Дворец Путина. Фото: скриншот видео "Алексей Навальный" https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI

03 февраля 2021, 15:30

Экологи оценили возможность наблюдения за строительством дворца близ Геленджика

В районе дворца, которому посвящено резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией*, находятся дачи, которые экологи связывают с патриархом Кириллом и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Возможность мониторинга за строительством на мысе Идокопас сохраняется, несмотря на охрану особого объекта, указали экологи Виктор Чириков и Дмитрий Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. В скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер, говорится в расследовании "Медузы". Там также отмечается, что инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица.

Строительство на мысе Идокопас давно привлекало внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков. Фонд борьбы с коррупцией* не столько обнародовал сенсацию, сколько систематизировал данные разных источников о строительстве дачи Путина под Геленджиком, но это стало ударом по имиджу Владимира Путина, заявили аналитики. Расследование подтвердило, что земли лесного фонда ушли в частные руки, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Экологи напомнили о высокопоставленных соседях владельца "дворца Путина"

Участок на мысе Идокопас, на котором строится дворец, отчасти доступен для мониторинга, указал корреспонденту "Кавказского узла" член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков.

"Если с другой стороны зайти - не со стороны Прасковеевки, а со стороны Криницы, [то есть] не с запада, а с востока пройти, то можно наблюдать", - сообщил он.

Эколог Виктор Чириков указал, что поблизости находятся дачи, которые связаны с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

ачу, [которая считается собственностью] патриарха, которая рядом находится в пяти километрах, у Джанхота, более-менее мониторить можно с дронов. Через забор, конечно, не попадешь. Дачу, [которая считается собственностью] Ткачева, легко мониторить - ее видно как на ладони, это уже чуть-чуть подальше", - сказал Чириков.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Евгений Витишко в июне 2012 года был осужден на три года лишения свободы условно по обвинению в порче забора вокруг территории, известной как "дача" тогдашнего губернатора Александра Ткачева. Горсуд Туапсе в декабре 2013 года изменил ему условный срок на реальный. Эколог вышел на свободу в декабре 2015 года. Дача, которую экологи считают принадлежащей патриарху Кириллу, расположена близ села Дивноморское.

Целый ряд земельных участков на мысе Идокопас складываются в единый комплекс. "Я так думаю, что контролируют это аффилированные люди, которые занимаются арендой участков и строительством. Действительно, как бы единый комплекс уже создается - "дворец Путина" и вот эти вот виноградники. Кроме виноградников, фундаменты закладываются, котлованы - сейчас интенсивное строительство идет", - отметил Виктор Чириков.

Сейчас остается возможность мониторить состояние этих участков по спутниковым снимкам, указал руководитель организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко, который еще в 2011 году видел с дрона все основные объекты на "даче Путина".

"Съемки с коптеров вряд ли там сейчас будут возможны. Я думаю, что просто коллегам из ФБК* повезло, что там не работали глушилки. Либо они научились как-то их обходить. Я думаю, что сейчас-то они (охрана дворца. - Прим. "Кавказского узла") усилили меры безопасности, уже коптеры вряд ли возможны. С другой стороны, зачем коптеры, если в принципе любой может купить за умеренные деньги достаточно подробный космоснимок этой территории. Для наших целей, экологических - если мы хотим доказать ущерб [экологии], - все видно из космоса. Нам даже не нужно там физически появляться, мы это видим просто, что рубки осуществляются", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

О строительстве на мысе Идокопас известно 17 лет

Со строителями экологи, посещавшие мыс Идокопас в 2011 году, не общались, отметил Дмитрий Шевченко. "Нам удалось заехать и погулять по этому объекту. А с кем-то там было общаться было проблематично, просто в отношение нас совершались силовые действия. Там не до строителей было", - рассказал глава организации "Гражданская инициатива против экопреступности".

По его словам, местные жители против строительства не возражали. "Никакого недовольства там не было. Довольно пассивная была реакция со стороны местного населения", - считает эколог.

Он напомнил, что информацию о строительстве дворца предал огласке в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников. "Он официально в письме открытом на имя Медведева сообщил, чей это дворец, указал схему финансирования. Место это, естественно, знали, что там строится непростой объект. В общем эта информация не от местных происходила. Занимались мы этим объектом еще до Колесникова, и тоже было понятно, что строится что-то странное, явно относящееся к первым лицам государства. Для нас это не было секретом, нам не надо было для этого общаться с рабочими или с жителями - были документы, были факты", - пояснил Дмитрий Шевченко.

