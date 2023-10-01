Бывший президент Нагорного Карабаха объявлен в международный розыск

01 октября 2023, 12:27

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Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск по делу о ракетном обстреле Гянджи во время 44-дневной войны осенью 2020 года, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. 9 сентября депутаты парламента Нагорного Карабаха большинством голосов избрали президентом госминистра Самвела Шахраманяна. 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым.

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, а также бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, слова которого привел сегодня Report.az.

"Араик Арутюнян, Давид Бабаян и Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск в связи с ракетными обстрелами мирного населения Гянджи и убийствами мирного населения в ходе 44-дневной войны", – процитировало сегодня агентство АПА Алиева.

Давид Бабаян уже арестован, добавил генпрокурор.

Отметим, Бабаян ранее было главой иностранных дел Нагорного Карабаха.

Напомним, 16 октября 2020 года власти Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по городам Гянджа и Мингячевир, в результате погибли как минимум 12 мирных жителей, включая двоих детей, еще 35 человек были ранены.

"Кавказский узел" также писал, что 27 сентября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать в Армению. Он обвинен азербайджанской стороной в финансировании терроризма.

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