15 декабря 2023, 09:16
Сообщество «Лаго-Наки живи!»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Предали огласке общественно важную информацию – сообщали о начале подготовки к незаконным строительным работам на объекте ЮНЕСКО
Деятельность в 2022 году
30 августа в сообществе «Лаго-Наки живи!» во Vkontakte были опубликованы 1 фотоматериалы, свидетельствующие о начале подготовки к строительству горнолыжного курорта на территории плато Лаго-Наки, являющегося частью Кавказского заповедника и входящего в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» 2.
Участники сообщества зафиксировали произведенную разметку будущих горнолыжных трасс, технику и вагончики для строителей, проезд автомобилей по краснокнижным растениям и гнездовьям краснокнижных птиц. Кроме того, стало известно о регулярных грузовых вертолетных рейсах на гору Абадзеш.
В соответствии с Положением о Кавказском государственном природном биосферном заповеднике запрещены движение и стоянка механизированных и иных транспортных средств, не связанные с выполнением задач и обеспечением функционирования заповедника, вне дорог общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для указанных целей 3.
Запись в сообществе собрала более 11 тысяч просмотров и 379 реакций.
Директор НАО «Красная Поляна» в Республике Адыгея и генеральный директор ООО «Лагонаки» Инвер Калашаов фактически подтвердил, что на объекте ведутся инженерно-экологические изыскания 4. Сообщество «Лаго-Наки живи!» в свою очередь опровергло заявление Калашаова 5, что работы ведутся под контролем сотрудников заповедника и соблюдением режима, предусмотренного для особо охраняемых природных территорий.
В сентябре на сессии в Эр-Рияде в решении по объекту «Западный Кавказ» ЮНЕСКО, в частности, выразило «свою глубокую обеспокоенность продолжением строительства горного курорта Лаго-Наки, подготовительными работами и планированием еще одного горнолыжного курорта на территории объекта» 6.
В октябре Росприроднадзор признал незаконный характер осуществляемых работ и вынес предостережение 7 в адрес НАО «Красная поляна» о необходимости прохождения государственной экологический экспертизы.
Профессиональная и общественная деятельность
Сообщество «Лаго-Наки живи!» во Vkontakte создано в мае 2022 года и выступает против проекта строительства горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки и за исполнение решений ЮНЕСКО по защите объекта Всемирного наследия «Западный Кавказ».
Информируют общественность 8 о других экологических и социальных проблемах Адыгеи и Краснодарского края 9.
Примечания
- Группа Вконтакте - https://vk.com/lagonakilive?w=wall-213034219_53
- Решение - https://whc.unesco.org/uploads/nominations/900.pdf
- Приказ - https://www.kavkazzapoved.ru/sites/default/files/fields/2022/polozhenie_o_zapovednike__ot_30.12.2021.pdf
- В Адыгее опровергли сообщения в соцсетях о начале строительства экокурорта «Лагонаки» // Советская Адыгея, 2 сентября 2022 года
- Группа Вконтакте - https://vk.com/lagonakilive?w=wall-213034219_87
- Решения, принятые в ходе расширенной 45-й сессии Комитета Всемирного наследия - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://whc.unesco.org/archive/2023/whc23-45com-19-en.pdf
- Сообщение в телеграме - https://t.me/lagonakilive/728
- Группа Вконтакте - https://vk.com/wall-213034219_129
- Группа Вконтакте - https://vk.com/lagonakilive?w=wall-213034219_5