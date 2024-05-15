Суд в Азербайджане продлил срок ареста карабахских чиновников

15 мая 2024, 20:00

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Срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну, продлил суд в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Семья Варданяна 5 апреля сообщила, что он объявил голодовку, а 20 апреля близкие узнали от Варданяна, что он две недели содержался в полной изоляции без права на переписку, общение и чтение. Варданян после разговора с семьей прекратил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам задержанных в Азербайджане армян из числа бывших карабахских чиновников.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".



Суд Бинагадинского района Баку постановил продлить срок заключения в следственном изоляторе 15 обвиняемым из числа бывших руководителей Нагорного Карабаха. В их числе Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Балаян, Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Следствие ведется руководимой Генпрокуратурой группой из специалистов Генпрокуратуры, Госслужбы безопасности, министерства внутренних дел и других следственных структур, указано в сообщении.





Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (статьи 158, 159, 193) предусматривает продление срока следствия и заключения обвиняемых в изоляторе еще на три, четыре, пять, шесть, семь и 12 месяцев в зависимости от тяжести совершенного преступления и сложности следственных действий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Намизад Сафаров. "Общее время следствия не может превышать полутора лет. После завершения вынесенного судом срока следствия дело передается в суд, который может проходить до двух лет", - сказал Намизад Сафаров.