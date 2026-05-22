Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения 49-летнюю гражданку Украины и России Александру Красникову, признав ее виновной в госизмене.

По версии следствия и суда, женщина, которая была против политического курса властей России и проведения специальной военной операции, в 2023 году, находясь в Киеве, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. После этого она прибыла в Крым, где получила гражданство РФ.

В марте 2024 года Красникова "по приказу куратора" приехала в Новороссийск, где собрала и передала сотруднику СБУ информацию, в том числе статистические данные о расположении спутников GPS и их количестве, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Обвинение утверждало, что переданные женщиной сведения могли быть использованы для организации и совершения диверсий либо террористических актов.

Суд признал Красникову виновной в государственной измене и приговорил ее к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год. Суд также конфисковал мобильные телефоны и 40 тысяч рублей, полученных "в результате противоправной деятельности". Отбывать наказание Красникова будет в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии жителя Сочи Андрея Мирошникова, признав его виновным в передаче фотографий объектов противовоздушной обороны ВС РФ в Сочи.