23 января 2021, 17:37
Суд в Краснодаре арестовал адвоката Михаила Беньяша
В Краснодаре за призывы к участию в несанкционированном митинге арестован судом адвокат Михаил Беньяш, сообщил его защитник Тимур Филиппов.
Как писал "Кавказский узел", краснодарский адвокат Михаил Беньяш 22 января был задержан по подозрению в организации несанкционированной акции. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных сторонников Алексея Навального, которых адвокат пообещал защищать.
Сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России.
Судья Ленинского районного суда Краснодара Роман Жметкин арестовал адвоката Михаила Беньяша на 5 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге, об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал адвокат Тимур Филиппов. Судья счел призывами пост Беньяша в соцсетях, в котором он обращался к своим коллегам-адвокатам и просил их оказать безвозмездную юридическую помощь задержанным на шествии 23 января в Краснодаре.
По словам Филиппова, защита ходатайствовала об участии в рассмотрении административного дела прокурора, поскольку в процессе нет состязательности сторон. "В участии прокуроров отказано. Ходатайствовали о вызове в суд полицейских, которые возбуждали административное производство. Отказано. В назначении лингвистической экспертизы также отказано", - сообщил он. Филимов также заявил отвод судье Жметкину, поскольку он 21 января выдал санкцию на обыск в квартире, которую снимает Беньяш. Однако это ходатайство судья также не удовлетворил.
По словам адвоката, суд посчитал отягчающим обстоятельством тот факт, что Беньяш не признал себя виновным.
"Суд полагает, что непризнание вины, с учётом представленных доказательств, является избранным Беньяшом способом защиты с целью избежать наказания. Под организацией публичного мероприятия не только призывы принять в нем участие, но и совершить иные действия, связанные с несанкционированным мероприятием, в том числе оказание юридической помощи участникам мероприятия", - говорится в постановлении Ленинского районного суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".
И сегодня также Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал активиста Виталия Вотановского на 20 тысяч рублей, об этом сообщил адвокат Максим Яковенко. Вотановского признали виновным за призывы к участию в несанкционированном митинге. По словам адвоката административное дело в отношении Вотановского было возбуждено за репост публикации краснодарского штаба Навального в Фейсбук с анонсом шествия 23 января.
В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"