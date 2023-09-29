Армянские политологи связали с Москвой шансы Рубена Варданяна на освобождение

29 сентября 2023, 04:19

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Преследование Рубена Варданяна в Азербайджане дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. 28 сентября стало известно, что в Баку ему предъявлены уголовные обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Армянские историки, музыканты, художники и журналисты потребовали от властей Армении защитить законные права и интересы Рубена Варданяна, а также других граждан Армении, незаконно задержанных и преследуемых Азербайджаном. Они распространили заявление, в котором упоминается "неоценимый вклад Ваданяна в жизнь Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и Армении", передал корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления считают обвинения, выдвинутые Баку против Рубена Варданяна "абсурдными и сфабрикованными"., требуя от правительства последовательности в защите прав преследуемых Азербайджаном. Полное отсутствие доверия к азербайджанскому правосудию позволяют предположить, что в отношении Рубена Варданяна будет осуществлена жестокая расправа (...) Этот вызов может стать еще одним испытанием для нашего национального достоинства и чести", - говорится в заявлении.

Национальный комитет, созданный оппозиционными силами Армении заявил, что этнические чистки в Нагорном Карабахе, незаконные аресты Баку Рубена Варданяна и других лиц армянской национальности происходят в условиях молчания международного сообщества и на фоне преступной политики армянских властей. Комитет требует у стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ немедленно принять меры для защиты прав армянского населения региона, а также приложить усилия для возвращения всех пленных и арестованных в Армению.

Представитель Армении по международным правовым вопросам в ЕСПЧ Егише Киракосян в ходе брифинга 28 сентября выразил надежду, что суд в Страсбурге в кратчайшие сроки отреагирует на заявление армянской стороны по поводу ареста Варданяна в Азебайджане.

О дальнейших действиях Армении в этом вопросе он предпочел пока не говорить, отметив, что не представляет, каким способом возможно предотвратить задержания армян по неким "черным спискам", о которых пишут СМИ. "Есть определенные меры, о которых вскоре узнает общественность, и эти правовые меры будут применены, чтобы работать и в направлении профилактики", - отметил Киракосян.

Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане за интервью Егору Глумову на Radio Van, в котором он заявил, что "семью Алиевых должно настигнуть возмездие", считает руководитель исследований Армянского центра стратегических и национальных исследований Степа Сафарян. По словам политолога, вопрос преследования армянских мужчин, служивших в Армии обороны Нагорного Карабаха, находится на уровне "Байден - Блинкен", тогда как Рубена Варданяна нужно рассматривать как личный вопрос Ильхама Алиева.

Сафарян уверен, что Рубена Варданяна могут освободить лишь при посредничестве россиян и путем переговоров с Алиевым. "Сейчас Алиев сводит личные счеты с Варданяном", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил 27 сентября, что Варданян не получит правовой помощи от России. "Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага — это следствие его выбора", - приводит слова сенатора "Парламентская газета".

Глава партии "Страна для жизни" Мане Тандилян считает, что международное сообщество обязано потребовать у азербайджанцев освобождения Рубена Варданяна.

Политолог Армен Варданян отметил, что для Азербайджана и лично Ильхама Алиева въезд в Нагорный Карабах Рубена Варданяна был неприемлем. "Алиев думает, что Рубена Варданяна командировала в Нагорный Карабах Россия, чтобы этот край забрать себе. Баку о вопрос о Варданяне поднял аж в Совбезе ООН. А к состоятельным армянам, которые финансово поддерживают Арцах, Алиев относится очень враждебно. Арест известного благотворителя Левона Айрапетяна, который скончался в тюрьме, я уверен, был по заказу Алиева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бизнесмен и меценат Левон Айрапетян, финансировавший ряд социальных и благотворительных программ в Нагорном Карабахе, умер в 2017 году в мордовской колонии, где отбывал четырехлетний срок. В 2014 году он был задержан в Москве по подозрению в отмывании денег, а в 2016 году Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора Игоря Изместьева. Мосгорсуд в июне 2016 года оставил приговор Айрапетяну в силе.

Политолог сомневается, что Рубен Варданян был "человек Кремля", отметив, что тот критиковал роль России и заявления известных в России пропагандистах. По его мнению, Рубен Варданян является лишь филантропом. Он предположил, что Армения попытается освободить Рубена Варданяна правовым путем, однако в обмен Алиев попытается добиться каких-то уступок от Никола Пашиняна. Иной вариант, по его словам, состоит в том, что Алиев попытается использовать в своих целях связи Варданяна в РФ.

"У Варданяна много связей, в том числе в сфере бизнеса, в кругу олигархов. Он немало сделал для России, поэтому, уверен, у него будут связи и во властных кругах", - заключил эксперт.

Некоторые аналитики высказывают мнение, что Рубен Варданян оказался под арестом в Баку не без участия руководства Армении. "На протяжении месяцев из Еревана планомерно культивировалась идея что Рубен Варданян агент одних, агент других, что ослабляло в целом позицию Арцаха в борьбе с бакинским режимом", - написал экономист Арарат Мкртчян на своей странице в Facebook*. "Факт, что для Пашиняна Варданян в Ереване это серьезная проблема и головная боль", - заявил политолог-международник Давид Карапетян на своей странице в соцсети.

Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

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