15 мая 2024, 20:00
Суд в Азербайджане продлил срок ареста карабахских чиновников
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Срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну, продлил суд в Баку.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Семья Варданяна 5 апреля сообщила, что он объявил голодовку, а 20 апреля близкие узнали от Варданяна, что он две недели содержался в полной изоляции без права на переписку, общение и чтение. Варданян после разговора с семьей прекратил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам задержанных в Азербайджане армян из числа бывших карабахских чиновников.
19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".
Суд Бинагадинского района Баку постановил продлить срок заключения в следственном изоляторе 15 обвиняемым из числа бывших руководителей Нагорного Карабаха. В их числе Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Балаян, Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.
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Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"