Скачать
15:59, 19 мая 2026

Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Майкопском районе после дождей оказались подтопленными 20 дворов и три домовладения.

Сильные дожди спровоцировали подтопления в Краснооктябрьском сельском поселении Майкопского района, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

На территории поселения отмечается подъем уровня подпочвенных и ливневых вод, пояснила в своем телеграм-канале администрация Майкопского района.

"В основном вода затронула огороды, но есть и пострадавшие домовладения. По предварительным данным, подтоплены 20 дворов и 3 домовладения", - говорится в публикации.

В Краснооктябрьское сельское поселение, согласно данным сайта муниципалитета, входят 11 населенных пунктов: поселок Краснооктябрьский, Мирный, Приречный, Спокойный, Табачный и Хакодзь, хутор Красный Мост, хутор Садовый, а также три станицы: Курджипская, Дагестанская и Безводная.

Сотрудники администраций района и сельского поселения "вместе со специалистами профильных ведомств" обследуют территории, отчитались власти.

"Дополнительно для устранения последствий проливных дождей задействована дорожная техника", - отмечается в сообщении. По состоянию на 15.52 мск, под ним не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в Майкопе умеренный дождь, а 20 мая ожидаются слабые осадки. Скорость ветра сегодня и завтра не превысит 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

