×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:58, 19 мая 2026

Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наземные границы Армении с Турцией и Азербайджаном откроются после выборов и конституционного референдума, когда из основного закона страны будут исключены территориальные претензии к соседям, заявил азербайджанский дипломат. 

Как писал "Кавказский узел", официальный Баку неоднократно напоминал, что условием подписания мирного договора с Арменией является изменение ее Конституции, которая сейчас содержит территориальные претензии к Азербайджану. В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

В действующей Конституции Армении есть ссылка на Декларацию независимости НКР, где фиксируется объединение Нагорного Карабаха и Армении. В августе 2025 года лидеры Армении и Азербайджана договорились в Вашингтоне о прекращении боевых действий и зафиксировали, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. "Ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он противоречит действующей Конституции", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Процессы нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений ведутся параллельно, поэтому открытие границы Армении с Турцией, как и ее границы с Азербайджаном, состоится после окончательного подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов. 

Журналисты задали дипломату вопрос о том, блокирует ли сейчас Азербайджан открытие армяно-турецкой границы: по их данным, Турция хочет открыть свои сухопутные границы с Арменией, но сталкивается с “вето” со стороны Баку, проинформировала турецкая газета Cumhuriyet. 

Мамедов, комментируя ситуацию, заметил, что границы Армении с Турцией, а также с Азербайджаном могут быть открыты после того, как в стране пройдут выборы, назначенные на 7 июня, и состоится референдум по изменению основного закона. 

Предполагаемый
13:00 15.01.2026
"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

“Мы параллельно осуществляем процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном. Мы достигаем соглашений друг с другом, продвигаясь шаг за шагом. Конституция Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану. После выборов 7 июня они внесут изменения в конституцию и проведут референдум. После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, договоренности о котором были достигнуты в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном”, – приводит его слова издание. 

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

Посол добавил, что и Азербайджан, и Турция уже предпринимают шаги” в сфере прямой торговли с Арменией. “Сейчас мы играем роль в энергетической безопасности Армении, мы поставляем им нефть и топливо. Мы содействуем транспортировке их пшеницы и другой продукции через Азербайджан из Казахстана и России. И мы говорим им, что если будет мир, то и их безопасность улучшится. Турция также делает небольшие шаги”, – указал Мамедов. 

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года. В октябре 2025 премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что страны откроют границы друг с другом в ближайшее время, отмечает сегодня “Лента.Ру”.

"Кавказский узел" писал, что в конце апреля Пашинян назвал "очевидно провокационным поведением" сожжение флага Турции активистами АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване. Флаг сожгли участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян; в прежние годы это мероприятие сопровождалось сожжением флагов Турции и Азербайджана. 

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах в Национальное собрание Армении 7 июня. "Сильная Армения" Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:38, 19 мая 2026
Один выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама
19:30, 19 мая 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
15:59, 19 мая 2026
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей
14:03, 19 мая 2026
Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за комментарии в Telegram
13:05, 19 мая 2026
Житель Кизляра заподозрен в реабилитации нацизма
12:07, 19 мая 2026
Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10
Все события дня
Новости
Разминирование. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14:13, 15 мая 2026
Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей
Разрушенный мемориал к 100-летию геноцида армян 1915 года. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:27, 5 мая 2026
Активисты заявили о разрушении мемориала жертвам геноцида армян в Карабахе
Флаги Азербайджана и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:14, 4 мая 2026
Аналитики оценили последствия для Баку разрыва отношений с Европарламентом
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 2 апреля 2026
Путин предложил Пашиняну выбрать курс перед выборами
Персоналии
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Предвыборный митинг правящей партии "Гражданский договор". 16 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYbzsektTMu/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19 мая 2026, 12:07
Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10

Михаил Хрипунов. 19 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sovetsudey/940
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше