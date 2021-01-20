Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина

20 января 2021, 21:54

Фонд борьбы с коррупцией в расследовании "Дворец для Путина. История самой большой взятки" не столько обнародовал сенсацию, сколько систематизировал данные разных источников о строительстве дачи Путина под Геленджиком, указали аналитики. Местные жители знали о даче, а расследование подтвердило, что земли лесного фонда ушли в частные руки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кубанские экологи.

Как писал "Кавказский узел", после ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля.

Расследование ФБК подтвердило догадки кубанских экологов

Долгое время действия кубанских экологов были направлены на противодействие захвату лесных земель по периметру "дворца Путина", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко.

"Я посмотрел с удовольствием расследование ФБК. Подтвердились наши догадки, что вокруг и в самой Кринице и вдоль реки Пшада это какие-то приближенные к Путину люди. Но мы никак не предполагали, что это все единое целое, что это все Путин, потому что много дублирующих объектов, и в силу того, что мы так глубоко не копаем, а чаще всего в природоохранных целях запрашиваем информацию, мы этого не знали", - сообщил Витишко.

Таких фундаментальных фильмов о Путине Навальный еще не делал. Возможно обострение ситуации между властью и оппозицией

По его словам, "строительство двух церквей на соседних участках, а также виноделен сбивало экологов с истинного пути и мешало понять, что все это принадлежит одному человеку".

"Таких фундаментальных фильмов о Путине Навальный раньше не делал, раньше он снимал расследования про его окружение. Поэтому возможно обострение ситуации между властью и оппозицией", - считает Витишко.

Эколог отметил, что более 10 лет дача Путина притягивает внимание экологов. "Проникали мы туда разными путями, мы туда заходили вместе с Евгенией Чириковой по берегу моря. Мы знали, что там все особо охраняется, там пограничники охраняли и ФСО (Федеральная служба охраны Российской Федерации - прим. "Кавказского узла"). Нами эта территория изучена достаточно плотно. Но для меня новостью было, что там построен стадион. Мы на космических снимках видели, что там что-то строится, но не думали, что это ледовый дворец под землей", - рассказал Витишко.

Активисты "Экологической вахты по Северному Кавказу" Евгений Витишко и Сурен Газарян в июне 2012 года были осуждены на три года условно по обвинению в порче забора вокруг территории, известной как "дача" Александра Ткачева, бывшего тогда губернатором Краснодарского края. В декабре 2013 года суд заменил Витишко условный срок на реальный, и эколог был этапирован в Тамбовскую область. В декабре 2015 года Витишко был освобожден из колонии. Сурен Газарян, покинувший Россию из-за преследований, получил вид на жительство в Эстонии в июне 2013 года.

Экологи пытались выяснить, кому принадлежат виноградники вокруг "дачи Путина", запрашивая выписки, но российское законодательство не позволяет в полной мере установить их реального владельца. По сбору этой информации Навальный сделал фундаментальное расследование, считает Витишко.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков вспомнил про общественную инспекцию экологов и журналистов к даче Путина летом 2011 года. Внешний периметр охраняли сотрудники частого ЧОПа, а внутренний - сотрудники ФСО, рассказал Чириков.

"Мы хитро сделали: пробирались по лесам, потом с тылу зашли, спустились сразу, как десант на побережье. Нас была большая толпа и физически справиться охранники с нами не смогли. Мы купались непосредственно там, где выход из подземного бункера, видели этот выход", - рассказал Чириков.

По его словам, у эколога Сурена Газаряна сотрудники ФСО тогда изъяли технику. Но после этого общественные инспекции на "дачу Путина" продолжились, отметил Чириков. "Сначала мы увидели, что строится большой объект, что его охраняет ФСО и сочинский погранотряд ФСБ, которые охраняют только первых лиц государства. Местные все в один голос стали говорить, что это дача Путина. Расспросили людей, которые там работают. Борис Немцов и Леонид Мартынюк выпустили брошюру "Жизнь раба на галерах", и там есть сведения об этой даче", - сообщил активист.

