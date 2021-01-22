Адвокат Михаил Беньяш задержан по делу об организации митинга

22 января 2021, 17:36

На краснодарского адвоката Михаила Беньяша составлен протокол об организации несанкционированной акции. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных сторонников Алексея Навального, которых адвокат пообещал защищать.

Как писал "Кавказский узел", силовики пришли сегодня с обыском на съемную квартиру к адвокату Михаилу Беньяшу, а затем доставили его в отделение полиции в Краснодаре для допроса по делу о хищении, заведенному против владельца этой квартиры. Беньяш заявил, что из-за обыска может не попасть на суд по делу координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасии Панченко, которая ранее принимала участие в акции протеста в поддержку оппозиционера. В итоге суд назначил Панченко 10 суток ареста.

Сторонники Навального в регионах юга России решили провести шествия и пикеты в его поддержку несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Сегодня силовики задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву, а на координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову были составлены административные протоколы о нарушении порядка организации митинга.

После допроса полицейские составили на Беньяша административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия"), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Феликс Вертегель.

"Поводом административного производства стал пост, в котором он просит своих коллег защищать задержанных за мирную акцию протеста активистов, независимо от их политических взглядов", - указал Вертегель. Сам Михаил Беньяш обещал оказывать юридическую помощь всем, кто будет задержан в Краснодаре 23 января, если это произойдет.

Михаил Беньяш сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его задерживают до суда. Он уверен, что будет арестован. Адвокат счел это попыткой лишить потенциальных задержанных юридической помощи.

Беньяш подчеркнул, что не призывал к участию в митинге, а лишь обращался к своим коллегам-адвокатам. "В Краснодаре шикарная погода. Плюс восемь, снег тает, а КАЗы уже забиты. Надеюсь, завтра погода будет такой же. Благодать! И я говорил и продолжаю говорить, что нет ничего важнее свободы! Помните об этом. Ни тюрьмы, ни шмоны, ни пытки, ни дубинки не могут из нас выбить любовь к свободе", - написал Беньяш в своем Telegram-канале.