Аркадий Ротенберг. Стоп-кадр интервью Telegram-каналу Mash, https://t.me/breakingmash/23271

30 января 2021, 16:26

Ротенберг назвал дворец под Геленджиком отелем

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" из резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией* принадлежит ему и строится в качестве апарт-отеля.

Как писал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. В скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица, говорится в расследовании "Медузы".

В фильме ФБК* говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. "Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Это давний партнер путинских друзей-дзюдоистов Ротенбергов", – пояснил в фильме Алексей Навальный, имея в виду миллиардера Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Однако президент и его администрация подали информацию о том, что дворец на не записан на Путина или его родных, как опровержение расследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена.

Аркадий Ротенберг в ответ на вопрос о праве собственности на дворец заявил, что уже несколько лет является бенефициаром. "Там достаточно такой сложный был объект, много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром", - говорит миллиардер в опубликованном сегодня интервью Telegram-каналу Mash, не уточняя года, когда это произошло, и не демонстрируя никаких документов.

Аркадий Ротенберг (слева). Стоп-кадр интервью Telegram-каналу Mash, https://t.me/breakingmash/23271Ротенберг утверждает, что здание строится не для конкретного лица, а как апарт-отель. "Поэтому там достаточно большое количество комнат. <...> Это шикарное место, оно располагает, чтобы там сделать именно отель", - подчеркнул он. Объясняя столь запоздалое признание, Ротенберг указал на "чисто человеческий фактор". "Скандал вокруг, всякие инсинуации", - сказал он, добавив, что "там же нет ничего незаконного".

Отель на мысу Идокопас, по словам Ротенберга, будет открыт в течение ближайших двух лет. "Учитывая сегодняшние все вот эти скандалы, постараюсь ускориться", - сказал он.

Главред Telegram-канала Mash, говоря о том, как ему удалось попасть на объект и продемонстрировать ход отделочных работ внутри здания, назвал это незаконным проникновением на территорию.

Еще в декабре 2017 года кубанские экологи посетили окрестности Геленджика, чтобы проверить информацию о строительстве на землях лесного фонда, которое, по их данным, вели приближенные к Путину люди. На экологов напали, у них похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Для координатора "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи инспекция закончилась госпитализацией с переломом основания черепа. За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых. В мае 2019 года активисты Эковахты попытались проинспектировать это район и обнаружили, что проезд в долины рек Березовская Щель и Поповская Щель был перекрыт, как и известный туристический маршрут по долинам этих рек. В лесу появились силовики, которые попытались отобрать у экологов квадрокоптер, а затем задержали их.

После ареста Навального и публикации расследования ФБК* по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции протеста. На следующий день, 24 января, Дмитрий Песков назвал расследование "чистым враньем", при этом всерьез прокомментировав кадры с плывущим в бассейне Путиным, которые подаются в фильме в качестве шутки. Затем власти прокомментировали информацию о бесполетной зоне, установленной над дворцом, признав тем самым ее достоверность. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке. Заверения ФСО и ФСБ противоречат практике использования бесполетных зон в России, говорится в публикации телеканала "Дождь". Бесполетные зоны такой высоты, как около Геленджика, устанавливаются только над президентскими резиденциями, пояснил "Дождю" эксперт Руслан Левиев.

Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Еще перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 30 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Задержана координатор штаба Навального в Краснодаре", "Михаил Беньяш заявил о необходимости санкций за вскрытие сейф-пакетов на выборах", "Защита заявила о нежелании судов рассматривать апелляцию Беньяша".

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