Чириков считает расследование ФБК качественным, но при этом у него есть технические замечания. По его мнению, у фильма слишком длинный хронометраж, поэтому расследование - тяжелое для восприятия. "И в описании нужно обязательно давать гиперссылки и подкасты более детальные. Там же многое не указано - какие яхты, например, подходили к этому дворцу. Медведев там был - то есть треки этих самолетов, яхт. Много эмоций в расследовании, но тем не менее он все связал воедино. Он умеет систематизировать материал", - заключил Чириков.

Эколог рассказал о колоссальном ущербе для природы от строительства дворца

Руководитель организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко считает, что уникальность фильма ФБК не в том, что там есть нечто новое, поскольку это уже озвучивалось ранее в разных источниках, а в том, что это первая попытка всю эту информацию систематизировать и логично изложить.

Он отметил, что журналисты занимались расследованием финансирования этого объекта, а "Эковахта" выясняла, каким образом территория лесного фонда ушла в частные владения.

"Началось-то все не со строительства дворца и не с финансирования, а с того, что непонятно чьим решением участок Гослесфонда просто был выведен из лесного фонда и передан в частное владение. То есть, это был вопиющий случай, и тогда так и не удалось раскопать никаких концов, потому что на тот момент такие вопросы могло решать только федеральное правительство, и процедура вывода земель из Гослесфонда была очень тягомотная, она и сейчас практически невозможная", - рассказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, по его словам, 68 гектаров на берегу моря ушли в частное владение. Это был один из последних нетронутых уголков на побережье, сейчас остался лишь Утриш, отметил Шевченко.

"Когда мы там были, все основные объекты уже были построены, за исключением, возможно, того, что я в фильме увидел, - ледового подземного дворца. Этого мы не видели, его не было точно. А все остальное мы видели с дрона в 2011 году, когда туда заехали. Это все в каком-то перманентном режиме достраивается, перестраивается, но основное было построено довольно быстро - в 2010 году все там уже стояло", - рассказал Шевченко.

Природе нанесен колоссальный ущерб, и я хотел бы, чтобы как можно больше жителей России увидели расследование ФБК

Он считает, что это расследование уже не столько про сам дворец, сколько про Путина. "Понятно, что с экологической точки зрения уже там ничего сделать невозможно, там все уже вырубили. Единственное, если когда-то участок вернется в собственность государства, то, наверное, можно восстановить прибрежную зону. Они же помимо леса еще изуродовали берег, насыпали пляж, там была каменистая полоска", - утверждает Шевченко.

Эколог рассказал, что был отсыпан искусственный пляж и по нему проложена автомобильная дорога, и "на рекультивацию всего этого нужны огромные деньги". Он отметил, что "природе нанесен колоссальный ущерб строительством дворца", и хотел бы, чтобы как можно больше жителей России увидели расследование ФБК.

"У нас не все жители страны смотрят Youtube, но, я надеюсь, что пойдет народная молва, и докатится это и до оффлайновой аудитории в том или ином виде", - заключил Шевченко.

Адвокат Михаил Беньяш считает, что расследование ФБК сделано очень качественно, "на мировом уровне". Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 10 лет прожил в Геленджике, и все местные жители знали, что в Прасковеевке построена "дача Путина".

"Сплетни по городу про бункеры ходили, про подземный выход к морю, строители рассказывали, как там дырку рыли. Про секретный режим, что телефоны сдают на КПП - это общеизвестно. Про то, что там постоянно делают ремонты и не могут довести до ума - это тоже известно. Почему плесень: скорее всего это какой-нибудь северный архитектор или со средней полосы, не имеющий понятия, что такое южная влажность", - рассуждает Беньяш.

