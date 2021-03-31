"Собеседник" назвал научный полигон в Адыгее курортом для Путина

31 марта 2021, 14:51

Шале в Адыгее с тремя километрами горнолыжных трасс и канатными дорогами используется как персональный зимний курорт первого лица, оно построено на бюджетные деньги о охраняется ФСО, утверждается в публикации "Собеседника".

Как писал "Кавказский узел", в марте "Собеседник" опубликовал материал о шале "Ачипсе" неподалеку от курорта Красная Поляна, которое предположительно является зимней резиденцией Путина. У шале имеется персональная канатная дорога и вертолетная площадка. Сама резиденция украшена копиями средневековых гобеленов, сделанных вручную в Италии, позолоченными вазами по 187 тысяч рублей и другими предметами роскоши от бывшего поставщика российского императора двора.

Владимир Путин любит демонстрировать хорошую физическую форму, в том числе и катаясь на горных лыжах, но для приватного зимнего отдыха в Адыгее "построен персональный горнолыжный курорт, где играют уже не в демократию, а в секретность", говорится в статье Олега Ролдугина "Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд", опубликованной сегодня на сайте журнала "Собеседник".

По документам, шале с вертолетной площадкой и канатными дорогами принадлежит "Роснефти" и называется полигоном научного центра "Биосфера", однако охранники, строители и местные жители давно называют этот курорт в урочище Чигурсана на склоне горы Фишт "дачей Владимира Путина". Площадь шале - 2500 квадратных метров, рядом стоит дом для обслуживающего персонала на 1600 квадратных метров. Полигон позиционируется как научный, однако включает три километра горнолыжных трасс.

Это место, "Лунная поляна", было изъято из состава Кавказского заповедника по инициативе Управления делами президента, что еще в начале 2000-х позволило легализовать строительство. Управделами руководило строительством, несмотря на то, что официальным заказчиком была "Роснефть". И здания "полигона", и дорога к нему - все стоимостью около 50 миллиардов рублей - появились на бюджетные деньги, указано в публикации.

От шале проведена радиорелейная линия связи до официальной резиденции Путина Бочаров Ручей, в районе "Лесной поляны" используются глушилки радиосигналов, а небо над шале является бесполетной зоной, несмотря на формальное исключение полигона из заповедника. За "технические средства усиления охраны" отвечал подрядчик Федеральной службы охраны, который также проводил еще строительно-монтажные работы в "Пансионате в районе г. Геленджик (Прасковеевка)".

19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве в районе Прасковеевки на черноморском побережье Краснодарского края самого большого частного дома в России, стоимость которого авторы журналистского расследования оценили в 100 миллиардов рублей. Резонансное расследование, которое только на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального посмотрели более 100 миллионов человек, продолжили журналисты целого ряда российских изданий. "Медуза" выяснила, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Рабочие, опрошенные журналистами BBC, рассказали, что роскошная отделка дворца была содрана, когда все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились. Поблизости от дворца расположены роскошные усадьбы и земли людей из ближайшего окружения Путина, утверждается в расследовании "Открытых медиа".

"Новая газета" опубликовала репортаж о том, что сооружение дворца на мысе Идокопас лишило жителей села Прасковеевки сельскохозяйственных и охотничьих угодий, пляжа и мест отдыха. Сельчане вынуждены жить по правилам, которые устанавливают для них пограничники и сотрудники ФСО. При этом жители Геленджика, в окрестностях которого находится дворец из расследования Алексея Навального, ютятся в нелегальных пристройках к гаражам, страдают от плохих дорог и проблем с водоснабжением, указано в другом репортаже "Новой газеты". Тысячи человек подписали составленную местной активисткой петицию о сносе "дворца Путина".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.