Власти Адыгеи получили возможность достроить трассу в Лаго-Наки

03 июня 2024, 09:07

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На завершение строительства автотрассы Гузерипль – плато Лаго-Наки в текущем году Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей, отчиталось правительство России. Против строительства курорта на Лаго-Наки ранее неоднократно выступали активисты, экологи и ученые.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не дали ответа на электронную петицию и письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали они.

Правительство России приняло решение выделить в текущем году Адыгее 521,1 миллиона рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Речь идет о завершении строительства автодороги Гузерипль – плато Лаго-Наки, сообщило 1 июня РБК со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В феврале Минстрой России отчитался о завершении реконструкции участка автотрассы Даховская – плато Лаго-Наки, министерство также рапортовало о вводе дороги в эксплуатацию. В сообщении говорилось о выделении Адыгее субсидии на строительство объектов водоснабжения и водоотведения, а также о компенсации инвестору курорта за присоединение к сетям газо- и электроснабжения, отметило издание.

Общая стоимость дороги Гузерипль – плато Лаго-Наки, протяженностью 17 километров, оценивается в сумму порядка пяти миллиардов рублей. В 2020 году на строительство трассы было направлено 500 миллионов рублей, в 2021 году – 600 миллионов рублей, в 2022 году – 350 миллионов рублей. Инженеры заявили, что дорога закольцует две горные трассы и повысит комфортность и безопасность передвижения в Майкопском районе, отметил 15 ноября ТАСС.

Напомним, в июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Соглашение было подписано на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство.

Экологи отметили, что из-за разрешенного правительством России капитального строительства на биосферных полигонах возникла угроза уничтожения уникальной растительности и ландшафтов на плато Лаго-Наки. Они заявили, что в Адыгее есть много других мест, которые подходят для строительства горнолыжных курортов.

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