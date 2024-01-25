Продлен срок ареста Рубена Варданяна

25 января 2024, 11:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна еще на четыре месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские силовики задержали бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна 27 сентября на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Сабаильский районный суд продлил арест гражданина Армении Рубена Варданяна еще на четыре месяца, сообщило сегодня АПА..

Напомним, права Варданяна защищал адвокат по назначению Адвокатского бюро номер 12 Баку Фаиг Гусейнов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "регулярно встречается с Варданяном". По словам адвоката, Варданян не имел жалоб на условия содержания, и проблем у него со здоровьем нет. 6 октября 2023 года он сообщил, что семья Варданяна привлекла другого адвоката по соглашению, но его данных он пока не знает. От его услуг семья Варданяна отказалась.

Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, преследоваться будут, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Преследование Рубена Варданяна в Азербайджане дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.