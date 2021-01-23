Краснодарские силовики провели задержания под конец акции протеста

23 января 2021, 19:56

Десятки активистов были задержаны в Краснодаре уже после того, как участники протестного шествия стали расходиться, указал местный штаб Алексея Навального, назвав тактику силовиков "подлой".

Как писал "Кавказский узел", сегодня по всей России, в том числе в городах юга страны, проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В шествии сторонников Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек. Акции проходят также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Сочи.

22 января, накануне акций протеста, анонсированных по всей стране, на юге России прошли задержания сторонников Навального. Координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко получила 10 суток ареста. Ее защита заявила, что доказательств организации Анастасией Панченко акции протеста суду предоставлено не было. Задержали и кубанского адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег - сегодня он был арестован. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах 23 января объявлено учебным днем.

По данным Telegram-канала "Протокол", на акции в поддержку Навального в Краснодаре задержали 38 человек. Местный штаб Навального, перепостив эту информацию в своем Telegram-канале, затем сообщил о задержании еще 15 человек. "Заместителя координатора штаба Навального Софию Пилюкову увели на четвёртый этаж в отделении Западного округа. Это опасно", - отмечается в одной из публикаций канала.

Активисты отметили, что все задержания прошли под конец протестного шествия. "Мы сказали, что пора расходиться, и стали это делать. Но сотрудники полиции ударили нам в спину и стали задерживать мирных людей, которые расходились по домам. Это очень подлый и низкий поступок с их стороны", - говорится в другой публикации на канале штаба Навального.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

По данным "ОВД-Инфо", в Сочи сегодня задержали 45 человек, в Армавире - двоих, в Новороссийске - одного.

Telegram-канал "Апология протеста" передал, что в Анапе на 20 задержанных составили протоколы административной статье о несогласованных акциях, причем суды назначены на сегодня.

На сайте краевого управления МВД, по состоянию на 19.50 мск 23 января, не появилось информации о задержании активистов.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