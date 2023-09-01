Политологи подчеркнули роль Москвы в отставке Арутюняна

01 сентября 2023, 17:37

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал заявление об отставке в парламент, функции главы государства до избрания нового президента будет исполнять спикер Национального собрания, сообщила пресс-служба парламента. Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 31 августа заявил о намерении подать в отставку, "учитывая контакты последних недель со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами и широкой общественностью".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 1 сентября подал в Национальное собрание заявление об отставке, сообщила пресс-служба парламента Нагорного Карабаха опубликовав документ на своей странице в Facebook*.

Cогласно законодательству Нагорного Карабаха, через три дня после оглашения документа на заседании парламента начнется выдвижение кандидатов, на которое отводится три дня, после чего парламент выберет президента парламентским большинством в 2/3 голосов депутатов. "До того, как парламент выберет президента, функции главы государства будет исполнять спикер Национального собрания Давид Ишханян", - сообщили в парламенте.

Проект поправок в Конституцию Нагорного Карабаха был принят в июне 2023 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в самой крупной парламентской фракции "Свободная Родина - ЕГА". Поправки "предусматривают сохранение за Национальным собранием права избрания президента на случай, если должность президента станет вакантной во время военного положения", отметили во фракции.

"Поскольку во время военного положения у нас может не быть возможности провести выборы, цель поправки - восполнить пробелы в действующей Конституции и управлять соответствующими рисками. В случае появления вакансии президент будет избран Национальным собранием, а затем на общенациональных выборах", - уточнил руководитель фракции Артур Арутюнян.

В отставке Арутюняна прослеживается "российское давление", уверен мэр города Гадрут, член Антикризисного совета Ваган Савадян. По его мнению, России не понравилось, что "президент Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") провел онлайн-встречу с французской делегацией , которая приехала в Корнидзор с гуманитарным грузом".

"На фоне конференции с французской делегацией, которая прибыла в Корнидзор с гуманитарным грузом, Араик Арутюнян неожиданно заявляет об отставке. Я вижу здесь давление России, так как процесс очень похож на продолжение переворотов в профранцузских странах Африки, а смена власти в Арцахе должна показать Франции и ЕС, кто в регионе "хозяин"", - заметил Савадян.

Отставка Арутюняна не стала неожиданностью, возразил политолог и социолог, член Общественного совета при президенте Нагорного Карабаха Давид Карабекян. "Не согласен, что Араик Арутюнян подал в отставку вдруг. Он открыто говорил об этом, как минимум трижды начиная с декабря 2020 года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Карабекяна, у Арутюняна были серьезные противоречия с различными "ереванскими и промосковскими силами", "о чем он довольно прозрачно намекнул, говоря об обсуждении вопроса своей отставки", заметил Карабекян.

"Ситуация с отставкой говорит, что на кону не только огромные деньги, но и вопрос власти в Армении - по- моему, там уже транзит власти начался", - подчеркнул он.

Лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян поддержал отставку Арутюняна, но затруднился предположить кто займет пост. "Если НС Арцаха решит играть в нечистую игру и власти, которые были до Арутюняна, захотят путем манипуляций и административных ресурсов поставить на его место кого-то из своих, то у Нацсобрания будут серьезные проблемы. Новый президент должен иметь уважение среди народа. Ни нынешние, ни прежние власти не обладают достаточным авторитетом, чтобы при отставке Арутюняна занять его пост. Новый президент Арцаха не должен быть из представителей известных кланов. Партии, представленные в парламенте, должны это чётко осознавать", - сказал Осипян.

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