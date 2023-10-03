Бако Саакян, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян (слева направо). Коллаж "Кавказского узла" Фото: http://abkhazinform.com, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/arik-arutyunyan-zaderzhan-i-dostavlen-v-baku, https://www.aysor.am

03 октября 2023, 20:46

Три бывших президента Нагорного Карабаха задержаны азербайджанскими силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян задержан сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана, сообщило ведомство. Азербайджанские провластные СМИ проинформировали о задержании бывших президентов непризнанной республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. 9 сентября депутаты парламента Нагорного Карабаха большинством голосов избрали президентом госминистра Самвела Шахраманяна. 1 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года.

Сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, его везут в Баку, сообщило сегодня агентство Report.

Информацию о задержании Арутюняна подтвердила Служба госбезопасности Азербайджана, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" в Баку.

Также сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших руководителей исполнительных органов власти в Карабахе Аркадия Гукасяна (президент Нагорного Карабаха с 1997 по 2007 год - прим. "Кавказского узла") и Бако Саакяна (президент Нагорного Карабаха с 2007 по 2020 год - прим. "Кавказского узла"), а и бывшего председателя парламента Давида Ишханяна. Они уже доставлены в Баку, сообщило сегодня агентство APA.

Информацию о задержании Арутюняна, Гукасяна, Саакяна и Ишханяна подтвердило сегодня Общественное телевидение Армении, сообщило агентство "Новости Армении".

Напомним, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

29 сентября Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давита (армянские СМИ называют его имя как Давид) Манукяна по обвинению в террористической деятельности.

30 сентября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший глава карабахского МИД Давид Бабаян и бывший министр обороны Левон Мнацаканян заключены в Азербайджане под стражу по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Цены на аренду жилья в Армении существенно выросли на фоне притока беженцев", "Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Карабаха", "Российско-азербайджанский патруль обстрелян в Степанакерте".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 октября 2023, 20:11

03 октября 2023, 19:42

  • Политологи сочли странным задержание Магомеда Магомедова

    В бытность Магомеда Магомедова главой Минспорта у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, считает дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, указал политолог Альберт Эседов.

03 октября 2023, 18:43

03 октября 2023, 18:00

  • Памятник Ленину разрушен в Астрахани

    Представители КПРФ потребовали расследовать разрушение памятника Ленину у проходной Астраханского судопроизводственного объединения и привлечь виновных к ответственности. По их мнению, разрушение памятника  - целенаправленная акция с политическими мотивами.

03 октября 2023, 17:19

  • Четверо военных из Калмыкии убиты на Украине

    Абдул-Насир Магомедов, Владимир Балтыков, Фома Казанцев и Эдуард Дурнев погибли на Украине, сообщили власти четырех райнов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 военных из Калмыкии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи