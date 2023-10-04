Бакинские аналитики исключили массовое преследование карабахских чиновников

04 октября 2023, 20:37

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Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, преследоваться будут, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна , а также спикера парламента Давида Ишханяна. Ранее силовые структуры Азербайджана сообщили об аресте бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давид Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявило министерство иностранных дел Армении. Ведомство пообещало отстаивать в международных инстанциях права задержанных и арестованных в Азербайджане политиков и военных из Нагорного Карабаха.

С формальной точки зрения сотрудники органов власти и управления, лиц, участвовавших в вооруженных формированиях, которые были созданы в Карабахе и являются лицами, преступившими закон, сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла» эксперт в области права, глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

Однако, по его словам, степень ответственности руководящих лиц и сотрудников незаконных с точки зрения правового пространства Азербайджана структур разная.

"Конечно, руководящие деятели, которые принимали решения, отдавали приказы и распоряжения, назначали выборы, несут большую ответственность, чем скажем рядовые исполнители, к которым могут быть применены и смягчающие обстоятельства. С другой стороны, если речь идет об урегулировании конфликта, то правовые вопросы обретают политический контекст. Во-первых, привлечь к уголовной ответственности огромное количество людей, а речь идет о тысячах, практически невозможно. Во-вторых, Азербайджан объявил политику реинтеграции армянского населения Карабаха и потому массовое наказание всех бывших чиновников, силовиков не соответствовало бы заявленной цели", - продолжил Джафаров.

По его словам, фактически Азербайджан осуществил "необъявленную амнистию". "По сути на основе "джентльменского соглашения" были освобождены от ответственности участники всех вооруженных формирований, а их было порядка 10 тысяч человек. Также юридических претензий не было предъявлено к бывшим чиновникам, полицейским, руководителям образовательных, культурных учреждений и даже «министрам» и «депутатам». Во всяком случае, эти люди смогли спокойно выехать в Армению, хотя на погранпункте "Лачин" азербайджанские пограничники могли задержать их. Эти люди также обладают правом на возвращение в регион и их за предыдущую незаконную деятельность преследовать не будут", - сказал Джафаров.

После проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыло 100 514 карабахских беженцев. На следующий день миссия ООН заявила, что насчитала всего 1000 человек, которые решили остаться в Нагорном Карабахе.

Однако, по его словам, освобождение от уголовного преследования не будет распространяться на бывших руководителей и руководящих деятелей незаконного режима, лиц, обвиняемых в тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"После антитеррористической операции насколько мне известно, задержаны восемь человек. Это трое бывших так называемых президентов, бывший госминистр и лица, занимавшие высшие военные посты. На днях генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что в розыск объявлены свыше 300 человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений за весь период Карабахского конфликта с начала 1990-х годов. Поскольку список не опубликован, сложно высказывать предположения о том, сколько лиц из него могли находиться в Карабахе на момент завершения антитеррористической операции, сколько из них находятся в Армении и занимают ли они сейчас какие-то должности, сколько человек остаются вообще в живых", - отметил Джафаров.

Азербайджан объявил в розыск свыше 300 человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений в зоне карабахского конфликта, сообщил 1 октября журналистам генеральный прокурор страны Кямран Алиев. "Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 обвиняемых по этим преступлениям объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства", - заявил Алиев. Он добавил, что во время осенней войны были задержаны несколько человек из объявленных в розыск и в отношении них уже вынесены приговоры. По словам генпрокурора расследования с начала карабахского конфликта проводятся по четырем группам: преступления, совершенные в первую карабахскую войну, в период режима прекращения огня (1994-2020 годы), в период второй Карабахской войны (2020 год) и после завершения второй Карабахской войны, сообщило 1 октября агентство Turan.

Джафаров добавил, что лишь однажды, в 2010 году, военная прокуратура Азербайджана объявила поименный список обвиняемых по Ходжалинским событиям, 38 человек были объявлены в розыск. Это были в основном лица армянской национальности, находящиеся на командирских должностях бывшего 366 полка СНГ, сотрудники милиции и другие местные жители, включая тех, кто занимал гражданские должности. Сообщалось также о заочном проведении следственных действий в отношении еще нескольких человек, в том числе бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна, который командовал батальоном в 366-м полку.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта армянские вооружённые формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединённых сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (как предполагается, действовавших без приказа командования), взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы. Официальный Баку называет называет случившееся одной из страшных трагедий ХХ века и квалифицирует как геноцид и военное преступление. Официальные лица Армении и Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не отрицая, что при взятии Ходжалы могли иметь место преступления в отношении гражданского населения, относят их к реалиям военного времени, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Другой эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли также считает, что люди, принимавшие участие в структурах управления и власти, армейских соединениях в Карабахе, независимо от занимаемых должностей, с точки зрения законодательства Азербайджана совершили преступления.

В частности, в их действиях имеют место признаки целого ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджана, в том числе "насильственное изменение конституционного строя" (статья 278), "создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований" (статья 279), "вооруженного мятежа" (статья 280), "публичные призывы против государства" (статья 281), "возбуждение национальной вражды" (статья 283) и других.

"Помимо того, определенная группа лиц, - политики, военные, полевые командиры, участники вооруженных формирований совершили преступления, которые квалифицируются как "развязывание и ведение агрессивной войны" (статья 100 Уголовного кодекса Азербайджана), «геноцид» (статья 101 УК Азербайджана), «депортация» (статья 107 УК Азербайджана), «умышленные убийства (ст.120), «пытка» (ст. 293), «незаконное лишение свободы». В частности, в период первой «Карабахской войны» были совершены массовые убийства в Ходжалы, в селах Гарадаглы, Агдабан, Башлыбель, Мешали и др. В период второй Карабахской войны атакам баллистическими ракетами подверглись жилые кварталы Гянджи, которые повлекли гибель десятков гражданских лиц. Кстати, Араик Арутюнян публично признал, что приказ об ракетном ударе по Гяндже отдавал он. Сейчас он задержан и будет привлечен к ответственности также за это", - отметил Мамедли.

17 октября 2020 года при ракетном обстреле Гянджи погибли 13 мирных жителей, ранения получили 52. Ереван отверг обвинения в обстреле Гянджи. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате ракетного обстрела Гянджи 11 октября погибли 10 жителей города, ранены 35. 4 октября генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова из разрушенных кварталов Гянджи.

Вместе с тем, Мамедли отметил, что большинство бывших чиновников и силовиков Карабаха избежали уголовного преследования и уже очевидно не будут подвергнуты ему. "Если в Карабахе в последнее время проживали 100 тысяч армян, то с точки зрения права надо было бы привлекать к ответственности не менее 20 тысяч, потому что примерное такое число людей могло служить в незаконных вооруженных формированиях и структурах управления и власти. Конечно, вести следствие и судить такое количество людей нереально. С другой стороны, Азербайджан не ставит задачи наказания всех, а напротив предлагает всем жителям региона мирную жизнь, реинтеграцию. Не случайно, практически всем было позволено выехать с правом на возвращение", - сказал Мамедли.

На его взгляд, возможно освобождение от ответственности бывших чиновников и силовиков для усиления гарантий безопасности будет оформлено еще формальным актом амнистии, которая на практике уже применена. Однако, подчеркнул он, амнистия не будет касаться на обвиняемых в тяжких преступлениях против человечности и военных преступлениях и их может ожидать пожизненное заключение.

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