Давид Бабаян, Левон Мнацаканян. Фото: https://ru.apa.az/proisshestvie/genprokuratura-rasprostranila-informaciyu-ob-areste-davita-babayana-i-levy-mnacakanyana-536312, https://ru.yerevan.today/20760, коллаж "Кавказского узла".

30 сентября 2023, 16:16

Два бывших карабахских министра арестованы в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава карабахского МИД Давид Бабаян и бывший министр обороны Левон Мнацаканян заключены в Азербайджане под стражу по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра обороны Карабаха Левона Мнацаканяна на погранично-пропускном пункте "Лачин" при его попытке выехать в Армению.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

29 сентября был задержан и передан следователям Давит (армянские СМИ называют его имя как Давид) Бабаян, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

"Следствие установило, что занимавший руководящие должности в 2013-2023 годах как во время отечественной 44-дневной войны [2020 года], так и во время антитеррористической операции 19-20 сентября этого года, Бабаян действовал, в составе группы других лиц, против территориальной целостности Азербайджана, разжигал межнациональную вражду, координировал террористические группы. Бабаян также обвиняется в убийстве мирных жителей Гянджи во время 44-дневной войны, когда он руководил обстрелом города баллистическими ракетами", - сказано в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Бабаян обвинен по статьям УК Азербайджана о планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, организации участия наемников в военных действиях, нарушении международного гуманитарного права во время военных действий, отдаче приказов на исполнение преступлений во время военных действий, организации терроризма и организации национальной вражды. По этим обвинениям Бабаян был объявлен в международный розыск, заявило ведомство.

В свою очередь Лёва (так в пресс-релизе указано имя Левона. – Прим. "Кавказского узла") Мнацаканян обвиняется в пытках Ильхама Мамедова и других взятых в плен в селе Алханлы Физулинского района 8 мая 2002 года. По версии Генпрокуратуры, пленные были перевезены в воинскую часть в Физули и "подвергнуты многочисленным изощренным пыткам".

Министр обороны и командующий карабахской армией Левон Мнацаканян был отправлен в отставку в декабре 2018 года. После этого он возглавил Службу по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

"8 ноября 2006 года Лева Мнацаканян обвинен по статье 113 (пытки) УК Азербайджанской Республики и после решения суда объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 29 сентября этого года Мнацаканян был задержан при попытке пересечения ППП "Лачин" и передан следствию", - говорится в сообщении.

И Мнацаканян и Бабаян помещены в следственный изолятор Государственной службы безопасности, сообщила Генпрокуратура.

Давид Бабаян – бывший глава МИД Нагорного Карабаха. 28 сентября Бабаян сообщил в Facebook*, что принял решение направиться из Степанакерта в Шуши (азербайджанские названия – Ханкенди и Шуша. – Прим. "Кавказского узла"), пишет сегодня News.am.

"Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут. Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", - процитировало Бабаяна издание.

Напомним, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Преследование Рубена Варданяна дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение Варданяна может в первую очередь Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Бакинские юристы оценили перспективы уголовного преследования Варданяна в Азербайджане", "Дело "Крестоносцев" стало реакцией властей на радикализацию армянского общества", "Армения обратилась в Европейский суд в связи с задержанием Варданяна".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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