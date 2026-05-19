Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

В Майкопском районе после дождей оказались подтопленными 20 дворов и три домовладения.

Сильные дожди спровоцировали подтопления в Краснооктябрьском сельском поселении Майкопского района, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

На территории поселения отмечается подъем уровня подпочвенных и ливневых вод, пояснила в своем телеграм-канале администрация Майкопского района.

"В основном вода затронула огороды, но есть и пострадавшие домовладения. По предварительным данным, подтоплены 20 дворов и 3 домовладения", - говорится в публикации.

В Краснооктябрьское сельское поселение, согласно данным сайта муниципалитета, входят 11 населенных пунктов: поселок Краснооктябрьский, Мирный, Приречный, Спокойный, Табачный и Хакодзь, хутор Красный Мост, хутор Садовый, а также три станицы: Курджипская, Дагестанская и Безводная.

Сотрудники администраций района и сельского поселения "вместе со специалистами профильных ведомств" обследуют территории, отчитались власти.

"Дополнительно для устранения последствий проливных дождей задействована дорожная техника", - отмечается в сообщении. По состоянию на 15.52 мск, под ним не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в Майкопе умеренный дождь, а 20 мая ожидаются слабые осадки. Скорость ветра сегодня и завтра не превысит 4 метров в секунду.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

