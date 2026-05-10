×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:04, 10 мая 2026

Суд отменил приватизацию земель около памятника природы в Адыгее

Один из водопадов ручья Руфабго. Фото: Чесноков Денис https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26528471

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура убедила суд в Адыгее вернуть в собственность государства два участка земли около природного памятника "Водопады ручья Руфабго".

Как писал "Кавказский узел", водопады Руфабго стали в 2013 году одной из достопримечательностей Адыгеи, заявленных в конкурсе "Россия-10", призванном отобрать самые популярные достопримечательности страны

Суд в Адыгее удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка площадью 1,6 гектара около водопадов Руфабго, сообщила республиканская прокуратура, на публикацию которой сегодня обратил внимание "Коммерсант".

По данным ведомства, в 2024 году в нарушение закона управление Росимущества предоставило в собственность коммерческой организации два земельных участка, расположенных в районе памятника природы регионального значения «Водопады ручья Руфабго» на берегу реки Белая.

Признал недействительными договоры купли-продажи указанных земельных участков

"По заявлению прокуратуры республики арбитражный суд Республики Адыгея признал недействительными договоры купли-продажи указанных земельных участков. После вступления судебного решения в законную силу ответчик обязан передать объекты недвижимости по акту приема-передачи в орган управления федеральным имуществом", - говорится в публикации на сайте прокуратуры.

Экологов тревожат планы развития туризма в ущерб природе Адыгеи

Напомним, в феврале Верховный суд Адыгеи не удовлетворил иск Социально-экологического союза, требующего отменить передачу земель лесного фонда на плато Лаго-Наки под строительство горнолыжного курорта "Лагонаки". Там планируется вырубить 9950 деревьев, а намеченные работы разрушат ландшафт, указали экологи.

Ранее, в марте 2023 года, глава Минприроды утвердил границы участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма в Кавказском заповеднике. Экологи выступили против строительства горного курорта, указав, что будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений. Кроме того, планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству.

В августе 2024 года активисты заявили, что на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, на плато Лаго-Наки находятся особо охраняемые природные территории: эколого-туристская территория "Фишт", "Хребет Буйный", "Верховья рек Цице, Пшеха и Пшехашха" и природный парк "Большой Тхач", говорится в справке "Кавказского узла" "Курорт Лаго-Наки: горные лыжи и уникальная природа".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:12, 10 мая 2026
Вице-премьер Армении отчитался о ходе делимитации границы с Азербайджаном
06:12, 10 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:12, 10 мая 2026
Более 50 томов документов приобщила Генпрокуратура России к делу о коррупции Хахалевой
04:11, 10 мая 2026
1
 Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
12:42, 9 мая 2026
Три бойца из Камышина названы убитыми на Украине
07:58, 9 мая 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
Все события дня
Новости
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:41, 7 мая 2026
Военные отчитались о сбитых БПЛА над территориями пяти регионов ЮФО
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Сотрудник правоохранительных органов задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:48, 20 апреля 2026
Подросток из Адыгеи обвинен в оправдании терроризма
Мужчина делает финансовый перевод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:24, 16 апреля 2026
Житель Адыгеи осужден по статье о финансировании экстремистов
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: "Хроники Разлива" / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989
08 мая 2026, 14:46
Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше