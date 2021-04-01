Экологи заявили об угрозе строительства на уникальном плато в Адыгее

01 апреля 2021, 17:44

Правительство России разрешило капитальное строительство на биосферных полигонах, возникла угроза уничтожения уникальной растительности и ландшафтов на плато Лаго-Наки, заявил эколог Дмитрий Шевченко. В Адыгее много других подходящих для строительства горнолыжных курортов мест, указал эколог Валерий Бриних.

Сообщение о создании биосферного полигона пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 30 марта. "После визита [премьер-министра России Михаила] Мишустина в Адыгею было принято решение строить на территории республики биосферный полигон. Значительная его часть будет находиться на территории биосферного заповедника", - написал автор сообщения. Соответствующее распряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на сайте правительства России 13 марта.

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Изменения в законах сняли запрет на капстроительство на биосферных полигонах

Биосферный полигон на территории заповедника на плато Лаго-Наки существует давно, распоряжение премьер-министра только определило его границы, указал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественной организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко.

«Произошли изменения в законодательстве в части того, что можно в границах заповедников создавать биосферные полигоны, а на этих полигонах заниматься разнообразной деятельностью – туризмом, рекреацией, спортом и так далее. То есть, грубо говоря, строить «Красные Поляны» (знаменитый курорт в Сочи. - Прим. "Кавказского узла") повсеместно в заповедниках, где есть лакомые участки", - заявил Шевченко.

По его данным, в 1920-е годы, когда был создан заповедник Лаго-Наки, в него вошел, в том числе, и Лагонакский хребет, который находится в Апшеронском районе. В 1951 году площадь заповедника сократили и вывели из него плато Лаго-Наки и другие территории. В 1990-е годы, после развала Советского Союза, Адыгея вернула заповеднику территорию плато. «Денег на ее развитие не было, никому это было не интересно, но вернули его не с полноправным статусом заповедника, а с оговоркой, что там будет биосферный полигон - для того, чтобы там можно было вести какую-то хозяйственную деятельность, не угрожающую состоянию этой территории. Речь, прежде всего, шла о выпасе скота, пешем туризме - то есть такие виды деятельности, которые не подразумевают никакого строительства», - пояснил Шевченко.

Принятые несколько лет назад поправки позволяют создавать биосферные полигоны в границах заповедников и вести там капитальное строительство, подчеркнул Шевченко. «Были разные проекты. На Лаго-Наки хотели строить часть курортов Северного Кавказа – был такой мегапроект. В середине 2000-х годов были заходы неоднократные. Но тогда у них ничего не получилось, потому что эта территория не только относится к заповеднику, но еще и имеет статус всемирного наследия. Россия не смогла объяснить, каким образом она хочет застроить эту территорию, и почему это не будет противоречить охранному статусу этой территории», - рассказал Шевченко.

Он отметил, что все попытки были направлены на строительство горнолыжных курортов. Дмитрий Шевченко считает, что сейчас, в кризис, не найдется инвестора, который согласится вложить деньги в такой проект.

Постановление Мишустина предусматривает расширение биосферного полигона - теперь в него вошло не только плато Лаго-Наки, но и весь Фишт-Оштеновский массив, а это уже критично, считает Шевченко. «Деревьев там нет, потому что это альпийская зона. Там рубок, может быть, не так много будет, но вопрос в том, что это уникальная травянистая растительность, это горные луга. Ученые много лет наблюдали за тем, как восстанавливается естественная растительность после этой чудовищной эксплуатации в советские годы, когда там гоняли сотни тысяч голов скота. И скот там выбил эту уникальную растительность, а потом, после того, как эту территорию вернули заповеднику, растительность начала восстанавливаться», - указал Шевченко.

При строительстве горнолыжных курортов уникальные участки горных лугов будут полностью уничтожены, пострадает и ландшафт, считает Дмитрий Шевченко. «Это карстовый район - там пещеры есть, он как швейцарский сыр. Это, по сути, и водосборный участок - там истоки рек, той же Белой. Это угрожает еще и загрязнением водных объектов. Сами пещеры там уникальные. Есть пещеры, входящие в десятку самых глубоких вертикальных пещер России - та же «Парящая птица». Конечно, если начнется капитальное строительство, карстовый массив не может не пострадать при таком подходе», - заключил Шевченко.

Распоряжение Михаила Мишустина открыло возможности для строительства на Лаго-Наки и дорог, и ЛЭП, и газопроводов, и гостиниц, указал глава «Гражданской инициативы против экопреступности». «Это будет совершенно урбанизированная территория под видом развития туризма и рекреации на ООПТ», - подчеркнул он.

Эколог Витишко предрек Лаго-Наки судьбу "Лунной поляны"

В районе Лаго-Наки давно ведется хозяйственная деятельность, заявил председатель краснодарского отделения «Зеленой лиги», эколог Евгений Витишко. В качестве примера он назвал строительство дороги и мостов по заповедным территориям к комплексу «Лунная поляна», который официально научным центром «Биосфера» строился для изучения климата. «Предполагаю, что освоение Лаго-Наки снова началось не из-за желания развить туризм в Адыгее, постановление дает возможность строить в заповеднике дороги, инфраструктуру для VIP-объектов», – указал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

В Адыгее на склоне горы Фишт под видом полигона научного центра "Биосфера" находится шале с тремя километрами горнолыжных трасс и канатными дорогами, которое экологи, строители и местные жители считают персональным зимним курортом - "дачей Путина". Курорт обошелся российскому бюджету в 50 миллиардов рублей и охраняется ФСО, утверждается в публикации "Собеседника".

Витишко отметил, что биосферный полигон занимает наиболее ценные природные территории Фишт-Оштеновского массива, при этом строительство горнолыжных курортов и инфраструктуры возможно на северо-восточной части плато, которые не входят в заповедник.

Эколог Бриних предложил развивать туризм в Адыгее без ущерба для экологии

Еще в 2013-2014 годах на территории биосферного полигона Лаго-Наки пытались построить горнолыжный курорт предприниматели Билаловы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института региональных биологических исследований, председатель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних.

«С одной стороны, это место действительно привлекательное для массового отдыха, потому что, в отличие от Мзымты и Красной Поляны, это не узкое ущелье, это не ограниченные склоны, здесь достаточно обширная площадь. Это не очень крутые склоны, не очень тяжелые спуски, поэтому очень удобно для начинающих, для массового отдыха обычного жителя, который приехал с семьей, чтобы отдохнуть на свежем воздухе», - указал Бриних.

Экологов же беспокоит, что плато Лаго-Наки – это место, где очень много уникальных видов животных и растений. «Это уникальная природа и по происхождению - это дно моря и древний морской риф. Там до сих пор находят много окаменелостей: морские звезды, аммониты. С точки зрения геологии и палеонтологии это тоже очень интересный объект, так же, как спелеологический объект, поскольку там масса пещер, многие из них не пройдены», - рассказал Бриних.

Он считает, что Лаго-Наки стоит осваивать, но при этом не строить там «модный горнолыжный курорт», а делать упор на массовый отдых выходного дня с горнолыжными трассами невысокой сложности. «Для республики Адыгея этого было бы достаточно чтобы как-то экономику поднять, с учетом того, что там есть и другие районы, подходящие для горных склонов - практически весь склон гор от плато Лаго-Наки до Гузерипля. Там везде можно делать такие лыжные трассы, подъемы, и кататься. Не обязательно заходить в сам заповедник для этого», - подчеркнул Валерий Бриних.

Крупное капитальное строительство в этом райне просто невозможно, поскольку порода является карстовой, заявил он. «Какие-то огромные отели, стадионы построить нереально. Там подъемники можно будет ставить, какие-то небольшие домики строить. Там надо развивать малоэтажное коттеджное строительство. Аккуратные поселочки, которые будут разбросаны в низинах, которые не будут портить пейзаж. Любое строительство на плато Лаго-Наки должно быть направлено на то, чтобы не испортить пейзаж и общий ландшафт», - отметил Бриних.

Он пояснил, что горные пейзажи - самая главная ценность, ради которой люди и едут в такие места. Нельзя допустить превращения Лаго-Наки в подобие Сочи - города, который потерял свою самобытность из-за уродливых высоток, заключил эколог.