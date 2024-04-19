Семья сообщила о голодовке Рубена Варданяна

19 апреля 2024, 15:37

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил 5 апреля голодовку с требованием немедленно освободить его и других удерживаемых в Азербайджане армянских политзаключенных, сообщила сегодня семья политика.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна. 25 января суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

Голодовка началась 5 апреля 2024 года после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами. Политик требует немедленно освободить его и других армянских заключенных, удерживаемых в Баку, сообщило сегодня агентство "Новости Армения" со ссылкой на семью Варданяна.

С началом голодовки прекратились телефонные звонки между Варданяном и его семьёй, а судебное слушание, первоначально назначенное на январь, было беспричинно отложено до мая, говорится в публикации.

Семья Варданяна также озвучила требования, среди них - немедленно и без всяких условий освободить его и всех других армянских политических заключённых. "Азербайджанские власти должны немедленно допустить представителей Международного комитета Красного Креста к Рубену Варданяну и другим политическим заключённым для оценки состояния их здоровья. Телефонная связь Рубена Варданяна с его семьёй должна быть возобновлена", - указано в заявлении семьи, опубликованном в официальном Telegram-канале Рубена Варданяна.

Семья отметила, что суд, если он все-таки пройдет, должен закончиться до того, как в мае истечёт ордер на задержание карабахских политиков, а само судебное разбирательство должно соответствовать международно-правовым стандартам, в частности на него должны быть допущены международные наблюдатели.

Кроме этого,"любое соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно включать в себя условие об освобождении всех армянских политических заключённых". Также "Азербайджан не сможет принять у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) без принятия всех перечисленных мер", подчеркивается в заявлении.

Напомним, Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года президент России Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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