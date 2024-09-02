Шахраманян назвал недействительным свой указ о роспуске НКР

02 сентября 2024, 23:10

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Подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным, чтобы обеспечить безопасность передвижения жителей, заявил президент Самвел Шахраманян в годовщину провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Карабахские политики заявили о необходимости продолжать борьбу за возвращение на родину.

Как писал "Кавказский узел", члены Конгресса США Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийную резолюцию с осуждением действий Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывом обеспечить право карабахских армян на возвращение на родину. Представители Нагорного Карабаха приветствовали резолюцию и выразили надежду, что ее положения будут реализованы в политике США.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинуло Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Утром 2 сентября, по случаю Дня провозглашения Республики, власти Нагорного Карабаха, вместе с жителями Армении и Нагорного Карабаха, посетили военный пантеон "Ераблур" в Ереване, где возложили цветы и венки к могилам погибших в карабахских войнах героев. В церемонии возложения венков и цветов участвовали президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян, вице-спикер парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц и карабахские депутаты, представители оппозиции парламента Армении, общественные деятели и рядовые граждане Армении и Нагорного Карабаха.

Затем в представительстве Нагорного Карабаха в Армении прошла фотовыставка, посвященная Нагорно-Карабахской республике.

Президент Шахраманян назвал недействительным указ о роспуске Нагорного Карабаха

"Касаясь подписанного мной документа, хочу сообщить, что мы с самого начала осознавали, что этот документ неконституционен, незаконен. Этот документ не получил юридической силы. Он не был официально выпущен. Он не был помещен в правовую систему, после чего документ можно считать нормативным актом. Обо всем этом я в письменной форме проинформировал правительство Армении в лице премьер-министра, приложив документы. Сегодня говорить о действительности этого документа бессмысленно", - заявил президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян на брифинге с журналистами в военном пантеоне.

Уточнил, что "документ, который нас заставили подписать, был создан для обеспечения безопасного передвижения граждан Арцаха (Нагорный Карабах) в Армению, но, к сожалению, в заложниках остались представители нашего военного и политического руководства".

Суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну. В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников.

"После исхода мы приняли решение, что безопасность Армении является для нас приоритетом. Это тоже основная часть нашей Родины, и мы должны сделать все, чтобы не поставить под угрозу те процессы, которые сейчас осуществляются властями Армении, и не нанести вред системе безопасности. Однако мы видим, что этим вопросом неоднократно манипулируют, чтоб окончательно закрыть вопрос Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")", - сказал Шахраманян.

Он заявил журналистам, что "власти Армении отказались от Арцаха", однако большинство жителей Армении не согласны с этим", и добавил, что "справедливое решение арцахского вопроса возможно только через сплоченность армян и сильную Армению".

Далее он отметил, что "в нашей повестке лежит вопрос возвращения в Арцах и наш статус".

"Для решения этого вопроса парламентом Арцаха был создан комитет, которым руководит бывший глава МИД Армении Вардан Осканян. Мы периодически встречаемся и обсуждаем вопросы о возможном возвращении. Варианты и предложения на этот счет разные. Однако мы вернемся лишь в армянский Арцах. Мы также понимаем, что наше возвращение будет возможно при международных гарантиях, при достойных, справедливых условиях, и, самое главное, мы должны чувствовать себя в безопасности. Если эти критерии будут обеспечены, мы готовы вести переговоры для скорейшего решения этого вопроса", - заявил журналистам Шахраманян.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

Участник гражданской инициативы "Право" Сурен Гараян заявил, что "государство, провозгласившее свое существование всенародным референдумом, завоевав свою свободу ценой крови, не может быть уничтожено какой-то бумагой, не имеющий юридической силы". "Подпись Шахраманяна не может считаться основанием для ликвидации Республики Арцах, потому что такое решение может принять только армянский народ. Но необходимо уже окончательно признать недействительность этой бумаги и начать активную работу для возвращения армян в Арцах. И понять, что начать надо с неоспоримых аргументов, что армяне Арцаха имеют права, и готовы их вернуть и защитить", - сказал активист.

Доктор юридических наук, профессор Геворг Даниелян отметил, что "для всех понятно, что так называемый указ "О роспуске Республики Арцах" был всего лишь вынужденной бумажкой для спасения человеческих жизней.

Активисты призвали бороться за возвращение карабахских армян на родину

Один из основателей оппозиционной инициативы "Айакве" в Армении Аветик Чалабян заявил, что не только власти Армении «принесли в жертву Нагорный Карабах, но и весь мир вместе с Россией".

"Вопрос Нагорного Карабаха будет решен только после возвращения армян в Нагорный Карабах. Мы должны бороться за это право. Однако власти Армении беззастенчиво заявили, что возвращение армян в Нагорный Карабах противоречит интересам Армении. Это не соответствует действительности. Нагорный Карабах был щитом Армении, и его существование никогда раньше не подвергалось сомнению", - сказал Чалабян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил журналистам, что "право на возвращение армян Арцаха на родину, без признания их права на самоопределение просто невозможно".

"Лишение нас права на самоопределение и безопасность, заставило армян покинуть Арцах. Народ Арцаха имеет право на возвращение, которое закреплено в решении Международного суда ООН. Необходимо приложить все усилия для его реализации", - сказал Степанян.

Бывший спикер парламента Нагорного Карабаха, руководитель Демпартии Арцаха Ашот Гулян отметил, что власти Армении не должны игнорировать власти Нагорного Карабаха, а вместе рассматривать и обсуждать вопрос по части компактного проживания карабахских армян на территории Армении, быть более внимательными в решении социально-экономических и бытовых вопросов беженцев и вести совместную работу по возвращению карабахцев на родину с реализацией политических прав".

"Нелегитимная власть в Армении, не желая решить карабахский вопрос, лишает Армению суверенитета. По этой причине о закрытии карабахского вопроса не может быть и речи. Борьба за государственность Армении и Нагорного Карабаха должна быть продолжена", – сказал журналистам лидер партии "Наследие", первый глава МИД Армении Раффи Ованнисян.

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