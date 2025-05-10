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00:54, 10 мая 2025

Карабахские политические и общественные деятели почтили память погибших в войнах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Нагорного Карабаха, депутаты Национального собрания и представители общественных организаций посетили военный пантеон "Ераблур" в Ереване и возложили цветы в память о погибших в войнах.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе 9 мая до 2020 года отмечался как День Победы в Великой Отечественной войне, день создания Армии обороны Нагорного Карабаха и день освобождение города Шуши (азерб. название — Шуша) в 1992 году. Министерство образования, науки, культуры и спорта, учитывая итоги войны в 2020 году, приняло решение сократить ряд ежегодных традиционных мероприятий.

9 мая депутаты Национального собрания Нагорного Карабаха, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян и представители карабахских общественных организаций посетили военный пантеон "Ераблур" в Ереване, где возложили цветы и венка к могилам погибших в карабахских войнах и военных деятелей, передает корреспондент "Кавказского узла".

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

"Героизм наших героев никто не имеет права оспаривать, даже если у нас неудачи и потери", - заявил на брифинге журналистам депутат Нацсобрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян. По его словам, "чтобы исправить ситуацию, вернуть армянский Арцах (Нагорный Карабаха) армянам, необходимо общенациональное единство, а после уже все остальное".

"Лишь укрепив Армению, станет возможно освобождение Шуши и всего Арцаха (Нагорного Карабаха)", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший карабахский омбудсмен Артак Бегларян.

По его словам, Армении необходимо "эффективное управление с ярко выраженной национальной идеологией и национальной элитой". Бегларян подчеркнул, что "основной целью армянства должно оставаться возвращение Арцаха (Нагорного Карабаха) и арцахцев, но возвращение без азербайджанского геноцидного контроля в отношении армян", а также "не забывать о нашем праве на самоопределение".

"Вина за поражения лежит на армянском руководстве, потому что армянский народ сделал все, и даже невозможное", - заявила депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян. По ее словам, "государства создаются народами, и ни один человек, даже президент, не имеет полномочий распускать государство, поэтому Республика Арцах (Нагорный Карабах) существует, хоть и оккупирована".

"Для нашего народа 9 мая останется символом победы, упорства и неотъемлемой части общей памяти, идентичности и достоинства, и народ отмечает этот день, несмотря на политику властей Армении – игнорировать все достижения республики Арцах (Нагорный Карабах)", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Совет по защите прав народа Арцаха" Артак Мкртчян.

Он подчеркнул, что "Совет по защите прав народа Арцаха" продолжает свою деятельность для восстановления и уважения коллективных и исторических прав карабахцев и "создания единства, для решения социальных и политических прав коренного населения Арцаха".

"Несмотря на сегодняшнее положение арцахцев, 9 мая для нас является днем наших побед, которыми гордимся, и ради памяти павших героев не должны допустить, чтобы этот день был превращен в обыкновенный день", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Союза офицеров запаса" Нагорного Карабаха Сильвард Маргарян.

По ее словам, 9 мая посетили пантеон "Ераблур", почтили память погибших возложением цветов и минутой молчания" представители "Союза офицеров запаса" и несколько десятков карабахских НПО.

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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