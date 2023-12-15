15 декабря 2023, 09:16

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Предали огласке общественно важную информацию – сообщали о начале подготовки к незаконным строительным работам на объекте ЮНЕСКО

Деятельность в 2022 году

30 августа в сообществе «Лаго-Наки живи!» во Vkontakte были опубликованы фотоматериалы, свидетельствующие о начале подготовки к строительству горнолыжного курорта на территории плато Лаго-Наки, являющегося частью Кавказского заповедника и входящего в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» .

Участники сообщества зафиксировали произведенную разметку будущих горнолыжных трасс, технику и вагончики для строителей, проезд автомобилей по краснокнижным растениям и гнездовьям краснокнижных птиц. Кроме того, стало известно о регулярных грузовых вертолетных рейсах на гору Абадзеш.

В соответствии с Положением о Кавказском государственном природном биосферном заповеднике запрещены движение и стоянка механизированных и иных транспортных средств, не связанные с выполнением задач и обеспечением функционирования заповедника, вне дорог общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для указанных целей .

Запись в сообществе собрала более 11 тысяч просмотров и 379 реакций.

Директор НАО «Красная Поляна» в Республике Адыгея и генеральный директор ООО «Лагонаки» Инвер Калашаов фактически подтвердил, что на объекте ведутся инженерно-экологические изыскания . Сообщество «Лаго-Наки живи!» в свою очередь опровергло заявление Калашаова , что работы ведутся под контролем сотрудников заповедника и соблюдением режима, предусмотренного для особо охраняемых природных территорий.

В сентябре на сессии в Эр-Рияде в решении по объекту «Западный Кавказ» ЮНЕСКО, в частности, выразило «свою глубокую обеспокоенность продолжением строительства горного курорта Лаго-Наки, подготовительными работами и планированием еще одного горнолыжного курорта на территории объекта» .

В октябре Росприроднадзор признал незаконный характер осуществляемых работ и вынес предостережение в адрес НАО «Красная поляна» о необходимости прохождения государственной экологический экспертизы.

Профессиональная и общественная деятельность

Сообщество «Лаго-Наки живи!» во Vkontakte создано в мае 2022 года и выступает против проекта строительства горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки и за исполнение решений ЮНЕСКО по защите объекта Всемирного наследия «Западный Кавказ».

Информируют общественность о других экологических и социальных проблемах Адыгеи и Краснодарского края .

Примечания