Адвокат Михаил Беньяш доставлен в полицию после обыска

22 января 2021, 13:42

Силовики доставили Михаила Беньяша в отделение полиции в Краснодаре для допроса по делу о хищении, заведенному против владельца квартиры, в которой проживает Беньяш, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики пришли сегодня с обыском на съемную квартиру к адвокату Михаилу Беньяшу. Он заявил, что из-за обыска может не попасть на суд по делу активистки Анастасии Панченко, которая ранее принимала участие в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В постановлении суда на обыск говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Тимохина за хищение макета пистолета Макарова стоимостью 19 тысяч рублей. Обыск проводится по месту жительства Тимохина, рассказал Михаил Беньяш.

Силовики завершили обыск в квартире Михаила Беньяша, об этом сообщил он сам. "Обыск закончен. Вывернули все мои адвокатские производства и мое нижнее белье. Сейчас меня собираются допросить по уголовному делу, к которому я не имею никакого отношения", – рассказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Во время обыска у Беньяша изъяли личные ноутбуки, в которых хранятся документы, содержащие адвокатскую тайну. Его доставили в полицию, где планируют допросить по уголовному делу в отношении владельца квартиры, которую он снимает в Краснодаре. Хозяина жилья обвиняют в хищении, рассказал адвокат Беньяша Феликс Вертегель.

Он уточнил, что силовики не нашли пистолет, который будто бы похитил хозяин квартиры. "В ходе обыска пистолет не обнаружен, изъяты два ноутбука, принадлежащие Беньяшу, в которых содержится охраняемая законом адвокатская тайна", – рассказал защитник.

Анастасия Панченко уже доставлена в Ленинский суд и Михаил Беньяш не успевает принять участие на судебном заседании в качестве ее защитника, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба Навального в Краснодаре.

На координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко 21 января были составлены два протокола за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. По материалам дела, активистка призывала к организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и участию в ней. Протоколы рассмотрит сегодня Ленинский районный суд Краснодара.

Ранее силовики задержали руководителя волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову. Полицейские заявили, что Кочегин является свидетелем по делу о хранении наркотиков, рассказал активист.

В свою очередь кубанские активисты рассказали о визитах правоохранителей. В частности, депутату Ейского райсовета Александру Коровайному было вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированном митинге. Активист Виталий Немцев заявил, что к нему в квартиру поздно вечером "ломились" силовики, а активистка Яна Антонова рассказала о том, что по месту ее прописки приходили полицейские в то время пока она находилась в другом месте.

Напомним, что вопреки давлению силовиков активисты юга России анонсировали проведение акции в поддержку Алексея Навального. На сайте Алексея Навального 20 января появился призыв к жителям России выйти на митинг. Сторонники Навального откликнулись в Элисте, Волгограде, Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи, а также в Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, Ипатово и в Прохладном.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.