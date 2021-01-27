Адвокат раскритиковал следствие по делу об избиении Рудомахи около "дворца Путина"

27 января 2021, 19:24

За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых, указал адвокат Алексей Аванесян. Территория вокруг дворца под Геленджиком окружена виноградниками, высаженными в качестве природных барьеров для ограничения доступа туда, заявил эколог Евгений Витишко.

Как сообщал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование о дворце на мысе Идокопас под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. После публикации журналистского расследования ФБК* по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции протеста. Дмитрий Песков 24 января назвал расследование "чистым враньем", при этом всерьез прокомментировав кадры с плывущим в бассейне Путиным, которые подаются в фильме в качестве шутки. Затем Кремль и ФСБ объяснились за бесполетную зону под Геленджиком.

Еще в декабре 2017 года кубанские экологи посетили окрестности Геленджика, чтобы проверить информацию о строительстве там дачи на землях лесного фонда. Она принадлежит фирме из Санкт-Петербурга, а руководит ею известный петербургский адвокат из числа лиц, приближенных к Путину, рассказал тогда координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха. Инспекция закончилась для него избиением и госпитализацией с переломом основания черепа. У экологов похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Сооружение церкви, которую сфотографировали активисты "Эковахты" перед тем, как на них напали, было заказано компанией, подконтрольной жене высокопоставленного сотрудника федеральной силовой структуры, выяснила "Новая газета". Президентский Совет по правам человека подтвердил данные экологов о том, что на землях лесного фонда под Геленджиком идет масштабное строительство.

Расследование дела о нападении на активистов приостановлено

По уголовному делу о нападении на экоактивистов в декабре 2017 года так и не появилось ни одного подозреваемого, расследование приостановлено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян.

"Это несмотря на то, что следователь установил, что троих нападавших с места преступления на своей машине увез сотрудник полиции. Ну понятно же, что настоящий хозяин этих несметных богатств - не президент России, а какой-нибудь обычный бизнесмен, запретивший всем на пушечный выстрел приближаться к своим владениям по морю, по воздуху, по земле и даже по Уголовному кодексу", - сыронизировал Аванесян.

Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца, однако администрация президента прокомментировала журналистское расследование именно в этом ключе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать имена владельцев.

Адвокат утверждает, что у следствия есть данные о пособниках нападавших - номера их автомобилей, отпечатки пальцев. Аванесян заявил о намерении обратится в Европейский суд по правам человека с жалобой на неэффективное расследование.

Рудомаха рассказал о задержании в районе дворца в 2019 году

В мае 2019 года активисты "Экологической вахты по Северному Кавказу" были задержаны силовиками во время еще одной инспекции в районе мыса Идокопас, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Рудомаха. По его словам, экологи инспектировали земельный участок, расположенный к востоку от села Прасковеевки. Они обнаружили перед въездом на участок шлагбаум и строящийся забор. Проезд в долины рек Березовская Щель и Поповская Щель был перекрыт, как и известный туристический маршрут по долинам этих рек, ведущий из поселка Михайловский Перевал в Прасковеевку.

"Был выявлен факт массовой вырубки деревьев и кустарников на территории участка 23:40:0703000:3. После инспекции, когда активисты остановились пообедать неподалеку от этого места, к ним внезапно подъехали сотрудники полиции. Претензия с их стороны заключалась в том, что, как им сообщили, над земельным участком летал квадрокоптер", - сказал Рудомаха.

В расследовании ФБК* указано, что территория, где находится дворец, объявлена бесполетной зоной. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке.

Силовики хотели изъять квадрокоптер. Активисты отказались его выдавать и были задержаны, но позже их отпустили без составления протоколов. Экологи решили выяснить, за каким участком присматривали силовики. Согласно выписке из ЕГРН, участок находится в собственности Краснодарского края, на условиях аренды передан ООО "Комплекс", сообщил Андрей Рудомаха.

"Среди учредителей компании были Иван Николаевич Сердитов, который в разные годы был директором различных учреждений, находящихся в подчинении Управления делами президента РФ. Это ФГУП "Предприятие по поставкам продукции", ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом", ФГУП "Издательство "Известия"", - указал активист.

По данным "Эковахты", среди учредителей компании была жена управляющего делами президента России и жена бывшего начальника войсковой части Федеральной службы охраны, выступившей заказчиком строительства "дворца Путина". Кузнецова являлась также совладельцем Коммерческого банка "Союзный" вместе с Ланфранко Чирилло – архитектором "дворца Путина", отметил Рудомаха.

Эколог Витишко разъяснил функционал виноградников вокруг дворца

Вокруг основного комплекса площадью 68 гектаров создана буферная зона из виноградников, которая огораживает дворец фактически со всех сторон и не дает возможности подойти к нему, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко. "Это часть сельхозземель, часть лесных земель. Мы видим по лесным картам, что они были каким-то образом переведены. Это федеральные земли, и они должны быть переведены каким-то распоряжением правительства или иного федерального органа. Этих документов у нас нет, добыть их не получилось", - констатировал Витишко.

По его данным, раньше часть земель в районе Прасковеевки принадлежала компании "Михайловский перевал" - сельхозпредприятию, которое специализировалось на выращивании персиков и нектаринов. Сейчас они перешли на выращивание винограда, рассказал Витишко. "Мы знали, что винодельня одна есть. Мы предполагали тогда, что эту винодельню Путин подарил [итальянскому политику] Берлускони. Но зачем там вторая церковь и вторая винодельня, мы никак понять не могли. Здравой логике это не поддается. Ну расширьте первую - экосистема-то одна, и виноград один и тот же. Но получается, что ребята строили все это гораздо сложнее", - заключил Евгений Витишко.

Он считает, что виноградники вокруг поместья созданы специально, чтобы служить препятствием для посторонних людей. Перекрывать проход по обычным лесным территориям запрещено Лесным кодексом, пояснил эколог. "В последний раз мы заходили туда со стороны реки Пшада. Нам поступила информация от местных жителей. Оказалось, они установили забор вдоль реки Пшады, по правому берегу", - рассказал Витишко. По его словам, именно за проникновение на эту территорию Рудомаха и был избит.

Витишко также рассказал, что в марте 2018 года ездил на мыс Идокопас с тогдашним главой Совета по правам человека Михаилом Федотовым. "На стройке все включили «дурачков». Разрешения на строительство у них не было, в генплане эти территории никак не обозначены, и предыдущий мэр Геленджика Виктор Хрестин ничего пояснить не смог про это строительство. И это было отражено в документе СПЧ по итогам поездки", - подчеркнул Витишко.

Тогда экологи указали членам СПЧ на то, что грунт из ямы под фундамент винодельни свозили в окрестности села Криница для строительства дамбы. По мнению экологов, такая дамба только усугубит ситуацию во время наводнения, поскольку грунт смоет в устьевую зону реки. Что там происходит сейчас, экологи установить не могут, поскольку единственный проход через реку Пшада обнесен забором, сообщил Евгений Витишко.

Руководитель организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 2011 году он видел с дрона все основные объекты на "даче Путина". "Тогда не было только подземного ледового дворца", - отметил Шевченко.

Он считает, что ФСО и ФСБ сами привлекли внимание к объекту, запретив людям подходит к нему, а также проплывать в акватории мимо. Поэтому у отдыхающих, которые приезжают в Прасковеевку возникают вопросы, что за объект там находится, отметил Шевченко. Он также указал, что лес вокруг дворца вырублен только с одной стороны, где находится парадный вход. Там разбит декоративный парк, со стороны моря резиденция закрыта лесом, отмечает Шевченко.

"Я думаю, что у архитекторов была задача создать фамильное имение, скрытое от посторонних глаз. И чтобы его не было видно с моря. Это единственная точка откуда его могут увидеть. Поэтому там оставили лес", - сказал Шевченко.

Местные жители привыкли к соседству с дворцом, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Прасковеевки Виктор. "Это постоянно строящийся объект, и там всегда нужны рабочие руки, а у нас здесь работы почти нет. К тому, что закрыт пляж, мы тоже привыкли. Там же обрыв, скала отвесная, редко кто на этом пляже бывал", - сказал он.

В детстве житель Прасковеевки бывал на пляже перед дворцом - дети там купались, взрослые ловили рыбу. "Сейчас в принципе рыбы мало в море. А к захватам берегов мы уже привыкли. У нас же везде все захвачено и сложно подъехать даже на дикие пляжи", - подчеркнул Виктор.

Жительница Прасковеевки Надежда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что раньше местное население работало на сельхозпредприятии по выращиванию персиков. "Я там работала, потом уволилась. Моя дочь там работала. Нанимались и сезонные рабочие во время сбора урожая. Сейчас так много работников на виноград не требуется", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России - на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

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