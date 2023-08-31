Президент Нагорного Карабаха объявил о своей отставке

31 августа 2023, 12:41

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Араик Арутюнян заявил, что 31 августа представит заявление об отставке с поста президента Нагорного Карабаха. Также он рассказал о других кадровых решениях.

"Кавказский узел" писал, что Нагорный Карабах находится в блокаде. В связи с этим там наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Сегодня президент Нагорного Карабаха анонсировал свою отставку. Он заявил, что завтра, 1 сентября, представит парламенту и жителям Нагорного Карабаха соответствующее заявление. "Я принял это окончательное решение два дня назад, учитывая мои контакты последних недель со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами и широкой общественностью", - сказано в сообщении, опубликованном на странице Арутюняна в Facebook*.

Он заявил, что с первых дней своего президентства приступил к укреплению обороноспособности Нагорного Карабаха, который в ходе 44-дневной войны оказался на грани разрушения. На сегодня Карабах находится в блокаде почти девять месяцев, и были "приняли все возможные меры, чтобы представить ситуацию миру и заручиться поддержкой международного сообщества", отметил Арутюнян.

Также он сообщил, что согласно его приказу, уволен с должности государственный министр Гурген Нерсисян, а секретарь Совета безопасности Самвел Сергей Шахраманян назначен госминистром, "которому даны широкие полномочия".

Напомним, 6 августа Араик Арутюнян заявил о разногласиях с властями Армении по поводу статуса Нагорного Карабаха. Он призвал власти Армении воздержаться от шагов и заявлений, которые ставят под сомнение право Нагорного Карабаха на самоопределение.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Араика Арутюняна.

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