Мужчина держит плакат с надписью "За Навального!" люди возле отделения милиции, где содержится лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Москва, 18 января 2021 г. Фото: REUTERS / Максим Шеметов

18 января 2021, 17:10

Суд вынес решение об аресте Навального

Химкинский городской суд арестовал сегодня оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля, сообщили его пресс-секретарь и адвокат.

"Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля", - написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter. "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года", - говорится в публикации адвоката Вадима Кобзева в той же соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда. На юге России на это отреагировали пикетами. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД.

Примечание:

"Расследование отравления Навального напомнило о покушении на Политковскую и смерти Куашева", "Жалоба по делу о смерти журналиста Куашева подана в ЕСПЧ", "Правозащитники подвергли критике версию следствия о ненасильственной причине смерти Куашева".

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