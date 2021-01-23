Участники акции протеста возле автозака. Волгоград, 23 января 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

23 января 2021, 16:13

Не менее 30 человек задержаны на акции в поддержку Навального в Волгограде

Около 30 участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального посажены в автозак около областной администрации в Волгограде, передала корреспондент "Кавказского узла" в 15.31 мск.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России. Сегодня силовики задерживают участников акции, в том числе в Волгограде.

Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали 22 января правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

На акции около областной администрации в Волгограде к 14.00 мск собралось множество человек, в основном молодежь, однако среди пришедших есть люди и среднего возраста, и пенсионеры. У памятника Засекину прошел импровизированный митинг. Собравшиеся говорили о необходимости смены власти и выдвигали требования свободы политзаключенным, в руках у них были плакаты. Вокруг много полиции. Полицейские в рупор предупреждают, что акция незаконна. Силовики стали задерживать протестующих. Около 30 человек посажены в автозак, подогнали второй автобус, передала корреспондент "Кавказского узла" в 15.31 мск.

Участники акции прошли к областной администрации. Сотрудники полиции пытались преградить им путь. Активисты направились в сторону улицы Советской.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат Михаил Беньяш задержан по делу об организации митинга", "Силовики задержали координатора ростовского штаба Навального в хостеле", "Сторонники Навального на юге России анонсировали акции вопреки давлению силовиков".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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