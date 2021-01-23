Суд в Краснодаре арестовал адвоката Михаила Беньяша

23 января 2021, 17:37

В Краснодаре за призывы к участию в несанкционированном митинге арестован судом адвокат Михаил Беньяш, сообщил его защитник Тимур Филиппов.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский адвокат Михаил Беньяш 22 января был задержан по подозрению в организации несанкционированной акции. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных сторонников Алексея Навального, которых адвокат пообещал защищать.

Сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России.

Судья Ленинского районного суда Краснодара Роман Жметкин арестовал адвоката Михаила Беньяша на 5 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге, об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал адвокат Тимур Филиппов. Судья счел призывами пост Беньяша в соцсетях, в котором он обращался к своим коллегам-адвокатам и просил их оказать безвозмездную юридическую помощь задержанным на шествии 23 января в Краснодаре.

По словам Филиппова, защита ходатайствовала об участии в рассмотрении административного дела прокурора, поскольку в процессе нет состязательности сторон. "В участии прокуроров отказано. Ходатайствовали о вызове в суд полицейских, которые возбуждали административное производство. Отказано. В назначении лингвистической экспертизы также отказано", - сообщил он. Филимов также заявил отвод судье Жметкину, поскольку он 21 января выдал санкцию на обыск в квартире, которую снимает Беньяш. Однако это ходатайство судья также не удовлетворил.

По словам адвоката, суд посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что Беньяш не признал себя виновным.