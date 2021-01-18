Суд вынес решение об аресте Навального

18 января 2021, 17:10

Химкинский городской суд арестовал сегодня оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля, сообщили его пресс-секретарь и адвокат.

"Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля", - написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter. "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года", - говорится в публикации адвоката Вадима Кобзева в той же соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда. На юге России на это отреагировали пикетами. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД.