдум. Уверен, что Пашинян прекрасно осознает, что у него нет никаких шансов провести эти конституционные изменения, но тем не менее, идет на этот шаг. Возникает вопрос - зачем? Именно на этот вопрос нужно найти ответ», - написал политолог в Facebook*.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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