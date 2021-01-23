Сочинцы раскритиковали действия силовиков во время массовой акции сторонников Навального

23 января 2021, 17:35

Силовики перекрыли центр Сочи, мешая передвигаться по городу, пожаловались местные жители. Десятки активистов задержаны без объяснения причин, из отделения полиции их не выпускают, сообщил один из задержанных, член партии "Яблоко" Алексей Челмакин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня по всей России, в том числе в городах юга страны, проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В шествии сторонников Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек. Акции проходят также в Ейске, Новороссийске, Геленджике.

Протесты сопровождаются задержаниями, которые проводились и накануне. Так, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко 22 января получила 10 суток ареста. Тогда же задержали и кубанского адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января объявлено учебным днем.

Акция в Сочи продолжается вопреки задержаниям

Сегодня в Сочи на площади Флага, по данным кубанского отделения партии "Яблоко", были задержаны около 50 человек, в том числе член партии "Яблоко" Алексей Челмакин. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мирно стоял на площади, когда к нему подошли силовики и заставили пройти в автобус. "В автобусе со мной находилось еще восемь человек и сотрудники полиции. Причину задержания нам не объяснили. На автобусе нас доставили в отдел полиции Центрального района на улицу Горького, 60. Сюда подвозят еще на автобусах людей. Сейчас задержанных порядка полусотни человек", - процитировал слова Челмакина корреспондент "Кавказского узла" в 16.10 мск.

По словам Челмакина, задержанным не объясняют причину задержания, но и не выпускают из отделения полиции. Дежурный отдела полиции Центрального района Сочи отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" массовые задержания.

Несмотря на задержания, активисты не расходятся и скандируют: "Долой царя!", "Россия будет свободной!", "Свободу Навальному!". Все проходы на площадь перекрыты. Полицейские многократно повторяют в громкоговоритель, что акция незаконна, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Сочи задержали корреспондентку "Новой газеты" Елену Костюченко, у которой была при себе пресс-карта. По ее словам, задержанных заставляют проходить в туристические автобусы с наклейками #Cочисияет. В отделении, куда доставили Костюченко, она насчитала 74 задержанных, сообщила "Новая газета".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

По словам активистки Олеси Христосенко, в Сочи в поддержку Навального решили выйти на улицу около тысячи человек. "Акции проходят по всем городам края и за его пределами. Перед акциями сотрудники правоохранительных органов взломали аккаунты групп в поддержку Навального в социальной сети Telegram", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель сочинского местного отделения "Яблоко" Павел Лисичкин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что партия "Яблоко" требует освобождения всех политзаключенных, одним из которых считает и Алексея Навального.

Сотрудница сочинской мэрии Татьяна Катаниди сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "уведомления на проведение акции 23 января не подавались".

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сочинцы пожаловались на действия силовиков

Силовики перекрыли центр города автозаками и машинами полиции, возмутилась пенсионерка Татьяна Курило. По словам сочинки, из-за этого она не смогла пройти в магазин за хлебом. "Это полный беспредел, что в мирное время мирный человек не может пройти спокойно в магазин, а люди не могут мирно собраться и выразить свое отношение к поведению власти", - сказала Татьяна Курило корреспонденту "Кавказского узла".

30-летняя сочинка Ольга Волошина пожаловалась, что силовики испугали ее пятилетнего сына на прогулке. "Он стал заикаться от страха. Почему мой ребенок должен видеть этих вооруженных людей, которые его пугают своим видом? Это что происходит? Конечно, я против того, что Навальный ни за что сидит в тюрьме", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

48-летняя Ирина Леонова вышла на площадь, чтобы поддержать Алексея Навального. "Терпеть эту наглость властей больше нет сил. Я сама с Иркутска. Рада, что мои друзья и знакомые тоже вышли. Спасибо всем думающим и неравнодушным людям. Спасибо Навальному. Я уверена, что мы победим эту гидру", - сказала женщина, которая вместе с другими скандировала в толпе "Долой царя!".

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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