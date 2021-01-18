Пользователи Instagram раскритиковали суд над Навальным в здании РОВД

18 января 2021, 16:28

Рискнув вернуться из Германии, Навальный сделал себя российским политиком №1, заявил кубанский адвокат Михаил Беньяш, вызвав в Facebook возражения, что оппозиционер искусственно обострил ситуацию с мерой пресечения. Краснодарский штаб Навального и пользователи Instagram назвали суд в здании полиции абсурдом. Задержав Навального, власти поддерживают его имидж гонимого оппозиционера, указали ингушские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда. По меньшей мере один сторонник Навального в Краснодаре вышел на одиночный пикет.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство.

Краснодарский штаб Навального назвал суд в УВД абсурдом

Заседание суда, на котором решается вопрос о мере пресечения, проходит в здании УВД в Химках, сообщил краснодарский штаб Навального. "Суд, который проходит в полиции — очередной абсурд, который однажды будет в учебниках истории, а прямо сейчас происходит у нас на глазах", - говорится в публикации на странице teamnavalny_krd в Instagram.

"Чтобы суд происходил в полиции, и по глазам людей <...> в зале [было] видно, что сотрудники сидят, и может быть, кому-то не нравится это, но приказали... Просто абсурд", - согласился cax9_slava. "Дожили. Как при Сталине суд-тройка. Это надо же так бояться Алексея!" - прокомментировал публикацию toliasav. "Позорище. Навальный, держись", - написала alesya_karaleva.

К 16.28 мск 18 января публикация краснодарского штаба Навального собрала 858 просмотров и 24 комментария.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".

Дело Навального вышло из правового поля, считает юрист Михаил Беньяш

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш заявил, что, вернувшись в Россию 17 января, Алексей Навальный стал политиком №1 в стране, тогда как Владимир Путин оказался на втором месте. "Право при столкновениях этих товарищей мнется, как мягкая глина, и принимает любые, даже самые причудливые формы. Поэтому освобождать Навального будут не адвокаты и не суд. Решение будет приниматься в бункере, а влиять на это решение может только улица. Сейчас не идет спор о праве. Сейчас идет столкновение двух волевых усилий. У кого воли и решительности больше, тот и победит", - написал сегодня Михаил Беньяш на своей странице в Facebook.

К 16.28 мск 18 января публикация Беньяша собрала 44 отметки пользователей и 25 комментариев. Пользователь соцсети Grobers Grobersovich призвал поддержать Навального. "Будем писать в Фейсбук еще яростнее! Я/Мы Навальный!" - написал он.

Однако Сергей Астахов возразил Михаилу Беньяшу, что, по его мнению, Навальный "решил искусственно обострить ситуацию". "Он решил забить на посещение инспекции. И даже никак не соизволил аргументировать такое непосещение. <..> Он бы запросто мог передать такое заявление в посольство России в Берлине и далее ни о чем не беспокоиться. <...> Это немножко не то осознание рисков, о котором ты говоришь. Риски - это нечто, существующее вне тебя. А когда ты сам создаёшь настолько опасную ситуацию, то это уже называется "пойти ва-банк"", - ответил Астахов кубанскому адвокату.

Ряд читателей страницы дагестанской активистки Светланы Анохиной в Instagram высказали восхищение поступком Навального. "Всегда меня как-то бросало из стороны в сторону в отношении Алексея. Сейчас понимаю - он герой", - написал vodinews. "Я не поклонница Навального, мне много чего из его риторики не подходит, но то, что он реально борется с коррупцией и реально заставляет власть напрягаться - это факт, смелый человек, ничего не скажешь", - высказалась madilaki.

"Любят у нас писать: «Я не поклонник/поклонница Навального, но ничего так, он смелый оказался». А я пишу: «Я за Навального уже много лет! И с каждым разом понимаю, что этот человек заслуживает того, чтобы быть президентом РФ»", - заявила han_pryanik.

К 16.28 мск 18 января публикация Анохиной с фотографиями Навального собрала 657 "лайков" и 94 комментария.

Ингушские активисты сдержанно отнеслись к задержанию Навального

Власти работают на имидж Навального, задержав его сразу по возвращении из Германии, указала ингушская активистка Изабелла Евлоева. "Представим себе обратную ситуацию: Навальный прилетел из Германии, его не задерживают, и он спокойно едет домой. Думаю, не надо расписывать, что это было бы худшим вариантом для его амплуа, даже учитывая все возможные для политика риски", - написала она на своей странице в Facebook в ночь на 18 января.

Большинство комментаторов согласились с автором поста. "Это был единственный адекватный и рациональный способ не раскачивать лодку", - заявил Арслан Мударисов. "У России свой метод создания главных политиков для будущего", - высказался Ас Ас.

При этом пользователь соцсети Magomet Albak раскритиковал ингушских активистов за то, что они не высказались публично в поддержку Навального. "Этот парень был отравлен "Новичком", судя по независимым западным источникам. <...> Этот парень поддержал ингушский митинг. Этот парень поддержал ингушский митинг даже после столкновений с ментами. <...> К сожалению, ингушская оппозиция не додумалась выразить обеспокоенность, когда парень лежал в коме. Хотя бы из чувства долга и взаимности. Очень неумно было промолчать", - посетовал он.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению.

К 16.00 мск 18 января публикация Евлоевой собрала 30 отметок пользователей и 16 комментариев.

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.