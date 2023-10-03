Три бывших президента Нагорного Карабаха задержаны азербайджанскими силовиками

03 октября 2023, 20:46

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Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана, сообщило ведомство. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. 9 сентября депутаты парламента Нагорного Карабаха большинством голосов избрали президентом госминистра Самвела Шахраманяна. 1 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года.

Сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, его везут в Баку, сообщило сегодня агентство Report.

Информацию о задержании Арутюняна подтвердила Служба госбезопасности Азербайджана, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" в Баку.

Также сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших руководителей исполнительных органов власти в Карабахе Аркадия Гукасяна (президент Нагорного Карабаха с 1997 по 2007 год - прим. "Кавказского узла") и Бако Саакяна (президент Нагорного Карабаха с 2007 по 2020 год - прим. "Кавказского узла"), а и бывшего председателя парламента Давида Ишханяна. Они уже доставлены в Баку, сообщило сегодня агентство APA.

Информацию о задержании Арутюняна, Гукасяна, Саакяна и Ишханяна подтвердило сегодня Общественное телевидение Армении, сообщило агентство "Новости Армении".

Напомним, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

29 сентября Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давита (армянские СМИ называют его имя как Давид) Манукяна по обвинению в террористической деятельности.

30 сентября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший глава карабахского МИД Давид Бабаян и бывший министр обороны Левон Мнацаканян заключены в Азербайджане под стражу по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных.

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