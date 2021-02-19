"Дворец Путина". Скриншот видео "Алексей Навальный" https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI

19 февраля 2021, 20:59

"Новая газета" рассказала о жизни сельчан рядом с "дворцом Путина"

Сооружение дворца из резонансного расследования Алексея Навального лишило жителей села Прасковеевка сельскохозяйственных и охотничьих угодий, пляжа и мест отдыха. Сельчане вынуждены жить по правилам, которые устанавливают для них пограничники и сотрудники ФСО, рассказывается в репортаже "Новой газеты".

"Кавказский узел" сообщал, что 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. Расследование продолжили журналисты: "Медуза" выяснила, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Рабочие, опрошенные журналистами BBC, рассказали, что роскошная отделка дворца была содрана, когда все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились. Поблизости от дворца расположены роскошные усадьбы и земли людей из ближайшего окружения Путина, утверждается в расследовании "Открытых медиа". 

Строительство на мысе Идокопас уже 17 лет привлекает внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков. Ранее местные экологи указали "Кавказскому узлу", что на побережье близ "дворца Путина" находятся дачи, которые они связывают с патриархом Кириллом и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

СНТ «Прасковеевка». Фото: Алина Десятниченко / специально для «Новой»Строительство дворца на мысе Идокопас лишило жителей села Прасковеевки свободы и некогда привычных промыслов и занятий, но открыто критиковать Владимира Путина сельчане опасаются, рассказывается в опубликованном сегодня материале Ильи Азара для "Новой газеты" "На хуторе близ Дворца".

В селе живут около 300 человек, и многие из них работали на объекте, который прозвали "Путинкой". Прасковеевку, как и всю прилегающую к дворцу территорию, постоянно контролируют сотрудники силовых структур. Особенно внимательно они следят за приезжающими сюда журналистами: пограничники и силовик в штатском заставили авторов материала удалить фотографии причала, расположенного рядом с забором, которым перегорожен пляж.

"Проход по пляжу перекрыт высоким забором, а прямо у воды за высокими кирпичными стенами виднеются здания погранслужбы", - описывается в материале эта местность. Силовик объяснил требование об удалении снимков "режимом пограничной зоны", хотя пограничной зоной на Черноморском побережье считается только зона, прилегающая к Абхазии, отмечает автор материала. Силовик добавил, что "сюда приезжают люди, которые направлены совершенно радикально", поставив в один ряд террористов и оппозиционеров.

До начала 2000-х годов местность с уникальными природными условиями была доступна для туристов, рассказывает создатель краеведческого сайта о Прасковеевке Илья Еременко, который сам отдыхал в этих местах почти 30 лет. "Облазил все горы и побережье: там зайцы бегали по дорогам, там кабаны ходили мимо тебя, пока в гору поднимаешься. И перестал я ездить только тогда, когда начал строиться этот дворец. В 2006-м на побережье поставили заборчик — сетка и колышки", - цитировала его "Медуза".

Прасковеевка. Фото: Алина Десятниченко / специально для «Новой»Тупиковая местная дорога, ведущая в Прасковеевку из Геленджика, резко отличается от других подобных дорог - "по качеству ничем не уступает федеральной трассе «Дон» и поддерживается в идеальном состоянии". Как рассказывает бывший староста Прасковеевки Олег Цыганов, до начала 2000-х годов сотрудники милиции даже не заходили в эти места, а теперь здесь все наводнено силовиками. Сельчане до начала строительства дворца свободно пасли скот, охотились и рыбачили в этой местности, но потом им пришлось поменять образ жизни.

"Еще недавно «путинский забор», окружающий территорию дворца, проходил по границе Прасковеевки, но в прошлом году продвинулся вглубь, и за ним оказались почти все объекты нижней части села, включая базы отдыха и виноградники", - говорится в материале.

"Берег загородили, а там был пляж для местных, самый экологически чистый, мы там купались, водку пили (...) Самая лучшая рыбалка была на Молокановом мысе, я там таких крабов брал. В Темной щели самое охотничье место было — там загоняешь зверя, и ему некуда деваться, он выходит на все «застрелы». Мы всегда охотились, это наша пища, а сейчас мы вообще в лес не можем выйти — сразу появляется егерь и говорит, что это частная собственность", - рассказывает один из местных жителей.

Казак Алексей Александров со своей коровой. Фото: Алина Десятниченко /специально для «Новой»Сельчане недовольны поведением некоторых рабочих, которых привозят для строительства объекта. "Вот года два-три назад один рабочий выпил, ограбил хату, хозяйку привязал к стулу скотчем, и она сутки так просидела. Менты его искали, все тут перевернули, но найти не смогли. Зато им под руку попались ребята, которые во дворе одного дома сидели", - утверждает он.

Единственным преимуществом от строительства объекта, прозванного "Путинкой", местные называют газификацию села и налаживание стабильного электроснабжения. "От сельскохозяйственного рая в Прасковеевке ничего не осталось — все пастбища и полянки застроены. Во всем хуторе скотину держат теперь только два человека, и оба намерены от нее избавиться", - говорится в материале. Оба местных жителя, которые держат коров, вынуждены покупать для них сено, поэтому выставили животных на продажу.

Прасковеевка. Фото: Алина Десятниченко / специально для «Новой»По словам Олега Цыганова, стройка дворца дала ряду местных жителей работу, хотя условия этой работы достаточно непривлекательны - платят около 40 тысяч рублей, причем только наличными и только со второго месяца работы. "Тут какая система: проходишь проверку ФСО и месяц работаешь бесплатно. Платят тебе только во второй месяц, но у многих нервы сдают, они начинают бухать, и их до первой зарплаты выгоняют. А кто-то сразу не выдерживает — работать надо с 7 утра до 7 вечера шесть дней в неделю", - говорит он.

Сотрудник службы клининга Василий бывал на территории дворца и внутри, поэтому рассказывает о некоторых деталях интерьера, которые, на его взгляд, не были точно переданы в расследовании Навального. Так, хоккейный стадион до 2016 года находился в здании, которое сейчас переделано в оранжерею.

"Коробка была на уровне земли, а сверху ее покрывал стеклянный купол. Держали его специальные деревянные столбы по периметру. На втором этаже были комнаты для совещаний — со стеклянной крышей с жалюзи. Одна совещательная комната была в японском стиле, а другая — в венецианском", - рассказывает он, отмечая, что фотографий нет - рабочих, которые делали фото внутри дворца, по словам Василия, "поймали и как следует надрючили". "Без связи там быть нельзя, но телефон должен быть без камеры", - объясняет он.

Казак Алексей Александров со своей коровой. Фото: Алина Десятниченко /специально для «Новой»Недавно в селе построили двухэтажную часть МЧС, которая "просто нелепо смотрится" в маленьком селе. Местные жители уверены, что задачей этой части является обслуживание дворца.

Пока авторы репортажа общались с жителями Прасковеевки, за ними наблюдали сотрудники спецслужб, причем некоторые из собеседников издания выступали осведомителями и сообщали силовикам по телефону, где журналисты находятся.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

  • организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

"Новая газета" входит в состав объединения федеральных и региональных СМИ "Синдикат-100"

Примечание:

"Экологи оценили возможность наблюдения за строительством дворца близ Геленджика", "Замглавреда Mash уволился после резонансных видео о дворце под Геленджиком", "Ростовчане объяснили мотивы участия в акции в поддержку Навального".

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