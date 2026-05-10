Суд отменил приватизацию земель около памятника природы в Адыгее

Прокуратура убедила суд в Адыгее вернуть в собственность государства два участка земли около природного памятника "Водопады ручья Руфабго".

Как писал "Кавказский узел", водопады Руфабго стали в 2013 году одной из достопримечательностей Адыгеи, заявленных в конкурсе "Россия-10", призванном отобрать самые популярные достопримечательности страны

Суд в Адыгее удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка площадью 1,6 гектара около водопадов Руфабго, сообщила республиканская прокуратура, на публикацию которой сегодня обратил внимание "Коммерсант".

По данным ведомства, в 2024 году в нарушение закона управление Росимущества предоставило в собственность коммерческой организации два земельных участка, расположенных в районе памятника природы регионального значения «Водопады ручья Руфабго» на берегу реки Белая.

Признал недействительными договоры купли-продажи указанных земельных участков

"По заявлению прокуратуры республики арбитражный суд Республики Адыгея признал недействительными договоры купли-продажи указанных земельных участков. После вступления судебного решения в законную силу ответчик обязан передать объекты недвижимости по акту приема-передачи в орган управления федеральным имуществом", - говорится в публикации на сайте прокуратуры.

Экологов тревожат планы развития туризма в ущерб природе Адыгеи

Напомним, в феврале Верховный суд Адыгеи не удовлетворил иск Социально-экологического союза, требующего отменить передачу земель лесного фонда на плато Лаго-Наки под строительство горнолыжного курорта "Лагонаки". Там планируется вырубить 9950 деревьев, а намеченные работы разрушат ландшафт, указали экологи.

Ранее, в марте 2023 года, глава Минприроды утвердил границы участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма в Кавказском заповеднике. Экологи выступили против строительства горного курорта, указав, что будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений. Кроме того, планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству.

В августе 2024 года активисты заявили, что на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, на плато Лаго-Наки находятся особо охраняемые природные территории: эколого-туристская территория "Фишт", "Хребет Буйный", "Верховья рек Цице, Пшеха и Пшехашха" и природный парк "Большой Тхач", говорится в справке "Кавказского узла" "Курорт Лаго-Наки: горные лыжи и уникальная природа".