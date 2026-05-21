Активисты и наблюдатели возмущены арестом Артура Осипяна

Суд в Ереване отправил в СИЗО активиста, беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна, который вступил в спор с премьер-министром Николом Пашиняном. Наблюдатели усмотрели в деле Осипяна вмешательство силового аппарата в политические процессы и призвали прекратить его преследование.

Как писал "Кавказский узел", в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а карабахского активиста Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером. Следователи попросили суд арестовать Осипяна на два месяца, предъявив ему обвинения в хулиганстве, воспрепятствовании предвыборной агитации и публичных призывах к насилию. Дело Артура Осипяна демонстрирует несоразмерность действий силовиков и применение избирательного правосудия, заявили правозащитники.

Артур Осипян - лидер оппозиционной Революционной партии Арцаха (Нагорный Карабах), сооснователь движения «Мое право», борющийся с коррупционной системой . В ходе блокады Нагорного Карабаха, Осипян призывал мирным маршем добиться деблокады.

Заседание суда в Ереване, где рассматривался вопрос о мере пресечения для задержанного после спора с премьер-министром Артура Осипяна, завершилось поздно вечером 20 мая, но оглашение решения суд перенес на ночь – было объявлено, что решение станет известно после 1.00 по местному времени (2.00 мск), передал корреспондент “Кавказского узла”.

Во время заседания у здания суда собрались сторонники и друзья Осипяна. На акцию пришел неизвестный человек, который лег на брусчатку перед входом в суд с самодельным плакатом “В поступке Артура Осипяна нет преступления”. “Никто из нас не знает этого человека, впервые видим”, – отметил участник собрания Авет Аветисян.

Впоследствии адвокат Роман Ерицян сообщил на своей странице в Facebook*, что Осипян арестован на два месяца. “Жаль, что судебное заседание было закрытым”, – написал он.

Возле суда в основном присутствовали карабахские сторонники Осипяна, которые ранее выходили на организованные им акции и митинги в Степанакерте, отметил карабахский общественный деятель Тигран Петросян. Он убежден, что в действиях Осипяна нет преступления, а “нести ответственность должен сам Никол Пашинян” – за эмоциональную реакцию и необоснованные обвинения, а также за разжигание ненависти.

“Не так давно, господин Пашинян призвал арцахских армян бороться против “грабителей Арцаха”. Однако человека, который публично заявил, что власти сами направляли деньги ”грабителям”, арестовали по обвинению в хулиганстве. И другие попытки арцахцев выступить против “грабителей” в Ереване заканчивались задержаниями”, - заметил активист.

Он призвал правоохранительные органы “привлечь к ответственности тех, кто грабил Арцах”, и подчеркнул, что Артур Осипян не устраивал провокаций, “а лишь выразил несогласие с заявлениями премьера без оскорблений и призывов к конфликту”.

Страница активиста в соцсети удалена, телефон пропал

Артур Осипян – единственный кормилец семьи, от него материально зависят его жена и двое несовершеннолетних детей, сообщил “Кавказскому узлу” адвокат Давид Ованнисян. По его словам, семья арендует жилье в Ереване.

В последнее время Осипян был активен преимущественно в интернете: он делал прямые эфиры и писал посты в Facebook*, в основном о проблемах прав беженцев из Нагорного Карабаха в Армении. Он критиковал политические решения армянских властей в контексте безопасности Армении, выражал несогласие с решением закрыть Минскую группу ОБСЕ и заявлял о распространении властями Армении неприязни и ненависти в отношении карабахцев.

После задержания Артура Осипяна в социальной сети стала недоступной. Мобильный телефон Осипяна пропал – силовики утверждают, что при задержании телефона у активиста не было, сообщил адвокат Роман Ерицян корреспонденту “Кавказского узла”.

Наблюдатели призвали прекратить дело против Осипяна

Наблюдательная миссия “Аканатес” выступила с заявлением по делу Артура Осипяна, заявив, что “глубоко обеспокоена проявлениями языка ненависти и нетерпимости в политическом и общественном дискурсе”. Наблюдатели отметили, что обстановка “особенно обострились в последние дни” в связи с предвыборной кампанией.

“Мы считаем уголовное преследование Артура Осипяна и предъявленные ему обвинения необоснованными и незаконными”, – говорится в заявлении, опубликованном на странице мисси в Facebook*.

По оценке “Аканатеса”, высказывания Осипяна “содержали жесткую и резкую политическую критику, а в отдельных частях – неподобающую риторику”, но все же находились в рамках допустимого в политической дискуссии выражения критического мнения. “Его оппонент, премьер-министр Армении Никол Пашинян, высказывал не менее жесткие, а в ряде случаев и более резкие оценки и реакции, что свидетельствует о взаимном эмоциональном и политическом столкновении”, – отмечается в документе.

Высказывания Пашиняна в адрес вынужденных переселенцев из Карабаха представители миссии сочли “неподобающими”, отметив, что подобные выступления “в очередной раз обостряют общественные настроения и углубляют поляризацию”.

“В таких условиях высказывания сторон, при необходимости, могут стать предметом оценки исключительно в правовом контексте оскорбления или клеветы и только по инициативе самих сторон. Однако они не могут быть разумно квалифицированы как хулиганство, воспрепятствование агитации или, тем более, как публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия”, – резюмировали наблюдатели, потребовав прекратить необоснованное уголовное преследование Осипяна. Они также призвали правоохранительные органы “воздерживаться от практик, создающих впечатление вмешательства в политические процессы”.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".