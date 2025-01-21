Аналитики в Баку оценили перспективы делимитации границы с Арменией

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Достижение согласия о начале работ по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будет проявлением политической воли сторон к решению спорных вопросов, указали азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2024 года на армяно-азербайджанской границе состоялась десятая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, в ходе которой стороны договорились о регламенте делимитации границы. 16 января стало известно, что Азербайджан и Армения договорились о последовательности проведения работ по делимитации границы между двумя странами. Работы будут проводиться с севера на юг.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области этот процесс вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Само по себе достижение согласия о начале комплексных работ по делимитации границы является важным шагом в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Армении, считает аналитик агентства Turan Тофиг Тюркель.



Он отметил, что в основе этой договоренности обоюдное согласие проводить границу на основе Алматинской декларации о создании СНГ, в которой было зафиксировано, что административные границы между бывшими республиками СССР становятся теперь их международного границами.

По словам Тюркеля, в настоящее время, поскольку не осуществлен процесс делимитации и демаркации, между Азербайджаном и Арменией существует условная граница, и "она в принципе совпадает с административными границами Азербайджанский ССР и Армянской ССР". Однако граница требует уточнения на основе карт СССР, топографических карт.



"Дело в том, что в период СССР, поскольку обе республики находились в составе единого государства, порой принимались решения на местном уровне об обмене земельными участками в целях хозяйственной деятельности или временной передаче каких-то участков. Кроме того, местами граница проходила по природным объектам, к примеру, по руслу горных речек, и они могли смещаться. Процесс делимитации как раз и нужен для того, чтобы уже точно зафиксировать границу и демаркировать ее на месте", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что процесс делимитации по договоренности начинается с севера на юг, поскольку на севере на стыке Грузии, Азербайджана и Армении расположены наименее спорные участки. "Ибо на этом направлении в результате более чем 30-летнего вооруженного конфликта линия границы фактически не менялась и по обе стороны расположены населенные пункты с четко обозначенными их территориями", - сказал эксперт.

Однако, по его мнению, по мере продвижения процесса на юг, особенно в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского района, он вступит в более сложную фазу с учетом того, что Армения до 2020 года полностью распоряжалась этими территориями, и пограничное армянское население использовало в хозяйственных целях и азербайджанские территории. Кроме того, в 2021 и 2022 годах здесь имели место пограничные бои между двумя сторонами.



На вопрос, есть ли на границе крупные природные объекты, вокруг которых могут возникнуть споры, эксперт отметил, что условная граница на большом протяжении проходит по горным вершинам. Вместе с тем, он указал на расположение прямо на границе озера Карагель (Черное озеро) в Лачинском районе. По картам времен СССР, граница проходила прямо посередине озера и сейчас на одной части озера стоят азербайджанские военные, на другой - армянские.

Наиболее сложным вопросом Тюркель назвал определение границ вокруг эксклавных сел.



"У Азербайджана на территории Армении оказались три эксклава, на которых расположены четыре села. Это эксклав Юхары Аскипара, эксклав из двух сел - Бархударлы и Софулу, все три села Газахского района и эксклавное село Кярки Нахичеванской автономной республики. В то же время, на азербайджанской территории оказалось армянское село Башкенд, которое в Армении называют Арцвашен. Эти села были захвачены сторонами в начале 1990-х гг. Однако судьба этих сел, наверное, больше будет решаться в контексте политического урегулирования, нежели в рамках технической делимитации. Стороны очевидно должны будут концептуально определиться - оставлять ли села в эксклавом статусе и тогда решать вопросы с обеспечением коммуникаций к ним, или проводить частичный “взаимозачет” территориями, чтобы эксклавов больше не было", - сказал Тюркель.

Он отметил, что "на сегодняшний день нерешенность вопроса с эксклавами пока не может способствовать ни процессу политического урегулирования, ни делимитации". "По крайней мере, стороны в политической риторике не акцентируют их. Тем более, что уже есть прецедент мирного решения вопроса о возвращении четырех сел Азербайджану - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы”, - сказал Тюркель.



В целом, же по его словам, делимитация является длительным техническим процессом, тем более что речь идет о проведении границы протяженностью более 1000 км.

Однако, на его взгляд, несогласованность полностью границы не может быть помехой для заключения мирного договора.

"Делимитация границы Азербайджана с Россией продолжалась около 20 лет. С Грузией граница Азербайджана еще до конца не делимитирована. Насколько я знаю границы Армении с Грузией также не полностью делимитированы. С другой стороны, между Японией и СССР был подписан мирный договор, хотя споры вокруг островов сохраняются", - сказал Тюркель.



По мнению политолога, члена Платформы Гражданского общества Насими Мамедли результативность и темпы работы комиссий по делимитации границы будет зависеть от политической воли сторон.



"Комиссия выполняет технические задачи. Если руководители государств приходят к согласию по какому-либо вопросу, комиссии будут фиксировать это, как было с определением 12 км участка границы весной прошлого года. То, что комиссии договорились начать комплексные работы по делимитации, - это показатель достижения неких конструктивных договоренностей между главами Азербайджана и Армении”, - сказал Мамедли корреспонденту “Кавказского узла”.

На его взгляд, благотворно на процесс делимитации будет влиять плодотворность работы над мирным договором.



"По признанию обеих сторон неурегулированными остаются две статьи мирного договора из общих 17. Азербайджанская сторона называла вопросами, по которыми не удалось пока договориться, - исключение из Конституции Армении упоминания “Нагорного Карабаха” и совместное обращение “Минской группы”. От официального Еревана в последнее время уже звучали высказывания о согласии с роспуском Минской группы. Кроме того, в Армении готовятся к принятию новой Конституции и уже говорилось, что это может произойти до парламентских выборов 2026 года.

Из повестки переговоров исключен даже вопрос о “Зангезурском коридор” и он выделен в отдельный трек, что также усиливает вероятность подписания мирного договора в будущем”, - сказал Мамедли.



Вместе с тем, он также считает, что процесс делимитации является длительным и может растянуться на годы.

В госкомиссии Азербайджана по делимитации границы получить комментарии не удалось. Источник в правительстве сообщил, что пока комплексные работы по делимитации еще на начались, поскольку предстоит согласование графика работ рабочими группами двух сторон.



Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана, общая протяженность границы страны с Арменией составляет 1007 километров. При этом линия границы в 12 километров была определена сторонами в ходе работ по делимитации и демаркации в апреле 2024 года.

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