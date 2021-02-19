"Новая газета" рассказала о жизни сельчан рядом с "дворцом Путина"

19 февраля 2021, 20:59

Сооружение дворца из резонансного расследования Алексея Навального лишило жителей села Прасковеевка сельскохозяйственных и охотничьих угодий, пляжа и мест отдыха. Сельчане вынуждены жить по правилам, которые устанавливают для них пограничники и сотрудники ФСО, рассказывается в репортаже "Новой газеты".

"Кавказский узел" сообщал, что 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. Расследование продолжили журналисты: "Медуза" выяснила, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Рабочие, опрошенные журналистами BBC, рассказали, что роскошная отделка дворца была содрана, когда все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились. Поблизости от дворца расположены роскошные усадьбы и земли людей из ближайшего окружения Путина, утверждается в расследовании "Открытых медиа".

Строительство на мысе Идокопас уже 17 лет привлекает внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков. Ранее местные экологи указали "Кавказскому узлу", что на побережье близ "дворца Путина" находятся дачи, которые они связывают с патриархом Кириллом и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

Строительство дворца на мысе Идокопас лишило жителей села Прасковеевки свободы и некогда привычных промыслов и занятий, но открыто критиковать Владимира Путина сельчане опасаются, рассказывается в опубликованном сегодня материале Ильи Азара для "Новой газеты" "На хуторе близ Дворца".

В селе живут около 300 человек, и многие из них работали на объекте, который прозвали "Путинкой". Прасковеевку, как и всю прилегающую к дворцу территорию, постоянно контролируют сотрудники силовых структур. Особенно внимательно они следят за приезжающими сюда журналистами: пограничники и силовик в штатском заставили авторов материала удалить фотографии причала, расположенного рядом с забором, которым перегорожен пляж.

"Проход по пляжу перекрыт высоким забором, а прямо у воды за высокими кирпичными стенами виднеются здания погранслужбы", - описывается в материале эта местность. Силовик объяснил требование об удалении снимков "режимом пограничной зоны", хотя пограничной зоной на Черноморском побережье считается только зона, прилегающая к Абхазии, отмечает автор материала. Силовик добавил, что "сюда приезжают люди, которые направлены совершенно радикально", поставив в один ряд террористов и оппозиционеров.

До начала 2000-х годов местность с уникальными природными условиями была доступна для туристов, рассказывает создатель краеведческого сайта о Прасковеевке Илья Еременко, который сам отдыхал в этих местах почти 30 лет. "Облазил все горы и побережье: там зайцы бегали по дорогам, там кабаны ходили мимо тебя, пока в гору поднимаешься. И перестал я ездить только тогда, когда начал строиться этот дворец. В 2006-м на побережье поставили заборчик — сетка и колышки", - цитировала его "Медуза".

Тупиковая местная дорога, ведущая в Прасковеевку из Геленджика, резко отличается от других подобных дорог - "по качеству ничем не уступает федеральной трассе «Дон» и поддерживается в идеальном состоянии". Как рассказывает бывший староста Прасковеевки Олег Цыганов, до начала 2000-х годов сотрудники милиции даже не заходили в эти места, а теперь здесь все наводнено силовиками. Сельчане до начала строительства дворца свободно пасли скот, охотились и рыбачили в этой местности, но потом им пришлось поменять образ жизни.

"Еще недавно «путинский забор», окружающий территорию дворца, проходил по границе Прасковеевки, но в прошлом году продвинулся вглубь, и за ним оказались почти все объекты нижней части села, включая базы отдыха и виноградники", - говорится в материале.

"Берег загородили, а там был пляж для местных, самый экологически чистый, мы там купались, водку пили (...) Самая лучшая рыбалка была на Молокановом мысе, я там таких крабов брал. В Темной щели самое охотничье место было — там загоняешь зверя, и ему некуда деваться, он выходит на все «застрелы». Мы всегда охотились, это наша пища, а сейчас мы вообще в лес не можем выйти — сразу появляется егерь и говорит, что это частная собственность", - рассказывает один из местных жителей.

Сельчане недовольны поведением некоторых рабочих, которых привозят для строительства объекта. "Вот года два-три назад один рабочий выпил, ограбил хату, хозяйку привязал к стулу скотчем, и она сутки так просидела. Менты его искали, все тут перевернули, но найти не смогли. Зато им под руку попались ребята, которые во дворе одного дома сидели", - утверждает он.

Единственным преимуществом от строительства объекта, прозванного "Путинкой", местные называют газификацию села и налаживание стабильного электроснабжения. "От сельскохозяйственного рая в Прасковеевке ничего не осталось — все пастбища и полянки застроены. Во всем хуторе скотину держат теперь только два человека, и оба намерены от нее избавиться", - говорится в материале. Оба местных жителя, которые держат коров, вынуждены покупать для них сено, поэтому выставили животных на продажу.

По словам Олега Цыганова, стройка дворца дала ряду местных жителей работу, хотя условия этой работы достаточно непривлекательны - платят около 40 тысяч рублей, причем только наличными и только со второго месяца работы. "Тут какая система: проходишь проверку ФСО и месяц работаешь бесплатно. Платят тебе только во второй месяц, но у многих нервы сдают, они начинают бухать, и их до первой зарплаты выгоняют. А кто-то сразу не выдерживает — работать надо с 7 утра до 7 вечера шесть дней в неделю", - говорит он.

Сотрудник службы клининга Василий бывал на территории дворца и внутри, поэтому рассказывает о некоторых деталях интерьера, которые, на его взгляд, не были точно переданы в расследовании Навального. Так, хоккейный стадион до 2016 года находился в здании, которое сейчас переделано в оранжерею.

"Коробка была на уровне земли, а сверху ее покрывал стеклянный купол. Держали его специальные деревянные столбы по периметру. На втором этаже были комнаты для совещаний — со стеклянной крышей с жалюзи. Одна совещательная комната была в японском стиле, а другая — в венецианском", - рассказывает он, отмечая, что фотографий нет - рабочих, которые делали фото внутри дворца, по словам Василия, "поймали и как следует надрючили". "Без связи там быть нельзя, но телефон должен быть без камеры", - объясняет он.

Недавно в селе построили двухэтажную часть МЧС, которая "просто нелепо смотрится" в маленьком селе. Местные жители уверены, что задачей этой части является обслуживание дворца.

Пока авторы репортажа общались с жителями Прасковеевки, за ними наблюдали сотрудники спецслужб, причем некоторые из собеседников издания выступали осведомителями и сообщали силовикам по телефону, где журналисты находятся.

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