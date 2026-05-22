Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения 49-летнюю гражданку Украины и России Александру Красникову, признав ее виновной в госизмене.
По версии следствия и суда, женщина, которая была против политического курса властей России и проведения специальной военной операции, в 2023 году, находясь в Киеве, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. После этого она прибыла в Крым, где получила гражданство РФ.
В марте 2024 года Красникова "по приказу куратора" приехала в Новороссийск, где собрала и передала сотруднику СБУ информацию, в том числе статистические данные о расположении спутников GPS и их количестве, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Обвинение утверждало, что переданные женщиной сведения могли быть использованы для организации и совершения диверсий либо террористических актов.
Суд признал Красникову виновной в государственной измене и приговорил ее к 15 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год. Суд также конфисковал мобильные телефоны и 40 тысяч рублей, полученных "в результате противоправной деятельности". Отбывать наказание Красникова будет в колонии общего режима.
"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии жителя Сочи Андрея Мирошникова, признав его виновным в передаче фотографий объектов противовоздушной обороны ВС РФ в Сочи.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.