Бывший замкомандира армии Карабаха арестован в Азербайджане

29 сентября 2023, 17:28

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Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, гражданина Армении Давита Манукяна по обвинению в террористической деятельности .

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Давит Манукян (армянские СМИ называют его имя как Давид - прим. "Кавказского узла") был задержан в рамках уголовного дела "в связи с многочисленными террористическими преступлениями", сообщила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана. В частности, он обвиняется в терроризме с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой (статьи 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 УК Азербайджана), создании непредусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, а также участии в их создании и деятельности (статья 279.3 УК Азербайджана), в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (статья 228.3 УК Азербайджана) и нарушении границы Азербайджана (статья 318.1 УК Азербайджана).

Ведомство отметило, что несмотря на подписание трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего вывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, "Манукян, будучи военнослужащим вооруженных сил Армении в звании генерал-майора, продолжал совершать преступления в Карабахском регионе Азербайджана". "Манукян, провозглашенный сепаратистами так называемым "первым заместителем командира армии обороны Нагорного Карабаха" участвовал в организации и руководстве деятельностью незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, снабжал их оружием, боеприпасами, взрывчатым веществами и устройствами", - отмечается в сообщении.

Манукян был задержан 27 сентября и арестован, сообщило ведомство.

СГБ на своем сайте также опубликовала видеокадры задержания Манукяна. На видеозаписи его выводят из вертолета военные, лица которых закрыты масками. На земле его встречают и сопровождают к машине люди в гражданской одежде, лица которых на записи размыты. После этого Манукян сидя в помещении за столом дает показания, следует из видеоролика.

"Кавказский узел" также писал, что бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. 28 сентября стало известно, что в Баку ему предъявлены уголовные обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Преследование Рубена Варданяна в Азербайджане дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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