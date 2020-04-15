Саакян Бако Саакович

15 апреля 2020, 17:05

Политик, государственный деятель Армении и Нагорного Карабаха, четвертый президент Нагорного Карабаха (с 2007 года). В президентских выборах 2020 года участия не принимал.

Выборы президента 2020

11 июня 2019 года, выступая по общественному телевидению НКР, Бако Саакян заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на назначенных на 2020 год выборах, потому что "очень важно соблюдение демократических принципов в стране". Он также добавил, что намерен принять участие в выборах как гражданин Нагорного Карабаха, который избирает нового президента.

Биография

Бако Саакян родился в семье экономистов 30 августа 1960 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР .

В 1977 году Б.Саакян окончил Степанакертскую среднюю школу №1, а с 1978 по 1980 год проходил службу в рядах Советской армии.

В 1981 году поступил на работу в качестве слесаря-механика в Степанакертский производственно-механизированный комбинат №9. Через год переведен в Степанакертский комбинат стройматериалов в качестве рабочего по раздроблению камня .

В 1983-1987 годах Б.Саакян работал мастером-реставратором в Степанакертском филиале научного управления по восстановлению старинных памятников .

В 1987-1990 годах трудился в областном управлении снабжения.

Бако Саакян окончил юридический факультет Арцахского государственного университета (АрГУ). Является действительным членом академии РФ по вопросам безопасности, обороны и законности .

Б.Саакян награжден орденами "Боевой крест" 1-й степени, "Спарапет Вазген Саркисян" и орденом Российской Федерации "Петр Великий" 1-й степени, медалью "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени, а также другими наградами .

Семейное положение: женат, двое детей.

Политическая карьера

В 1988 году Бако Саакян принял участие в Арцахском движении, выступавшем за воссоединение Арцаха с Арменией .

В 1990 году он вступил в ряды Сил самообороны Нагорного Карабаха.

В 1992-1993 годах Б.Саакян - заместитель начальника комитета Сил самообороны Нагорного Карабаха по тылу.

В 1993-1995 годах занимал должность начальника штаба по тылу.

В 1995-1996 годах Б.Саакян был заместителем командующего Армии обороны Нагорного Карабаха по внешним связям .

В 1996-1997 годах стал заместителем командира 10-й горнострелковой дивизии АО НК по тылу.

В 1997-1999 годах перешел на работу в Министерство внутренних дел и национальной безопасности Армении, где занимал должность помощника министра.

В 1999-2001 годах Бако Саакян был назначен министром внутренних дел Нагорного Карабаха .

В 2001-2007 годах занимал должности начальника Госуправления национальной безопасности Нагорного Карабаха и директора Службы нацбезопасности НК .

Президентские выборы 2007 года

14 апреля 2007 года Бако Саакян заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента НКР в порядке гражданской инициативы. Его кандидатуру поддержали все партии, представленные в парламенте Нагорного Карабаха: Демократическая партия Арцаха, АРФ "Дашнакцутюн", партии "Свободная Родина" и "Движение 88".

Ранее, 10 декабря 2006 года, на референдуме была принята Конституция НК. В связи с этим возник вопрос о том, будет или нет баллотироваться на третий срок действующий президент Аркадий Гукасян. Под давлением общественности он решил не рисковать и не ставить под сомнение демократичность Карабаха.

29 мая в ЦИК НК обратился правозащитник Альберт Восканян, директор неправительственной организации Центр гражданских инициатив, который призвал выяснить правомочность регистрации кандидата Бако Саакяна.

В соответствии с Конституцией НКР (статья 62) кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, последние десять лет постоянно проживающее в Республике. Согласно официальной информации, г-н Саакян с 1997 года до 1999 года работал в системе национальной безопасности Армении и официально представлял эту систему в Российской Федерации, местом его работы было посольство Армении в Москве. Таким образом, Бако Саакян в последние 10 лет не проживал в НКР на постоянной основе, однако при этом представил в ЦИК справку о постоянном жительстве. "Исходя из вышеуказанного, мы считаем, что регистрация Бако Саакяна в качестве кандидата на пост президента НКР будет однозначно оценена как грубое нарушение действующего законодательства и, в частности, Конституции", - отмечено в письме Альберта Восканяна.

14 июня ЦИК Нагорного Карабаха зарегистрировал Бако Саакяна кандидатом на пост президента НКР.

"Мы детально изучили два ключевых документа - Гражданский кодекс Нагорно-Карабахской Республики, в 23-й статье которого отмечается, что местом проживания гражданина НКР считается то место, где он проживает постоянно или преимущественно, а также соответствующее правительственное решение об утверждении регламента паспортной системы НКР, в котором вышесказанное более конкретизировано, т.е отмечается, что постоянным местом жительства гражданина НКР является то место, где он постоянно или преимущественно проживает. Мы посовещались с юристами, уточнив, что "преимущественно" означает "более половины". При регистрации кандидатов мы исходили из принципа преимущественного проживания", - так прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии НКР председатель ЦИК Сергей Насибян.