Он отметил, что ему были известны многие факты, изложенные в расследовании. "Про масштабы дачи я знал, о том, что лежащие рядом леса и виноградники - это своего рода буферная зона, чтобы люди не могли пройти. То есть, лес ограждать нельзя, запрещено, а вот виноградниками с одной стороны огородить, еще чем-то - с другой. Забор же не такое уж препятствие, не всех любопытных он может остановить. Например, таких как Газарян, забор не остановит, их конечно накажут, но конфуз, неудобство останутся. Чтобы этого не было, то огромную площадь земли вокруг отхватили", - рассказал Беньяш.

Адвокат указал на несоответствие "дворца" проблемам окружающих территорий

Михаил Беньяш считает, что "последствия у расследования ФБК для президента будут, "потому что мировой лидер должен думать о судьбе родины, а не утопать в роскоши".

"Я представляю эту сумму, которую потратили на это все. Рядом Геленджик без воды, вонючая труба вываливается в море, там десятки лет не могут построить нормальную канализацию. Они говорят, что это стоит 3 миллиарда и не знают где их взять, а здесь десятки миллиардов вбухивают", - рассказал Беньяш.

Жители Геленджика неоднократно жаловались на проблемы в водоснабжением. Летом 2020 года вода подавалась по жесткому графику.

Он расценивает этот дворец как "плевок в лицо" всем жителям страны. "Если посмотреть, в каких условиях живут те же геленджичане - ни воды, ни канализации. По Луначарского и Кирова можно проехать, они еще нормальные, а если чуть в сторону - там и грунтовые дороги в центре города, страшные пробки в Кабардинке, ужасный серпантин перед Новороссийском, который никак не могут переделать. За эти деньги все можно было это сделать, железную дорогу до Геленджика проложить", - считает Беньяш.

Если президент так расставляет приоритеты, то это оскорбление каждому жителю страны

По его мнению, если президент так расставляет приоритеты, то "это оскорбление каждому жителю страны". "Навальный был абсолютно прав. Он сказал очень важную вещь, что не надо нас запугивать 90-ми годами, это 90-е и есть: посмотрите на этих людей - они выросли, заматерели, вошли во власть, а методы и цели у них все те же", - заявил Беньяш.

Адвокат считает, что фильм ФБК посмотрела уже вся страна. "Меньше, чем за сутки, его посмотрели 20 миллионов, я не помню, чтобы в истории русского Youtube такое было. Я уверен, что об этом будет знать каждый житель страны", - заключил Беньяш.

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на канале Алексея Навального в YouTube, набрал к 21:45 20 января 29 542 560 просмотров и 2,3 миллиона лайков при 32 тысячах дизлайков.

Роскошь "дворца Путина" возмутила жителей Геленджика

Жительница Геленджика Кристина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что население города давно знает о строительстве "дачи Путина" в окрестностях города. "Мы обращались к экологам, когда там начали рубить лес, просили разобраться, но потом поняли, что бороться бесполезно. Про приезд на дачу самого Путина мы не слышали, но то, что там был Медведев, мы знаем", - рассказала женщина.

Житель Геленджика Геннадий заявил, что в городе множество проблем, которые не решаются годами. При этом на требования местных жителей построить дороги, канализацию и водопровод власти отвечают, что финансирование на такие крупные проекты отсутствует, сказал он.

"Все жители Геленджика от мала до велика посмотрели расследование Навального. Мы в шоке, мы просто негодуем от того, сколько государственных денег туда [в строительство дачи] ввалили. Но ведь никто не выйдет на улицы и требовать ничего не будет. Все будут сидеть на кухне и поливать власть", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Не скажу, что Путин сделал что-то из ряда вон. Просто народ отстранился от контроля за властью

Главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов считает, что расследование ФБК "обнуляет легитимность власти", и "после публикации фильма обязательно должна последовать реакция властей, отмолчаться уже не получится". При этом Потапов отметил, что ничего нового для себя из расследования он не узнал.

