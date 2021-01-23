Активисты на шествии в Краснодаре потребовали освободить Навального

23 января 2021, 17:00

В шествии сторонников оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции вышли с плакатами "Свободу политзаключенным!", "Свободу Навальному!", "Путин уходи!"". Митинги и пикеты проходят также в Ейске, Новороссийске, Геленджике.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. 22 января активисты анонсировали шествия и пикеты в ряде города юга страны, в том числе в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Сочи, Геленджике и Армавире. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России. Сегодня в ряде городов силовики задерживают участников акции.

Сторонники Навального в Краснодаре вышли сегодня раньше заявленного времени на одиночные пакеты. После 14.15 мск у Триумфальной арки активисты собрались на шествие и направились по улице Красной к администрации Краснодарского края. По словам представителя штаба Навального, в шествии принимает участие несколько тысяч человек.

"Люди несут плакаты "Свободу политзаключенным!", "Свободу Навальному!", "Путин уходи!"", - сообщил представитель штаба корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в колонне много молодежи, но нет детей школьного возраста. "Мы в своих пабликах размещали просьбу, чтобы лица до 18 лет на шествие не приходили. Иначе проблемы будут у них и их родителей", - пояснил представитель штаба.

По его словам колонна подошла к администрации Краснодарского края и стала скандировать: "Я не боюсь!", "Навальному свободу!", "Мы не уйдем!"", "Кондратьев, выходи!".

Вся площадь перед администрацией Краснодарского края заполнена людьми, они аплодируют. На улице Гимнастической стоят пять автобусов и столько же автозаков для задержанных. Однако задержаний нет, передала корреспондент "Кавказского узла" в 15.51 мск.

Представитель штаба Навального указал на проблемы со связью в центре города. Главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что за несколько часов до акции в центре Краснодара отключили Интернет.

На площади у администрации собрались более 5 тысяч человек, сообщило издание "Свободные Медиа".

"Мы мирные люди, мы хотим спокойно выходить на улицы и мирно выражать свое мнение, свое недовольство властью", - сказал участник митинга в Краснодаре, 26-летний Никита корреспонденту "Кавказского узла".

"Такое единение всех жителей Краснодара! Прямо до слез! Народа действительно много, посчитать невозможно даже. Люди и со станиц приехали. Там работы нет, люди выживать устали", - заявила 35-летняя участница шествия Нина Острова.

Независимый кандидат Ейского районного совета Александр Коровайный сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к нему домой дважды за неделю приходили сотрудники полиции и предупреждали об административной и уголовной ответственности за организацию несанкционированного митинга.

Коровайный считает, что подобные предупреждения "не имеют никакой юридической силы, кроме того, законом без уведомления разрешено проводить одиночные пикеты". Сам он вышел сегодня на одиночный пикет в Ейске с плакатом "Если продать все золотые ершики из дворца Путина, можно было не повышать пенсионный возраст".

"Ко мне за 10 минут пришел уже второй сотрудник полиции. Снова попросили расписаться, что не собираюсь нарушать закон о митингах. Два дня назад я уже в таком расписывался. В центре города Ейска очень много полиции", - рассказал Коровайный.

Участник митинга в Геленджике Игорь сказал, что в городе собрались более 200 человек. "Для нашего аполитичного города это рекорд. Люди вышли и потребовали соблюдения своих прав! Задержаний пока нет. Полицейских очень много", - заявил мужчина.

7 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд 18 января арестовал оппозиционера до 15 февраля. После ареста Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце ударом по имиджу Путина.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".