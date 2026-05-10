День празднования 9 мая поставил под вопрос сохранение памяти об исторических событиях Нагорного Карабаха

По случаю 9 мая карабахские общественные деятели и члены оппозиционных партий Армении посетили военный пантеон "Ераблур", где возложили цветы. Никол Пашинян в обращении упомянул только победу в Великой Отечественной войне, проигнорировав исторические события, связанные с Нагорным Карабахом.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе 9 мая до 2020 года отмечался как День Победы в Великой Отечественной войне, день создания Армии обороны Нагорного Карабаха и день освобождение города Шуши (азерб. название — Шуша) в 1992 году. В прошлом году президент Нагорного Карабаха, депутаты Национального собрания и представители общественных организаций посетили военный пантеон "Ераблур" и возложили цветы в память о погибших в войнах.

Утром 9 мая представители парламента и Общественного совета Нагорного Карабаха, представители оппозиционных партий Армении посетили военный пантеон «Ераблур», где возложили цветы к Мемориалу «Зов Арцаха» и на могилах погибших воинов.

В заявлении парламента Нагорного Карабаха отмечается, что «9 мая - это наша память, наша победа и наша безграничная любовь к Родине, этот день всегда останется символом веры, борьбы и возрождения».

В заявлении Общественного совета Нагорного Карабаха подчеркивается, что «освобождение Шуши является одной из славных страниц новейшей истории армянского народа». «Победа была достигнута ценой огромных жертв, самоотверженности и непоколебимой преданности Родине. Это ценности, которые нельзя игнорировать, а необходимо сохранять не только как историческую память, но и как источник силы и стойкости для настоящего и будущего. Сегодня, когда наш народ стоит перед тяжелыми вызовами, смысл побед должен объединять, укреплять и помогать вновь обрести общенациональное согласие и веру в будущее», - отмечается в тексте заявления.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Католикос всех армян Гарегин II направил послание по случаю Праздника победы и мира, подчеркнув значение 9 Мая и роль армянского народа в борьбе с фашизмом и в арцахских героических сражениях. Он вознес молитву о покое душ павших героев и испросил заступничества Всевышнего во имя безопасности родины и единства народа. «Сегодня, когда Арцах (Нагорный Карабах) оккупирован и подвергнут этнической чистке, мы обязаны продолжать последовательно защищать права лишенного родины армянства Арцаха», - подчеркнул Католикос.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети, что «сегодня день победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне, который отмечается в нашей стране как Праздник победы и мира», добавив, что «9 мая 2026 года мы отмечаем в условиях мира, установленного между Арменией и Азербайджаном». При этом в послании Пашиняна нет упоминаний о городе Шуши.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Армении и беженцы из Нагорного Карабаха рассказали о значении даты 9 мая.

«Нельзя позволить, чтобы наша история превратилась в молчание», - заявила депутат парламента Нагорного Карабаха Метексе Акопян. «Шуши - символ победы армянского народа. 9 Мая - это не только о военной победе. Это доказательство воли армянина, его достоинства и готовности до конца стоять за Родину. Наша Родина была освобождена благодаря вере, самоотверженности и единству. На сегодня у нас та же задача - освобождение Арцаха, не мириться с потерей, не привыкать к поражению, не принимать преступную и армянофобскую власть и не позволить, чтобы наша история превратилась в молчание», - заявила она.

Для каждого истинного армянина, «9 мая остается днем тройных побед», заявил координатор гражданской законодательной инициативы «Айакве (Армянский голос)» Аветик Чалабян. «34 года назад в этот день был освобожден армянский город-крепость Шуши, имевший важнейшее стратегическое значение. Это была одна из самых славных побед армянского оружия за последнее столетие, и она навсегда будет вписано золотыми буквами в нашу историю. К сожалению, пришедшие к власти в нашей стране лишенные родины «бродяги» растеряли эту славную победу и преподнесли Шуши врагу на блюдце, оправдывая это ложным и фальшивым обоснованием о прекращении войны. Уверен, что однажды мы вновь своим сопротивлением, трудом и сплоченностью станем достойны этой чести. А до тех пор будем вечно славить тех отважных армянских бойцов, которые своим подвигом в 1992 году спасли армянский Арцах от блокады и принесли радость победы всему нашему народу», - отметил Чалабян.

«34 года назад оказавшийся в кольце длительной глухой блокады армяне сумели выдержать голод и боль, а затем, благодаря дарованной Богом силе воли и духа, освободить Шуши. А всего 28 лет спустя, когда армянин был свободен и защищен как на передовой, так и в тылу, Шуши был сдан. О том, как 34 года назад был освобожден Шуши, не осталось вопросов. А вот то, как шесть лет назад пал древний армянский город-крепость, до сих пор остается неясным, с более чем одним неизвестным. Уверен, рано или поздно ответ на этот неясный вопрос тоже будет дан», - заявил военный аналитик Сенор Асратян.

«Месяц май в армянской истории был и остается свидетелем наших славных побед», - считает доктор медицинских наук, профессор Армен Чарчян.

«108 лет назад победа в Сардарапатская битва оставила неизгладимый след в нашей судьбе. Армянский народ фактически был спасен от турецкого геноцида, и была заложена основа восстановления армянской государственности. 81 год назад в победе над фашизмом армяне от рядового солдата до маршала бессмертно вписали свои имена в неугасающую славу доблестных воинов. 34 года назад был освобожден армянский город-крепость Шуши. Освобождение Шуши- это история, которую невозможно стереть», - заявил он, добавив, что «это славные страницы истории, мы должны помнить их, ценить и никогда не отрекаться от них».

«Операция по освобождению Шуши в мае 1992 года стала одной из ключевых страниц первой Карабахской войны и символом национального единства и мужества», - считает общественный и политический деятель Наири Охикян.

«Освобождение Шуши долгие годы воспринималось как предмет особой национальной гордости, позволявший армянам идти с высоко поднятой головой. Сегодня в обществе всё реже публично говорят об Арцахе и событиях, связанных с освобождением Шуши. Несмотря на сложившуюся ситуацию, память о Шуши и Арцахе должна сохраняться, а народ не должен отказываться от своей истории и национальных ценностей. Армяне вновь смогут добиться победы и сохранить духовную связь с Арцахом», - считает Охикян.

«На примере победных сражений, как символы борьбы за свободу, веру и право жить на своей земле, воспитывалось не одно поколение армян», - заявил уроженец Гадрутского района Нагорного Карабаха Артур Алтунян.

«Освобождение Шуши также стало одним из таких важных событий. Оно показало силу единства и стойкости армянского народа, который, несмотря на трудности и потери, всегда находил в себе силы продолжать борьбу и переосмысливать свое будущее. Память о подобных победах важна не только как часть истории, но и как напоминание о ценности сплоченности и верности своей Родине», - сказал Алтунян.

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

