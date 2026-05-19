Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наземные границы Армении с Турцией и Азербайджаном откроются после выборов и конституционного референдума, когда из основного закона страны будут исключены территориальные претензии к соседям, заявил азербайджанский дипломат.

Как писал "Кавказский узел", официальный Баку неоднократно напоминал, что условием подписания мирного договора с Арменией является изменение ее Конституции, которая сейчас содержит территориальные претензии к Азербайджану. В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

В действующей Конституции Армении есть ссылка на Декларацию независимости НКР, где фиксируется объединение Нагорного Карабаха и Армении. В августе 2025 года лидеры Армении и Азербайджана договорились в Вашингтоне о прекращении боевых действий и зафиксировали, что стороны не будут предъявлять территориальные претензии друг к другу. "Ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он противоречит действующей Конституции", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Процессы нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений ведутся параллельно, поэтому открытие границы Армении с Турцией, как и ее границы с Азербайджаном, состоится после окончательного подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов.

Журналисты задали дипломату вопрос о том, блокирует ли сейчас Азербайджан открытие армяно-турецкой границы: по их данным, Турция хочет открыть свои сухопутные границы с Арменией, но сталкивается с “вето” со стороны Баку, проинформировала турецкая газета Cumhuriyet.

Мамедов, комментируя ситуацию, заметил, что границы Армении с Турцией, а также с Азербайджаном могут быть открыты после того, как в стране пройдут выборы, назначенные на 7 июня, и состоится референдум по изменению основного закона.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

“Мы параллельно осуществляем процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном. Мы достигаем соглашений друг с другом, продвигаясь шаг за шагом. Конституция Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану. После выборов 7 июня они внесут изменения в конституцию и проведут референдум. После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, договоренности о котором были достигнуты в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном”, – приводит его слова издание.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Посол добавил, что и Азербайджан, и Турция уже предпринимают шаги” в сфере прямой торговли с Арменией. “Сейчас мы играем роль в энергетической безопасности Армении, мы поставляем им нефть и топливо. Мы содействуем транспортировке их пшеницы и другой продукции через Азербайджан из Казахстана и России. И мы говорим им, что если будет мир, то и их безопасность улучшится. Турция также делает небольшие шаги”, – указал Мамедов.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года. В октябре 2025 премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что страны откроют границы друг с другом в ближайшее время, отмечает сегодня “Лента.Ру”.

"Кавказский узел" писал, что в конце апреля Пашинян назвал "очевидно провокационным поведением" сожжение флага Турции активистами АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване. Флаг сожгли участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян; в прежние годы это мероприятие сопровождалось сожжением флагов Турции и Азербайджана.

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах в Национальное собрание Армении 7 июня. "Сильная Армения" Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.