"То, что огромные деньги крутятся в руках одних и тех же лиц в течение 20 лет, - это известно. И это никак не способствует развитию бизнеса, экономики и общества. При этом Путин объявил борьбу с бедностью только тем, что обычный гражданин с нового года при покупке квартиры за 3 миллиона должен давать отчет откуда он деньги взял, а мы видим, что здесь миллиарды рублей гуляют просто так, и никто их не контролирует", - рассказал Потапов.

Он также считает, что "общество уже не реагирует на то, что в стране все принадлежит друзьям первого лица". Но при этом сложилась сложная ситуация с бизнесом. "Мелкий бизнес разорился, средний бизнес на грани разорения, а никаких движений для нормального бизнеса нет. И эти противоречия нарастают, и возможно они закончатся трагически для нашей страны", - заявил Потапов.

По его мнению, "российская традиция строительства дворцов возобновляется, когда власть перестает контролироваться обществом". "Я не скажу, что Путин сделал что-то из ряда вон выходящее. Народ отстранился от контроля за властью. Его напугали. Но власть всегда ведет себя по отношению к людям настолько пакостно, насколько народ позволяет себя вести", - заявил Потапов.

Он согласен с утверждением, что цинично строить дворцы рядом с городами, где серьезная нехватка воды, нет канализации и дорог. Но, по мнению Потапова, в этом виноваты сами жители этих городов, "которые перестали требовать что-либо от власти".

"Глава государства может иметь дачу, но стоит ли при этом нарушать какие-то экологические нормы и вызывать бурю негодования противоправной деятельностью. Я не думаю, что он сам это придумал. Ведь когда ты находишься во власти, там всегда находится куча людей, которые ходят вокруг тебя и предлагают всевозможные проекты. Что касается покупки итальянской мебели - это не патриотично. Развивать экономику Италии, на мой взгляд, не нужно - у нас слишком много бедных и нет работы. Если бы мы построили завод и сами сделали ему эксклюзивную мебель, то это было бы патриотично", - сказал Потапов.

Политолог усмотрел в "даче Путина" альтернативу вложениям денег за границей

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что расследование Навального подчеркнуло тренд постройки дорогостоящих дач в России взамен Европы.

"Те, кто уезжает за границу, надеются на нормативы правового западного государства. Они надеются с помощью денег легализоваться в западном мире. Эти идеи были популярны в начале управления Путина государством. Смысл - что там не отберут. Но после 2014 года, когда случился "Крым наш", западные государства стали сомнительно относиться к российским деньгам. Эти деньги несут с собой запах коррупции, что разлагает европейскую систему", - заявил Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Он привел в пример Латвию и Италию, говоря о том, что Европа стала бояться российских денег. "К примеру, Латвия, продавая вид на жительство за 145 тысяч евро, в определенный момент упустила влияние на массы, но значительно увеличилось пророссийское влияние. Страна этого испугалась. Никто не хочет терять контроль над финансами. Такое же наблюдалось и в Италии. Европа начала бояться российских денег - отсюда и желание [российских элит] строиться на юге России. Европа не хочет экономической экспансии. Борьба с офшорами на Кипре - история про то же", - считает Орешкин.

"Напомню, что еще в 2014 году Путин говорил о национализации элит - мол, верните деньги, вкладывайтесь в Россию", - сказал Орешкин.

Главный редактор газеты "Сообщество архитекторов", директор по информационной политике и массовым коммуникациям Союза архитекторов России Софья Романова предложила дождаться следующей пресс-конференции Путина, на которой ему зададут вопрос про дачу. Романова отнеслась к расследованию Навального скептически.

"Я уверена, что [у расследователей Навального] нет четкой планировки и планов территории, нет авторов проекта. Высказывать тут мнение относительно интерьеров - некорректно. Это неинтересно профессиональному сообществу", - прокомментировала Романова.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской заявил, что к самому расследованию у него претензий нет - "оно проведено достаточно качественно, документы все были проверены". Однако, по его мнению, "возникают некоторые вопросы и противоречия". В частности, с ФСБ был согласован по телефону маршрут судна, но при этом не был согласован маршрут полета беспилотника в бесполетной зоне. И реакции власти на беспилотник не последовало, хотя это нарушение закона, отметил эксперт. Странным он назвал и то, что "дрон не был засечен в бесполетной зоне", хотя "такие зоны должны мониториться пеленгаторами", и это "вопрос к качеству охраны таких территорий".

"Что касается руководства к действию в конце ролика (фильма ФБК), то он решает две сложные задачи власти на выборах, как ни странно. Во-первых, призывы выйти на улицу в настоящее время вряд ли поддержит много людей, и они будут задержаны. Этим власть решает проблему отъема у непарламентской оппозиции повестки, ведь легально до дня голосования вряд ли получится организовать массовые акции из-за ограничений по пандемии коронавируса. Вторым тезисом про "умное голосование" решается вторая проблема власти - привлечение населения на выборы, т.е. решение вопроса с их легитимностью. И это противоречит тезису в том же видео о том, что выборы полностью контролируются. Делается заявление, что с помощью умного голосования граждане будут получать для себя все более хорошие условия жизни, но не указывается, какой механизм при этом будет работать, т.к. голосование за "вторые" партии - это поддержка парламентских партий против вхождения в Госдуму "свежей крови" с действительно новыми мыслями и повестками. Мне видится нелогичным тратить заработанные медийные очки на поддержку партий, которые и так обеспечены финансированием государства", - заявил Ледовской корреспонденту "Кавказского узла".

Главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин считает, что "российское общество сегодня так сильно поляризовано, а публичная политика так бедна на яркие личности, что поневоле каждый вынужден выбирать: он либо за условного Путина, или за условного Навального.

"Можно относиться к каждому по-разному, но нельзя отрицать, что публичных политиков такой же степени влиятельности на умы почти не осталось. Да, Зюганов или Жириновский известны, но все равно это уже уходящая натура. Хотя АП и предпринимаются, как мы видим по сегодняшней истории с поглощением "Справедливой Россией" двух других партий, хоть как-то гальванизировать политические трупы. Печально, что ни протестные события 2011 года (Болотная площадь), ни патриотический подъем 2014 года не вынесли на политическую арену сколько-либо ярких новых фигур. Ну разве что, кроме Удальцова, который, несомненно, сильно проигрывает Навальному в известности", - сказал Чаблин корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь Путина назвал расследование Навального "лохотроном по сбору денег"

Новое расследование оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией о президентском дворце под Геленджиком пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией. По его словам, в этой публикации Владимиру Путину вменяют то, чего не существует, так как вся собственность президента ежегодно декларируется, пишет ТАСС.

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон", - заявил Песков.

"Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться", - сказал представитель Кремля.

Расследование не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю

По мнению Пескова, в публикации "ничего нового не представлено", поскольку "эта тема была вброшена года три-четыре назад". "В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас - хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", - сказал он.

Он отметил, что "единственная новинка - это то, что здесь используются монтажные истории". "В бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, кадры, которые <...> обошли весь мир", - привел пример Песков. Он подчеркнул, что опубликованное расследование не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю".

Отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, представитель Кремля назвал данное заявление "абсолютно голословным утверждением".

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, в 2021 году работают штабы в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Многие волонтеры, участвующие в них, считают Алексея Навального бескомпромиссным борцом с коррупцией. Добровольцы оппозиционера верят в его неподкупность и принципиальность. При этом они не исключают возможность того, что их надежды могут не оправдаться и что Алексей Навальный, придя к власти, может изменить своим принципам и может не сдержать свои обещания. В этом случае, по мнению волонтеров, его можно будет переизбрать на следующих выборах, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.