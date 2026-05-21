Кавказский узел

09:47, 21 мая 2026

Арестованный в Армении Осипян обвинен по трем уголовным статьям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вступившему в спор с премьером Армении Николом Пашиняном активисту из Карабаха Артуру Осипяну вменены хулиганство, призывы к насилию и воспрепятствование агитационной кампании.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд отправил в СИЗО беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна. Наблюдатели усмотрели в деле Осипяна вмешательство силового аппарата в политические процессы и призвали прекратить его преследование. 

В ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а карабахского активиста Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером. Следователи попросили суд арестовать Осипяна на два месяца, предъявив ему обвинения в хулиганстве, воспрепятствовании предвыборной агитации и публичных призывах к насилию. Дело Артура Осипяна демонстрирует несоразмерность действий силовиков и применение избирательного правосудия, заявили правозащитники.

Суд в Ереване арестовал Осипяна, сообщил его адвокат задержанного Роман Ерицян. "Судья Шахвердян заключил Артура Осипяна под стражу на два месяца", — написал адвокат в Facebook*.

Осипяна обвиняют по трем статьям УК Армении, сообщил в своем релизе Следственный комитет Армении. Уголовное производство инициировано по статьям 330 (Публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или публичная пропаганда насилия, а также распространение с этой целью материалов или предметов), 297 (Хулиганство) и 211 (Принуждение к агитации или отказу от агитации, или воспрепятствование агитации иным образом).

Артур Осипян -  лидер оппозиционной  Революционной партии Арцаха (Нагорный Карабах), сооснователь движения «Мое право», борющийся с коррупционной системой  . В ходе блокады Нагорного Карабаха, Осипян призывал мирным маршем добиться деблокады.  

Политолог Гурген Симонян считает, что «в поведении и высказываниях Осипяна нет состава преступления, он подвергается преследованию за политические взгляды». «Осипян должен быть освобожден, а власти должны прекратить преследования (карабахских) армян и недопустимую риторику в их адрес», - считает Симонян.

Юрист Анна Сароян считает, что Артур Осипян пострадал за то, что задал Николу Пашиняну вопросы, которые «раскрывают как власти искажают историю переговорного процесса». «Из видеоматериалов в открытом доступе следует, что Артур Осипян спросил премьер-министра Никола Пашиняна: существует ли какой-либо правовой акт, согласно которому Нагорный Карабах должен был находиться в составе Азербайджана? Напомнил про то, что правительство Пашиняна финансировало руководство (Карабаха). Все эти вопросы оказались нежелательны для действующей власти», - заметила Сароян.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

«Осипян имеет все основания, чтобы подать иск в суд с требованием, чтобы перед ним, по меньшей мере, извинились за нанесенные оскорбления», - сказала юрист.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Артур Осипян во время акции в Степанакерте весной 2020 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
