Араик Арутюнян заявил о разногласиях с властями Армении по поводу статуса Нагорного Карабаха

07 августа 2023, 04:23

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Президент Нагорного Карабаха призвал власти Армении воздержаться от шагов и заявлений, которые ставят под сомнение право Нагорного Карабаха на самоопределение.

"Кавказский узел" писал, что на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Участники акций протеста в Ереване и Нагорном Карабахе, которые требуют разблокировки Лачинского коридора, не раз заявляли, что слова Пашиняна не выражают мнение армянского народа и противоречат Конституции.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил 6 августа, что у него имеются разногласия с властями Армении. В интервью Общественному телевидению Нагорного Карабаха он рассказал, что с представителям властей Армении он поддерживает "довольно активные контакты" и разговаривает о проблемах, но бывают и разногласия. "И самое большое разногласие связано с карабахской проблемой. Я хочу призвать власти Армении воздержаться от тех шагов и заявлений, которые могут поставить под сомнение право Арцаха на самоопределение", - приводят его слова "Новости-Армения".

Арутюнян призвал власти Армении "быть очень осторожными с Нагорным Карабахом". По его словам, никто не вправе сомневаться в его праве на самоопределение. При этом он назвал его "исключительным правом, которое не было предоставлено властями, а признано на международном уровне". "За это народ Арцаха (Нагорного Карабаха) выразил желание бороться, а народ Армении - поддержать эту борьбу", - добавил президент, добавив, что Нагорный Карабах "продолжит борьбу за самоопределение".

Напомним, что ранее "Кавказский узел" писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта. МИД Нагорного Карабаха 5 августа призвал мировое сообщество пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха.

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

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