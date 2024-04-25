Семья Рубена Варданяна сообщила о прекращении его голодовки

25 апреля 2024, 21:48

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, содержащийся под стражей в Азербайджане, прекратил голодовку после телефонного разговора с семьей, сообщили его родные. Сын Варданяна призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса над задержанными в Азербайджане армянами из числа бывших карабахских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Семья Варданяна 5 апреля сообщила, что он объявил голодовку, а 20 апреля близкие узнали от Варданяна, что он две недели содержался в полной изоляции без права на переписку, общение и чтение. 24 апреля участники шествия в Ереване призвали международные правозащитные организации поучаствовать в судьбе Варданяна.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сообщение семьи Рубена Варданяна о прекращении им голодовки опубликовано сегодня на его странице в Facebook*. Согласно публикации, Варданяну сегодня разрешили поговорить с супругой, и этого удалось добиться благодаря давлению международных организаций.

"Семье Варданяна удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. Во время краткого разговора члены семьи сообщили ему о растущем давлении на Азербайджан со стороны представителей властей разных стран. Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению задержанных властями Азербайджана армян, Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и согласился остановить голодовку ради спокойствия близких", - отмечено в публикации.

Семья политика напомнила, что после начала голодовки Варданяна лишили регулярных телефонных разговоров с семьей. "Варданяна поместили в изолятор без доступа к должной медицинской помощи, за исключением периодического измерения кровяного давления. Каково на самом деле состояние его здоровья, неизвестно, и это вызывает большую тревогу", - сказано в публикации.

Старший сын Рубена Варданяна Давид Варданян призвал мировое сообщество усилить давление на Азербайджан, чтобы добиться как минимум своевременного проведения открытого судебного слушания по делу бывших карабахских чиновников в присутствии международных наблюдателей.

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