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07:44, 4 июня 2026

Арестован обвиняемый в государственной измене волгоградец 

Мужчина и множество смартфонов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Волгограда обвинен в сотрудничестве с вооруженными силами Украины и активации SIM-карт, с которых массово рассылались сообщения об угрозе терактов.

"Кавказский узел" также писал, что в мае суд признал жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева виновным в государственной измене и приговорил к 21 году колонии. По версии следствия и суда, он забрал и перепрятал взрывные устройства, переданные представителем запрещенной экстремистской украинской организации.

ФСБ и ФСИН сообщили об аресте жителя Волгограда, который, по их версии, отбывая наказание в исправительном центре, занимался активацией SIM-карт, с помощью которых рассылались анонимные сообщения об угрозе терактов, а также проводились мошеннические операции.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Волгограда, причастного к государственной измене", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ ТАСС.

По данным ФСБ, с 2023 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. За вознаграждение он занимался активацией российских SIM-карт, регистрировал на них электронные кошельки. SIM-карты, в частности, использовались для массовых рассылок ложных сообщений о готовящихся терактах.

"Активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для осуществления мошеннических действий, в том числе, в отношении близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен", - заявила ФСБ.  Общий ущерб, по оценке ведомства, составил порядка 300 миллионов рублей.

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что мужчина с 2023 года отбывал наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Волгоградской области. Там уточнили, что осужденным к принудительным работам разрешается за счет собственных средств пользоваться средствами мобильной связи, ноутбуками, выходить в интернет, а также в ряде случаев покидать исправительный центр, сообщает «Интерфакс».

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 275 (государственная измена), а также части 3 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Кавказский узел” также сообщал о приговоре 49-летней Александре Красниковой, которую Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения по делу о госизмене. 

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