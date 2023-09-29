Азербайджанские пограничники задержали бывшего министра обороны Карабаха

29 сентября 2023, 18:39

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На пропускном пункте "Лачин" задержан бывший министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян, сообщила сегодня госпогранслужба Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", министр обороны и командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был отправлен в отставку в декабре 2018 года. После этого он возглавил Службу по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании 29 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выезда из Азербайджана в Армению Лёвы Генриха Мнацаканяна (ведомство так приводит имя задержанного - прим. "Кавказского узла") 1965 года рождения, который "незаконно прибыв в Азербайджан, в 2015-2018 годах работал "министром обороны" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", говорится в сообщении ведомства.

Задержанный был доставлен в Баку и передан государственным органам, говорится в сообщении отмечено в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Служба госбезопасности Армении сообщила сегодня об аресте бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давита (армянские СМИ называют его имя как Давид) Манукяна по обвинению в террористической деятельности.

При попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению 27 сентября был задержан и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. 28 сентября стало известно, что в Баку ему предъявлены уголовные обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Преследование Рубена Варданяна в Азербайджане дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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