Президент Нагорного Карабаха

19 июля 2007 года Бако Саакян был избран президентом Нагорного Карабаха в первом туре. За его кандидатуру проголосовали 59326 избирателей, 85,12% от общего числа принявших участие в выборах .

7 сентября 2007 года состоялась инаугурация новоизбранного президента НКР Бако Саакяна.

Бако Саакян подтвердил, что намерен держать курс на построение независимого государства.

В своей инаугурационной речи Саакян отметил, что Нагорный Карабах остается приверженным принципу урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирными средствами и высоко оценивает усилия международного посредничества, однако настаивает на своем полноправным участии в переговорах по урегулированию конфликта.

"Мы выражаем надежду, что наши оппоненты рано или поздно придут к пониманию, что переговоры с полноправным участием Нагорно-Карабахской Республики не имеют альтернативы", - сказал Б.Саакян.

На посту президента НКР Б.Саакян выступал последовательным сторонником независимости Нагорного Карабаха.

"Есть приоритеты, которые остались для нас неизменными — сбалансированность и многовекторность внешней политики, мирное урегулирование карабахско-азербайджанского конфликта, восстановление полноценного формата переговоров с привлечением Арцаха. Неизменными осталось и наше отношение к будущему Нагорно-Карабахской республики. Независимость и безопасность Арцаха не подлежат торгу", - сказал Бако Саакян в интервью газете "Азат Арцах" в октябре 2007 года.

Б.Саакян также последовательно настаивал на необходимости включения НКР в качестве равноправной стороны в переговоры по карабахскому урегулированию.

Большое значение придавал Б.Саакян вопросам взаимоотношений с армянской диаспорой за рубежом. Он трижды принимал участие в ежегодном телемарафоне по сбору средств на нужды Армении и Нагорного Карабаха, который проводится под эгидой Всеармянского фонда "Армения".

"Неоценимо моральное и гуманитарное содействие диаспоры Карабаху - как в навязанной нам войне, так и сегодня. Освещение карабахской проблемы и защита интересов Карабаха с вашей стороны содействуют созданию позитивного имиджа НКР в американских инстанциях и пониманию требований карабахского народа", - отметил Б.Саакян, выступая на гала-торжестве, организованном Всеармянским фондом "Армения" в Лос-Анджелесе (США).

29 марта 2012 года на очередном пленарном заседании Национального собрания Нагорного Карабаха была определена дата очередных президентских выборов - 19 июля 2012 года. Действующий президент Нагорного Карабаха Бако Саакян выдвинул свою кандидатуру на пост главы республики на предстоящих выборах . 15 июня Центральная избирательная комиссия Нагорного Карабаха зарегистрировала Б.Саакяна кандидатом на пост президента НКР.

19 июля в Нагорном Карабахе состоялись президентские выборы. Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии Нагорного Карабаха после обработки 100% бюллетеней, за кандидатуру Бако Саакяна проголосовали 47,085 человек (66,7%). Хотя эти выборы не были признаны мировым сообществом, сопредседатели Минской группы ОБСЕ отметили необходимость проведения выборов, а международные наблюдатели довольны их организацией.

22 июля 2012 года Центральная избирательная комиссия Нагорного Карабаха официально объявила избранным президентом республики Бако Саакяна.

В начале мая 2015 года, в период проведения парламентских выборов, Б.Саакян заявил, что народ и руководство республики придают большое значение этим выборам "как инструменту демократического волеизъявления граждан". "Мы, к сожалению, привыкли к тому, что международное сообщество не признает наши выборы, но мы не намерены сворачивать с того пути, который мы избрали более 25 лет назад", - отметил он.

19 июля 2017 года Бако Саакян был переизбран президентом Нагорного Карабаха. За него проголосовали 28 из 32 депутатов Национального собрания непризнанной республики. Кандидатуру Саакяна выдвинули фракции "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия". В должность Саакян вступил 7 сентября 2017 года.

Вопрос признания Нагорного Карабаха

18 мая 2014 года на встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ и президента Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил, что "независимость и свобода являются исключительными ценностями для Арцаха и возвращение к прошлому как в вопросе статуса, так и границ, невозможно".

12 ноября 2015 года, во время визита в Москву, Б.Саакян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта не изменится к лучшему, пока представители Нагорного Карабаха не будут участвовать в переговорах с Арменией и Азербайджаном в качестве независимой стороны.

Он отметил, что "ряд европейских и американских городов и штатов, в том числе Лос-Анджелес, штаты Калифорния, Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, а также австралийский штат Новый Южный Уэльс и испанская Страна Басков уже признали право Нагорного Карабаха на самоопределение".

После обострения конфликта 2-5 апреля 2016 года и заключения перемирия страны-посредники и международные организации вновь предприняли усилия по урегулированию конфликту.

7 апреля 2016 года Бако Саакян после встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявил, что урегулировать конфликт не удастся, пока из переговорного процесса исключен Нагорный Карабах.

Примечания: