Акции за Навального показали рост протестных настроений в малых городах юга России

02 февраля 2021, 21:32

Участие жителей небольших городов юга России в акциях за Алексея Навального говорит о проникновении протестных настроений вглубь страны, по аналогии с Белоруссией, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Действия силовиков по отношению к протестующим они оценили как не слишком жесткие.

Как писал "Кавказский узел", акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие 23 и 31 января, оцениваются аналитиками как самые масштабными за последние четверть века. Основным мотивом участия в акциях стало социальное недовольство, политическая составляющая ушла на второй план, уверен политолог Евгений Минченко. Большинство протестующих оказались молодыми людьми, которые выпали из поля зрения власти в период пандемии, отметил политолог Андрей Серенко.

Акции протеста начались после ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после отравления. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Сегодня суд назначил Навальному 3 года и 6 месяцев колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

Акции 23 и 31 января показали, что протестные настроения сильны не только в больших городах, считает член "Клуба экспертов Нижнего Поволжья", профессор Волгоградского государственного университета Александр Стризое.

"То, что в акциях на юге России участвовали не только региональные столицы, но и маленькие города, говорит о том, что протестный потенциал сконцентрирован не только в крупных городах, но и в малых. Это говорит о проникновении протестных настроений вглубь страны. Здесь можно провести аналогии с Белоруссией, где протесты сначала были в Минске, а потом и в областных центрах и даже в малых населенных пунктах. Но это также зависит от организации, поскольку если на акцию вышел всего один человек, это не означает, что там нет протестного настроения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Стризое.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента в августе 2020 года и продолжаются до сих пор. Действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, но активисты считают эти результаты сфальсифицированными. Протесты жестко подавлялись силовиками. В России, в том числе в ЮФО, прошел ряд акций в поддержку белорусов.

Жители небольших городов подключились к всероссийским акциям благодаря доступности информации, указал ростовский политический аналитик Бронислав Берковский. "Это возможность свободного доступа к информации, это возможности интернета, популярность Telegram. Поэтому в акциях принимают участие не только жители больших городов, но и маленьких. Информация доходит до всех заинтересованных лиц", - пояснил Берковский корреспонденту "Кавказского узла".

Жители малых городов юга России все более вовлекаются в общероссийские политические процессы, указал старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "В городе Пятигорск, откуда я родом, прошла первая несанкционированная акция после августа 1991 года. Мне кажется, по всей России был этот эффект участия в акциях жителей маленьких городов. Это касается не только Юга России, но и всей страны. Это говорит о заинтересованности людей в том, что происходит в стране, в их городах, больших или маленьких", - сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что протесты 31 января стали самыми массовыми в истории постсоветской России, говорят и данные о тысячах задержанных, и их география, указал политолог Кирилл Рогов. "Такой географии протестов мы никогда не видели в истории постсоветской России. И всё это позволяет говорить как о самой крупной протестной акции, которая состоялась <...>. Это была по энергетике, по масштабу задержаний, по размаху по стране, на мой взгляд, крупнейшая акция", - подчеркнул он в эфире "Эха Москвы" 1 февраля.

Он также сравнил протесты в России с протестами в Белоруссии. "Два стареющих диктатора <...> утратили то, что называется, харизматическая легитимность. Они не полностью, но утратили харизматическую легитимность. И эта утрата харизматческой легитимности связана с тем, что в обеих странах после периода довольно значительных экономических успехов началась длительная экономическая стагнация — раз. То, что они находятся по 20 и больше лет у власти, и уже от них устали — два. То, что их идеологический месседж, который обеспечивал им успех и крепость положения в 2000-е годы, сегодня совершенно пожух и абсолютно не достигает ушей, сердец и ума младших поколений. И четвертое: те информационные ресурсы, с помощью которых они этим идеологическим месседжем индоктринировали старшее поколение, так же не годятся для младших поколений", - сказал Кирилл Рогов.

Аналитики оценили мотивы участников акций протеста

Профессор Стризое согласен с оценкой, что основные мотивы участия в акциях не были чисто политическими. "Было и то, и другое. Сам протест имел очень смутные лозунги. Конечно, организаторы хотели придать протестам политический характер, но это распространилось только на очень узкий круг участников. Основная масса участников – это люди, которых волнуют многочисленные социальные проблемы. Но и эти проблемы, когда поднимаются на подобных акциях, становятся политическими. Поэтому одно в конечном итоге связано с другим", - пояснил профессор.

Он полагает, что местные власти могут учесть требования протестующих. "Местные власти в результате таких протестов могут проанализировать и понять, что волнует людей и найти решения их проблемам. Они могут более эффективно работать с населением. А в обществе эти протесты в целом ничего не меняют", - считает Александр Стризое.

По мнению Берковского, многие выходят на акции из любопытства. "Им интересно, что происходит на улице, и они выходят посмотреть на происходящее. Молодежь, школьники, в особенности, ходят на акции, чтобы почувствовать себя взрослыми. Но также играет роль социальное недовольство, что связано с политической составляющей. Это зависящие друг от друга вещи. Но для подавляющего большинства участников не важна политическая составляющая. Очень многие из вышедших на акции толком не знают, почему арестовали Навального. Не это было главным мотивом выхода людей на акции", - указал он.

На само общество эти акции не повлияли, полагает Бронислав Берковский. "Может быть, эти акции сделали общество более полярным. Взгляды граждан на определенные вещи могут меняться, но в целом это не критическое изменение, способное повлиять на политическую ситуацию", - подчеркнул Берковский.

Сергей Жаворонков не согласен, что основным мотивом участия в акциях стало социальное недовольство, а политическая составляющая ушла на второй план. "Никто не может сказать, что протестуют люди, которым, грубо говоря, нечего жрать. Кроме благосостояния есть и другие важные для граждан понятия: свобода, справедливость и так далее. Они очень важны. Неправильно утверждать, что политическая составляющая ушла на второй план. Акции показали, что политическая составляющая все-таки сильна", - заключил он.

Прошедшие 31 января акции изменили понимание ситуации в обществе в южных регионах России, уверен он. "Но мне кажется, что изменили в той степени, в какой и в России в целом. В больших городах и раньше было недовольство, но оно сейчас распространяется в очень бедных и депрессивных регионах. Во многом здесь сыграла роль та аргументация, которую выдвигает Навальный о том, что <власти воруют>. То есть они нанесли удар по электорату Путина: бедняки, пенсионеры, бюджетники. И они задумались, а действительно ли Путин думает о народе. Эта тактика Навального сработала", - считает эксперт.

Политологи сочли действия силовиков сдержанными

По словам Стризое, тактика силовиков 23 и 31 января в целом не менялась. "Их действия на юге в целом были довольно корректными и не отличались 23 и 31 января. Сначала предупреждали, что акции несанкционированные, призывали разойтись, а потом стали задерживать, иногда применяя силу. Кстати, массовые рассылки с предупреждениями, запугивания школьников, студентов особо не усилились после 23 января. И до акции 23 января было понятно, что молодежь будет вовлечена в этот процесс", - отметил он.

Берковский также не увидел разницы в действиях силовиков во время акций 23 и 31 января. "Во время любой акции граждане в ходе задержания могут получить повреждения. Будем честными, эти стычки, применение силы – это не исключительно российское явление. В европейских странах обращаются с протестующими не менее жестко. Но и эта жесткость, массовые рассылки с предупреждениями, попытками запугать усилились до акции 31 января, не особо не изменили ситуацию", - указал он.

Однако Сергей Жаворонков считает, что 31 января действия силовиков были не столь жесткими, как в ходе акций 23 января. "Есть ощущение, что товарищи силовики начинают не очень уверенно себя чувствовать, начинают задумываться о будущем, о том, что с ними будет завтра. Поэтому не могу сказать, что насилие по отношению к протестующим 31 января было жестче, чем в тех же регионах 23-го", - отметил Жаворонков.

Новости об этих акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.

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