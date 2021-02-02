Замглавреда Mash уволился после резонансных видео о дворце под Геленджиком

02 февраля 2021, 00:55

Заместитель главного редактора Telegram-канала Mash Сергей Титов объявил об уходе из издания после публикации видео о "дворце Путина" и интервью с миллиардером Аркадием Ротенбергом. По его словам, всю работу сотрудников канала перечеркнули "решения людей в костюмах", которые напомнили о советском периоде.

Как писал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца — более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. В скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица, говорится в расследовании "Медузы". 30 января Telegram-канал Mash опубликовал интервью миллиардера Аркадия Ротенберга, который заявил, что уже несколько лет является бенефициаром дворца, который строится в качестве апарт-отеля.

В фильме ФБК* говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. "Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Это давний партнер путинских друзей-дзюдоистов Ротенбергов", – пояснил в фильме Алексей Навальный, имея в виду миллиардера Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Однако президент и его администрация подали информацию о том, что дворец не записан на Путина или его родных, как опровержение расследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена.

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе с поста и на своем Telegram-канале "titov's burden" опубликовал сообщение, в котором указал на причины такого решения.

"Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах", — написал, в частности, он, отметив, что последним наплевать на журналистов.

"Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму (главному редактору Максиму Иксанову, — прим. "Кавказского узла"), но все решали не они", — отметил Титов, добавив, что в итоге все получилось как в СССР. "Работать в РТ, ВГТРК или на Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы", — написал он.

В публикации Титов также рассказал, что пришел в Mash в конце 2018 года, и, "помимо должности замглавреда и зп (а для чувака из бедной семьи это важно), получил шанс поменять под свой характер самый большой русской тг-канал". "Кроме текста на мне оказалась вся наша реклама (от концепций до выхода), часть спецпроектов, работа в кадре и командировки", — обрисовал он свои обязанности, добавив, что только "в январе мне отдали наш ютубный отдел (снимать я люблю даже больше писанины)".

Ранее, в декабре 2017 года кубанские экологи побывали в окрестностях Геленджика, чтобы проверить сведения о строительстве на землях лесного фонда, которое, по их данным, вели приближенные к Владимиру Путину люди. На экологов напали, у них похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Для координатора "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи инспекция закончилась госпитализацией с переломом основания черепа. С тех пор в деле о нападении на Рудомаху так и не появилось подозреваемых. В мае 2019 года активисты организации попытались проинспектировать указанный район и обнаружили, что проезд в долины рек Березовская Щель и Поповская Щель был перекрыт, как и известный туристический маршрут по долинам этих рек. В лесу появились силовики, которые попытались отобрать у экологов квадрокоптер, а затем задержали их.

По данным на 00.55 мск сегодня, 2 февраля видео расследования ФБК* про "Дворец для Путина" набрало более 106 миллионов просмотров.

После ареста Алексея Навального и публикации расследования ФБК* по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции протеста. На следующий день, 24 января, Дмитрий Песков назвал расследование "чистым враньем". Также власти прокомментировали информацию о бесполетной зоне, установленной над дворцом, признав тем самым ее достоверность. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке. Заверения ФСО и ФСБ противоречат практике использования бесполетных зон в России, говорится в публикации телеканала "Дождь". Бесполетные зоны такой высоты, как около Геленджика, устанавливаются только над президентскими резиденциями, пояснил "Дождю" эксперт Руслан Левиев.

Акции протеста людей, недовольных политикой властей России, прошли во многих городах, в том числе на юге страны, и 31 января. Акции завершились массовыми задержаниями.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.