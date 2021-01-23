Волгоградские активисты потребовали освобождения политзаключенных

23 января 2021, 18:56

В России ограничиваются гражданские права и свободы, активисты и оппозиционеры преследуются по политическим мотивам, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы свое участие в сегодняшней акции протеста. Некоторые из них отметили, что не являются сторонниками Навального.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в России, в том числе на юге страны, проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Волгограде силовики оттеснили протестующих от здания областной администрации, в автозаки препроводили более 30 человек. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали 22 января правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

В Волгограде 22 января были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Суд назначил Кочергину и Худояровой по семь суток административного ареста. Родители волгоградских школьников рассказали о сообщениях от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также о профилактических беседах в школах Волгограда на эту тему. По мнению горожан, это только повысило интерес к акции.

На митинг в волгоградском сквере Симбирцева сегодня пришли тысячи людей - в основном молодежь, однако среди них были и люди среднего возраста, и пенсионеры. Часть людей осталась стоять за установленным полицейскими ограждением, силовики не пустили их в сквер. Собравшиеся скандировали: "Позор", "Мы здесь власть". У памятника Засекину прошел импровизированный митинг. Собравшиеся говорили о необходимости смены власти и освобождения политзаключенных. Разворачивались и плакаты с этими требованиями. Полицейские через громкоговоритель предупреждали, что акция незаконна.

Депутат гордумы Волгограда Илья Кравченко сказал собравшимся у памятника Засекину, что гордится ими. "Зачем все люди сюда пришли? У нас множество репрессированных, у нас десятки несовершеннолетних за последний год были подведены под статью за какие-то мелочи. У нас не только Навальный и его сторонники, но и сторонники КПРФ тоже были арестованы и посажены. Лидер КПРФ Паршин до сих пор в бегах из-за политического дела. Мы здесь за соблюдение законности, свободы и справедливости. И мы против антинародных законов – пенсионной реформы, законов, которые ограничивают свободу слова и действий", - сказал депутат.

В центре Волгограда во время протестной акции было очень много людей. Прохожие обсуждали происходящее между собой. Многие останавливались, фотографировали и вели видеосъемку. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки, передал корреспондент "Кавказского узла".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Участник акции, студент Дмитрий сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "вышел за свободу слова". Молодой человек отметил, что находится в поиске работы. "Если нас будет больше, власть просто не сможет сопротивляться. Если мы будем просто лежать на диване, тогда ничего не изменится. Мне кажется, здесь каждый пришел за свое. Потому что очень многое не устраивает людей", - добавил активист.

Студентка Александра пришла в сквер вместе с однокурсниками. "Мы вышли, а это значит, правительство будет знать, что начинается какое-то движение. Хотя такими мирными акциями ничего не добиться. Власть должна меняться, поэтому я здесь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Я пришла из-за сфабрикованного дела в отношении Навального. Я здесь с требованием освободить его", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" однокурсница Александры Светлана.

Участник акции Алексей пришел на протест с друзьями. Он рассказал, что работает официантом и учится в вузе. "Несправедливо, когда заявляют одно, а делают другое. Например, власть говорит о понижении инфляции и росте зарплат, но когда заходишь в магазин, видишь совсем другую картину. Или вот, например, сегодня мы пришли, а нам говорят, что мы делаем что-то незаконное. Почему мы не можем просто стоять? Люди здесь разделились на тех, кто пришли сюда за Навального и против власти, и тех, кто не сторонник Навального и тоже против власти. Я, скорее, отношусь ко вторым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградский менеджер Денис сказал, что вышел "за себя". "Я прежде всего здесь из-за своего будущего, чтобы жизнь была нормальная. После всех открытий Навального власть уже настораживает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Активист Владимир Кругляков заявил, что "самое главное требование – освобождение политзаключенных".

"Это не значит, что мы должны достичь чего-то одной акцией. Это как в спорте – только систематическими тренировками можно чего-то добиться. Дело "Ив Роше" против Алексея и Олега Навальных полностью сфальсифицировано. Людей судят за то, что они занимались бизнесом, то есть российский суд назвал бизнес мошенничеством. Это очень опасный прецедент", - сказал Кругляков корреспонденту "Кавказского узла".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

"У меня нет требований к власти, у меня есть только огромное желание жить в свободной стране. Я хочу, чтобы наше поколение эту страну изменило - не важно, будет ли президентом Навальный или кто-то хуже Путина. Но должен быть другой президент, потому что нужна сменяемость власти", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" школьница Валентина.

Пенсионерка Валентина Григорьевна рассказала, что приехала из Красноармейского района, чтобы принять участие в акции. "Я лично в первый раз увидела объявление о такой акции. Я недовольна, что ни образования, ни медицины бесплатной нет. Куда ни сунься - везде нужны деньги и связи. К врачу не попасть, даже записаться трудно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Две пенсионерки сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что "шли мимо, но зашли на акцию". "Народ требует перемен. Когда мне было 30 лет, я ходила и расклеивала листовки за Ельцина, и сейчас молодежь хочет перемен. Люди безработные, у молодежи нет будущего. Пенсия у нас достаточная, чтобы жить, но дело не в пенсии", - сказала одна из женщин, представившаяся Аллой Викторовной.

"Дело в законах и их исполнении. Я не сторонник Навального, но почему не расследуется его отравление? Жаль, что нет другой силы в стране, которая могла бы собрать народ", - посетовала другая женщина, Елена Георгиевна.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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