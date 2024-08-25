Прокладка водопровода на плато Лаго-Наки встревожила экологов

25 августа 2024, 13:57

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На плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода, заявили активисты и потребовали от прокуратуры провести проверку. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

Как писал "Кавказский узел", в июне активисты обжаловали отказ полиции расследовать вырубку деревьев на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт. Планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству, указали экологи.

28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали не допустить строительства горного курорта на территории Лаго-Наки, указав, что в случае застройки будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений.

О вырубке деревьев и прокладке водопровода на плато Лаго-Наки активисты сообщества "Лаго-Наки, живи!" сообщили 21 августа в своем телеграм-канале. "На горе Гут десятки здоровых деревьев срублены и сброшены на обочину гнить – это «эко»-курорт снова нанес удар. Не найдя воду ни в Курджипсе, ни в Желобной, строители решили подключиться к Майкопскому водопроводу", - отмечается в сообщении.

Есть сомнения в том, что после запуска водопровода не возникнет дефицита воды в Майкопе и поселке Каменномостском, указали активисты. "При этом строительство, по всей видимости, ведется незаконно – отсутствует проект планировки территории, и не проходили публичные слушания, обязательные согласно Градостроительному кодексу. Характер рубок похож на незаконный – порубленный лес не собран в штабеля, не очищен от веток и крон, а повален в обочину. Никаких обозначений, принятых при отводе законных лесосек, не обнаружено. И все это в пожароопасный сезон! Сегодня отправили обращение в прокуратуру республики с требованием провести прокурорскую проверку", - говорится в публикации.

Часть водопровода к будущему курорту Лаго-Наки уже проложена, и лес там вырублен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" администратор паблика "Лаго-Наки, живи!" во "ВКонтакте" Богдан Закопайко. «Мы не подсчитывали [срубленные деревья], потому что мы не обошли полностью всю площадь этих строительных работ на горе, да и приехали мы туда к вечеру уже, времени особо не было. Какое количество труб проложено, я тоже, к сожалению, не могу сказать, потому что уже часть труб просто закопана, но не стояла задача там пересчитать это количество", - сказал он.

Если действительно рубка была незаконная, то они должны посчитать ущерб

По словам Закопайко, первые рубки в районе плато Лаго-Наки были замечены в апреле в рамках дорожного строительства, и они были сделаны в охранной зоне заповедника. "И вот мы сейчас написали в прокуратуру. Если действительно рубка была незаконная, то они должны посчитать ущерб, поскольку это входит в их компетенцию", - сказал он.

По словам Закопайко, 23 августа он получил ответ из прокуратуры Адыгеи. «Они спустили мое обращение на уровень прокуратуры района, но это стандартная практика и стандартное по закону время ответа - 30 суток. И в течение этого срока должна пройти прокурорская проверка и прийти ответ на обращение", - сказал активист.

Согласно градостроительному кодексу, строительство водопровода требует оформления и публикации проекта планировки территории, пояснил он. «Мы не обнаружили такой проект планировки в газетах. Когда такие проекты выходят, издаются приказы о том, что такой проект выпущен. Соответственно, такой приказ в газете мы тоже не наблюдали, вот поэтому мы считаем, что такого проекта как бы нет. Если он даже есть, это нарушение законодательства, потому что такие проекты должны быть опубликованы», - заметил Богдан Закопайко.

Экологи поспорили о рисках возникновения дефицита воды в населенных пунктах

Формально территория, где прокладывают водопровод, не входит в состав заповедника, обратил внимание корреспондента "Кавказского узла" руководитель экологической организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко. «Там уже прошли значительные рубки, и ущерб природе нанесен очень значительный», - добавил он.

Водопровод в любом случае прокладывают по территории лесного фонда, которому тем самым наносят ущерб, возразил глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних. «Что касается его размера и правомерности вырубок, то я направил обращение в Управление лесами с просьбой проверить это. Пока же деревья даже не используются, а просто валяются и гниют», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Экологи разошлись в оценке влияния будущего водопровода на водоснабжение Майкопа. По мнению Дмитрия Шевченко, он не окажет никакого влияния. «Это один район, но разные водозаборы. Единственная разница в том, что в Майкоп вода течет с горы, а здесь ее придется подавать на гору, поскольку место строительства курорта – карстовое плато и с водой там плохо», - сказал он.

Если вода пойдет к гостиницам, то это сократит ее количество для Каменномостского

Валерий Бриних, напротив, счел, что будущий водопровод может вызвать дефицит воды. «Официально заявляют, что дефицита воды нет. Но я знаю, что, к примеру, в микрорайоне Черемушки вода формально есть, но она мутная и с высоким содержанием железа. В некоторых населенных пунктах Майкопского района вода тоже формально есть, но она мутная и грязная. Кроме того, этот водопровод первоначально планировался для снабжения Каменномостского. А если вода пойдет к гостиницам, то это сократит ее количество для Каменномостского», - заявил он.

Богдан Закопайко заочно поддержал позицию Бриниха, заметив, что в той части Майкопа, которая снабжается из собственных артезианских скважин, качество воды "не очень хорошее". "Там люди вынуждены фильтры покупать, а в той части города, где вода идет с гор, там можно пить воду из-под крана. Там сильно завысили объем воды, который стекает из этих речек и доходит до Майкопа и до поселка, а по факту меньше. И соответственно, если это действительно так, то, если водопровод будет забирать тоже больше воды - а там же нужно будет сколько-то гостиниц обслуживать - возможно, того, что останется, жителям не хватит", – сказал он.

Напомним, в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не ответили на обращения ученых из-за угрозы уникальному природному объекту, констатировали они. 1 июня 2024 года кабмин России заявил, что Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей на завершение строительства автотрассы к плато Лаго-Наки.

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