Виктор Чириков уточнил, что о строительстве особого объекта экологам стало известно еще в 2004-2005 годах, позднее удалось пообщаться с местными жителями.

"Мы получили информацию от местных жителей, что там вырубается лес, пицундская сосна краснокнижная, причем массовые вырубки. Мы поехали, посмотрели, что да, действительно. А по документам увидели, что там планируется строительство дороги - дворец начинался строиться со строительства дороги. Посмотрели подозрительные тендеры. "Спецстрой" - это как бы подразделение ФСО (Федеральной службы охраны. - Прим. "Кавказского узла"), строили эту дорогу. Потом только в 2011 [экологи] поехали, посмотрели, что это за объект - тогда уже стало ясно, что кому-то крутому строят. Там местные жители, они не скрывали, что да, это Путину дворец строится", - добавил Чириков.

Принципиально нового в расследовании ФБК* Чириков не увидел. "Мы снимали еще в 2011 году эти золотые ворота с гербом - все это есть у нас на съемках. Как бы ничего такого особо нового нет. Интерьеры были сняты самими рабочими. Да и местные жители в Прасковеевке и в Джанхоте могут рассказать много чего", - резюмировал Чириков.

В декабре 2017 года кубанские экологи посетили окрестности Геленджика, чтобы проверить информацию о строительстве на землях лесного фонда, которое, по их данным, вели приближенные к Путину люди. На экологов напали, у них похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Для координатора "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи инспекция закончилась госпитализацией с переломом основания черепа. За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых. В мае 2019 года активисты Эковахты попытались проинспектировать это район и обнаружили, что проезд в долины рек Березовская Щель и Поповская Щель был перекрыт, как и известный туристический маршрут по долинам этих рек. В лесу появились силовики, которые попытались отобрать у экологов квадрокоптер, а затем задержали их.

В настоящее время нет точной информации, приостановлено ли дело о нападении на Андрея Рудомаху, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян. "Следствие то прекращали, то возобновляли. По поводу судьбы последней жалобы информация, возможно, будет 5 февраля", - сказал он.

Признания Ротенберга вызвали недоверие

В конце января Telegram-канал Mash опубликовал из "дворца Путина", в котором продемонстрированы отделочные работы внутри здания. Главред канала заявил, что журналистам удалось нелегально проникнуть на территорию. После этого видео Mash обнародовал интервью с миллиардером Аркадием Ротенбергом, который заявил, что уже несколько лет является бенефициаром дворца, а целью строительства назвал открытие апарт-отеля. После этого интервью заместитель главного редактора Telegram-канала Сергей Титов объявил об уходе из издания. По его словам, всю работу сотрудников канала перечеркнули "решения людей в костюмах", которые напомнили о советском периоде.

Журналист Николай Сванидзе указал, что правдивость заявления Аркадия Ротенберга сомнительна, поскольку оно сделано с большим опозданием. "Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг, прежде чем вырвали у него признание: дворец в Геленджике — его. Не всякий столько выдержит", - сыронизировал журналист 30 января в блоге на "Эхе Москвы". Журналист назвал это заявление "большой политтехнологической ошибкой".

В фильме ФБК* говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. "Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Это давний партнер путинских друзей-дзюдоистов Ротенбергов", – пояснил в фильме Алексей Навальный, имея в виду миллиардера Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Однако президент и его администрация подали информацию о том, что дворец на не записан на Путина или его родных, как опровержение расследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена.

После ареста Навального и публикации расследования ФБК* по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции протеста - политологи назвали их самыми масштабными за весь постсоветский период. На следующий день после первой акции, 24 января, Дмитрий Песков назвал расследование "чистым враньем", при этом всерьез прокомментировав кадры с плывущим в бассейне Путиным, которые подаются в фильме в качестве шутки. Затем власти прокомментировали информацию о бесполетной зоне, установленной над дворцом, признав тем самым ее достоверность. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке. Заверения ФСО и ФСБ противоречат практике использования бесполетных зон в России, говорится в публикации телеканала "Дождь". Бесполетные зоны такой высоты, как около Геленджика, устанавливаются только над президентскими резиденциями, пояснил "Дождю" эксперт Руслан Левиев.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Еще перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 3 февраля 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Суд над Навальным сопровождается массовыми задержаниями", "Участник акции в Краснодаре обвинен в хулиганстве на памятнике казакам", "Обращение черкесов к Навальному вызвало недоумение у адыгских активистов".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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